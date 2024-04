Manifestaciones a favor y en contra de Sánchez este sábado en Madrid: horario y cortes de tráfico

La carta a la ciudadanía que emitió Pedro Sánchez el pasado miércoles ha dejado un escenario inédito. La posible dimisión del presidente del Gobierno, que ha cancelado su agenda hasta este lunes, ha movilizado tanto a la izquierda, que ha cerrado filas con el jefe del Ejecutivo, como a los grupos de derecha y ultraderecha. Los dos bandos han convocado para este sábado protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Los socialistas se han volcado con el presidente del Gobierno. Miembros del Ejecutivo y el partido inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo al presidente el miércoles e intentan presionarle ahora para que no dimita. Sin embargo, una parte de Sumar está en contra de la decisión. El dirigente de la formación de Yolanda Díaz, Enrique Santiago (IU), se mostró comprensivo, pero aseguró que, como líder político, "tiene una obligación con el país".

Al otro lado están el PP y Vox. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, considera que el anuncio no es más que la "puesta en marcha de una operación de supervivencia política". "No puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade", aseguró.

En cuanto a Vox, su líder, Santiago Abascal, consideró que la carta del presidente es "otra de sus maniobras de propaganda para presentarse como una pobre víctima" y así "acallar la indignación mayoritaria de los españoles".

Decenas de personas se manifiestan desde este miércoles en la sede nacional del PSOE en Madrid para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno. Este jueves, fueron alrededor de 350, según datos de la Delegación de Gobierno. Por otro lado, frente a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María se concentraron también otro grupo de 150 personas para reclamar su dimisión.

Horario de las dos manifestaciones

Para este sábado, 27 de abril, hay convocadas dos manifestaciones. Militantes del PSOE de distintas agrupaciones preparan una gran protesta para apoyar al presidente del Gobierno a las 11:00 horas, coincidiendo con la reunión del Comité Federal. La concentración tendrá lugar frente a la sede de Ferraz bajo el lema '¡Pedro, no estás solo!'.

Diferentes federaciones y agrupaciones del PSOE, como Juventudes Socialistas, están difundiendo la convocatoria y haciendo un llamamiento a la movilización desde sus redes sociales. Además, se están fletando autobuses desde comunidades como Asturias, Castilla y León, Navarra, Euskadi o Comunidad Valenciana con la intención de conseguir una asistencia masiva.

Unas horas más tarde, en concreto, a las 20:00 horas, está convocada otra manifestación. En este caso, en contra del presidente del Gobierno y bajo la consigna 'Paremos el golpe de Pedro Sánchez'. Ambas movilizaciones se han fraguado en Telegram y redes sociales.

Cortes de tráfico en Madrid

Con motivo de las manifestaciones del pasado jueves, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad y tuvo que cortar el tráfico en la céntrica calle de Ferraz. Para este sábado, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado incidencias y cortes de tráfico debido a distintas manifestaciones desde las 12:00 hasta las 16:00 horas en las calles de San Bernardo, Gran Vía, Plaza de Callao, Puerta del Sol y Alcalá.

No obstante, se prevé que se produzcan cortes también en Ferraz y las calles aledañas. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid recomienda "evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico".