Así será el acto de Colón: sin políticos en la tarima, y discursos de Savater, Rosa Díez y jóvenes catalanes

¿Quién irá a la Plaza de Colón? ¿Quiénes leerán el manifiesto de la organización convocante? ¿Habrá líderes políticos en el escenario principal? ¿Habrá socialistas críticos con que el Gobierno de España pretenda conceder el indulto a los sediciosos del procés?

Mucho se lleva especulando sobre la concentración organizada por Unión 78 para este próximo domingo, pues la plataforma ha sido especialmente celosa con la información que facilitaba al respecto. Sólo una cosa dejaban clara: no querían que la manifestación se convirtiera en un acto político sino en un clamor de la sociedad civil.

Por ello, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la tribuna de Colón no contará con personas de perfil político. Por lo menos así lo ha planeado la organización, que sostiene que "lo importante" de la cita es el movimiento ciudadano y no las caras políticas. Así, no se repetirá la célebre fotografía del 10 de febrero de 2019, cuando PP, Ciudadanos y Vox se reunieron para exigir a Pedro Sánchez que convocara elecciones y cesara sus pactos con los nacionalistas.

Los organizadores, eso sí, no podrán controlar las declaraciones que hagan los cargos políticos cuando se personen allí. Pero fuentes cercanas a la organización de la marcha apuestan por una lectura "neutra" del manifiesto en el que no participen personas con "carné político en activo". Esto supone, previsiblemente, que los encargados de hacerlo sean Rosa Díez, fundadora de UPyD, y Fernando Savater, filósofo. Ambos, fundadores de Unión 78 y muy belicosos con el actual Ejecutivo Central.

Con el fin de remarcar el carácter "transversal" de la manifestación, los organizadores guardan un as bajo la manga: la presencia de jóvenes. En este sentido, según ha podido saber este medio, se postula con fuerza la entidad constitucionalista y joven S'ha Acabat!. También podrían participar entidades como Sociedad Civil Catalana o Hablamos Español, entre otras.

Un juego político

Desde que Unión 78 convocó a la sociedad civil a manifestarse contra los indultos en la Plaza de Colón, idea de Fernando Savater y Rosa Díez, los distintos partidos políticos que conforman la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- han intentado utilizar la convocatoria en su beneficio. Vox fue el primero en anunciar su presencia.

Quienes más complicado lo han tenido han sido los dirigentes del Partido Popular, que se encuentran en una encrucijada: no quieren que Vox capitalice la marcha contra los indultos a los presos del procés, pero tampoco quieren una foto con los de Santiago Abascal.

El partido de Pablo Casado se ha debatido hasta el último momento entre ir o no ir. De hecho, en un primer momento apostó por ejercer una "presión" institucional al Gobierno de España a través de mociones en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos, amén de una campaña de recogida de firmas.

Finalmente, habrá dirigentes populares en Colón, aunque también habrá ausencias destacadas como las de los barones autonómicos Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno o Alfonso Fernández Mañueco.

Ciudadanos también se debatió entre ir o no ir, pero finalmente estará presente a través de su plana mayor. Inés Arrimadas, Begoña Villacís y los dos vicesecretarios, Edmundo Bal y Daniel Pérez, así como otros dirigentes, participarán para evitar que PP y Vox se arroguen la oposición a los indultos.

Por último, también se personarán históricos socialistas como Francisco Vázquez -exalcalde de La Coruña-, Eligio Hernández -ex fiscal general del Estado- o César Antonio Molina -ministro de Cultura con Zapatero-, que consideran la concentración como una unión "constitucionalista".

Cabe recordar que, aunque la incidencia acumulada continúa a la baja, la concentración tendrá lugar en mitad de una pandemia sanitaria. Por ello, la organización va a hacer todo lo posible para que se mantengan las medidas de seguridad.

Desde primera hora de la mañana se van a instalar sistemas de megafonía que recordarán las recomendaciones sanitarias vigentes: mascarilla en todo momento, respetar la distancia de seguridad y una correcta higiene de manos.