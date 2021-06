Sánchez se gana a 'The Guardian', que apoya los indultos y llama "autoritario" a Rajoy

El diario británico The Guardian cree que el Gobierno hace "lo correcto" en conceder el indulto a los 12 condenados del procés, algo que llegará antes del 1 de agosto según ha desvelado este lunes el ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta. Además, cree que ha llegado el momento de "desintoxicar" la cuestión catalana tras "la respuesta autoritaria" de Mariano Rajoy y los jueces "que empeoraron las cosas".

The Guardian comienza su editorial- titulado La hora de la magnanimidad- con la manifestación de Colón de este domingo y explica que este lugar, que "alberga la bandera española más grande del mundo", se ha convertido en "foco natural de manifestaciones de fervor patriótico derechista", relacionados, sobre todo con Cataluña.

Este domingo la cuestión eran los indultos como en febrero de 2019 fue la mesa diálogo con los independentistas y la figura de un mediador. Sobre los indultos, el diario británico cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está haciendo lo correcto al perdonar a los organizadores del referéndum ilegal de 2017".

"Riesgo considerable"

Este medio opina que el encarcelamiento los líderes independentistas, entre ellos Oriol Junqueras, "fue una respuesta draconiana a un episodio de temeraria política arriesgada del movimiento independentista". "Las sentencias de cárcel impuestas hace dos años oscilaron entre nueve y 13 años. Pero la mayoría de los españoles no está de humor para mostrar clemencia", reconoce The Guardian, que explica que los jueces del Tribunal Supremo han tachado de "inaceptables" estos indultos, sobre todo la falta de arrepentimiento de los procesados.

Por ello, The Guardian avisa de que Sánchez "correrá un riesgo político considerable" si decide indultar a los 12 presos, un gesto, apunta, sería el inicio de la "reconciliación" con Cataluña. "Hace una semana expuso elocuentemente que 'la sociedad española necesita pasar de un mal pasado a un futuro mejor, y eso requerirá magnanimidad'", escribe el diario británico en su editorial.

"Dentro del independentismo catalán hay indicios alentadores de que la postura maximalista de los últimos años está dando paso a un nuevo realismo", expone este medio, que pone en valor la carta de Oriol Junqueras aceptando los indultos y rechazando la vía unilateral.

"Autoritario"

Así, The Guardian cree que ha llegado el momento de "desintoxicar" la cuestión catalana "y se planifique un futuro menos conflictivo". Dicho futuro, apunta, "no incluirá un referéndum constitucionalmente legítimo" a cambio de los indultos, que son "un paso hacia delante" ante una situación que comenzo hace cuatro años y que no debería volver a repetirse.

Sobre esta último cuestión, The Guardian señala a jueces y al Gobierno de Mariano Rajoy. "Los movimientos separatistas de Cataluña se extralimitaron en 2017, combinando arrogancia con oportunismo imprudente. La respuesta autoritaria y excesiva de Madrid, encabezada por Mariano Rajoy y los jueces del Tribunal Supremo empeoraron las cosas", opina.