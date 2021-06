Miquel Iceta ofrece un referéndum para otro Estatut y pone fecha a los indultos: antes de agosto

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha cerrado la puerta a la autodeterminación y la amnistía a los presos del procés y ha puesto sobre la mesa la posibilidad un nuevo Estatut para Cataluña que sea votado en referéndum. Además, prevé que los indultos lleguen antes del 1 de agosto.

"Me gustaría un acuerdo sobre un autogobierno más sólido y una financiación más justa que tome la forma de Estatut, ha afirmado Iceta, que recuerda que desde 2014 "no se ha vuelto a revisar". "En financiación algo se puede mejorar", ha reconocido en una entrevista en RAC1.

Iceta, que ve "imposible" la ruptura con Cataluña y "no deseable" la situación actual, considera que el "inmovilismo" no es la vía a seguir y que la solución al conflicto con Cataluña, además de los indultos, debería pasar por un autogobierno más sólido, una financiación más justa y una estabilidad en las instituciones. "Hay que dar soluciones y sé que no será algo mágico", ha dicho para reconocer la necesidad de ser "muy prudente" con esta cuestión.

El secretario general del PSC ha señalado que sobre un nuevo Estatut para Cataluña "los socialistas tenemos bastante trabajo ya hecho" y que es "la solución que defendido entre muchos".

Indultos

En relación a los indultos, Iceta prevé que lleguen antes del 1 de agosto. "Pueden ser en cualquier momento, pero creo que serán antes de irnos de vacaciones. Esto depende del presidente. Los políticos, hasta el primero de agosto, no terminamos. Ayer hubo declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno diciendo que pueden llegar en pocas semanas. Lo tenemos a tocar", ha sebrayado.

Preguntado sobre si descarta que pueden aprobarse en el Consejo de Ministros del martes, Iceta ha constatado que el orden del día de esta reunión se aprobó el jueves, y los indultos no estaban: "También es verdad que, en el último momento, se puede llevar algo en mano. Y normalmente quién lleva cosas en manos es el presidente o la vicepresidencia. No se puede descartar, pero no está previsto".

