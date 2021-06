Carmen Calvo: "Los indultos están cerca. El PP debe decidir qué va a aportar"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, subraya que "los indultos están cerca" en una entrevista publicada este domingo 13 de junio, día de la manifestación en la plaza de Colón contra la medida de gracia a los condenados del 'procés'.

"En cuanto estén terminados los expedientes individualizados, inmediatamente les daremos curso, así que llegarán pronto a la mesa del Consejo de Ministros. Estos indultos no tienen ritmo electoral ni están atados a ningún calendario político. Sí serán una decisión de mucho calado político", ha declarado Calvo a La Vanguardia.

El Gobierno, dice su 'número 2', no es ajeno al parecer de la opinión pública al respecto, pero asegura que "esta es una decisión en una coyuntura en la que hay que demostrar determinación y amplitud de miras, aunque suponga un paso de las Termópilas (...) y la única alternativa viable para Cataluña" de cara a "normalizar las relaciones institucionales".

"No es un asunto de cálculo político pequeño, sino de visión grande", defiende Calvo en la entrevista, confiada en que "cada día una parte más importante de la ciudadanía empieza a entender que no hay otra alternativa".

Colón

Entiende Calvo sin embargo que la oposición no ayuda a que se entienda el indulto con una "batalla irracional que no da ningún argumento o literalmente miente". "Han dicho -añade la vicepresidenta- que los indultos son ilegales, que no se pueden dar contra la opinión del tribunal sentenciador o sin arrepentimiento. Mentiras. Una cosa es discrepar y otra mentir".

En relación con la carta de Oriol Junqueras aceptando el indulto y rechazando la vía unilateral, algo que la oposición ve acordado con el Gobierno y orquestado, Calvo cree que "con sus reflexiones, -Junqueras- pone de manifiesto la experiencia que vivió y admite errores (...) y ayuda a entender la evolución de una parte importante del independentismo catalán".

Ya directamente sobre la concentración de Colón de este 13-J, Calvo pide al PP que "asuma su parte de responsabilidad y decida qué va a aportar". "¿Sólo volver a Colón con los herederos del franquismo?", se pregunta.