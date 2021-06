Los colectivos de izquierda que sí van a Colón: "Asistiremos los socialistas valientes y coherentes"

La izquierda patriótica estará en la Plaza de Colón. Asociaciones como Izquierda En Positivo, dCIDE, UNIDOS SÍ y Somos España -entre otras- se manifiestan este domingo en contra de los indultos que el Gobierno planea conceder a los líderes separatistas condenados por sedición y malversación de fondos públicos.

Desde Moncloa, a través de la portavoz María Jesús Montero, aseguraron que "sólo habrá gente de derechas" en la manifestación, convencidos de que difícilmente habrá socialistas que quieran manifestarse junto a líderes como Santiago Abascal, Pablo Casado o Inñes Arrimadas. Pero no son pocos quienes vienen a refutar esta tesis.

Y es lógico. La manifestación, que ha sido convocada por Unión 78 y no por ningún partido político, va dirigida a ese 80% de españoles -y 72% de votantes del PSOE- que no quieren que el Gobierno de España perdone las penas a los separatistas catalanes, que no se han arrepentido y continúan abonados al "ho tornarem a fer" (lo volveremos a hacer).

Así es que entre los manifestantes estarán el ex de UPyD y miembro de la junta directiva de Sociedad Civil Catalana, Toni García-Pérez, el periodista y filósofo Antonio Robles o el excandidato a secretario general de Podemos en Cataluña, Enric Martínez. Entre otros.

"Demócratas españoles"

Uno de los primeros colectivos progresistas en sumarse a la convocatoria fue Centro Izquierda de España (dCIDE). Su fundador, el periodista y filósofo Antonio Robles, defiende la presencia del partido en la manifestación por cuanto cree necesario que "los demócratas españoles no se dejen chantajear emocionalmente por los estigmas que el populismo, nacionalismo e izquierdas reaccionarias les imponen".

"Hay que tener mucho cinismo para que quienes pactan con Bildu, nacionalistas y populistas del peor chavismo, pretendan servir de clérigos de las buenas costumbres a los demás", censura Robles, que considera que no tiene que haber "una" sino "mil manifestaciones": "Ya está bien de caudillos y amorales".

"La izquierda está muy amanerada, ha dejado de pensar, de ser valiente, de volar por encima de las convenciones sociales heredadas. Se ha enfangado en el ritual de los ismos identitarios de todo tipo, desde la ideología de género a la plurinacionalidad. Olvidaron que la izquierda surgió de la ilustración, del sapere aude", defiende el filósofo en defensa de la marcha en Colón.

"Unidad de España"

También acudirá Izquierda en Positivo a través de numerosos representantes de su junta. Su portavoz, Toni García-Pérez, defiende la asistencia a la manifestación arguyendo que "no se trata de izquierdas o derechas, sino de la unidad de España": "Se convoque donde se convoque, Izquierda en Positivo va a estar ahí".

García-Pérez admite que el partido votó por unanimidad asistir a Colón, y critica que "la falsa izquierda" encarnada por PSOE y Unidas Podemos pretenda "insultar a la mayoría de los catalanes que en 2017 votaron no a la secesión" con los indultos. "Al nacionalismo, ni agua", zanja.

Sobre esta idea insiste Luis Carlos Nogués, secretario general de Somos España. El también exmilitante socialista cree necesario "que haya una izquierda manifestándose en Colón" contra "quienes intentaron romper la nación y levantar fronteras entre los trabajadores españoles". Y también porque con su presencia pretende denunciar "el colaboracionismo de cierta izquierda con los enemigos de España".

Nogués cree que a Colón "asistiremos los socialistas, ya sean del PSOE o de Somos España, valientes y coherentes": "Comprometidos con la causa de la nación española y de su clase trabajadora, que a la sazón es la misma".

El dirigente de Somos España cree que ha llegado el momento de plantear "la guerra sin cuartel al separatismo". Esto es, "ilegalizar partidos y asociaciones que promuevan directa o indirectamente el separatismo". Y que los sediciosos "paguen y sean consecuentes con la irresponsabilidad de sus actos".

Quien tiene más remilgos es Enric Martínez, portavoz de Unidos Sí. Aunque el ex de Podemos acudirá a la cita, señala que lo ideal hubiera sido celebrarla en Barcelona porque "es allí donde estamos las principales víctimas de los reiterados abusos y crímenes del poderoso nacionalismo catalán, y somos también la primera línea de resistencia".

"Puestos a hacerlo en mi queridísima Madrid, escogería Puerta del Sol, Plaza de España u otro emplazamiento que no evoque la manifestación de las tres derechas de 2019, pues esto desalienta la participación de muchas personas de izquierdas que no soportan estar con voxistas ni por un rato", zanja Martínez.