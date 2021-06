Jaume Asens: "Si el Rey firma será un cómplice para muchos ultras. Si no firma, debería abdicar"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que la manifestación de la madrileña Plaza de Colón "fue un fracaso" y ha recordado que el Rey Felipe VI "no puede no firmar" los posibles indultos a los líderes del 'procés', porque se estaría saltando la Constitución.

Asens se ha expresado así en una entrevista en RNE después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntase si el monarca iba a firmar los indultos. "El peor enemigo del Rey es la propia derecha, es evidente que estamos en una monarquía parlamentaria", ha recordado el dirigente 'morado'.

En esta línea, Asens ha aseverado que Ayuso "ha puesto al Rey en una posición muy difícil", porque "si firma" se convertirá en un "cómplice para muchos ultras". "Pero si no firma se saltará la Constitución y debería abdicar, porque sería la mayor ilegalidad constitucional que se habría cometido", ha añadido.

Así, y en alusión a la concentración de Colón, el dirigente de UP ha destacado que la organización no llegase "a la mitad" de asistentes que acudieron hace dos años a la manifestación que reunió entonces a los líderes de PP, Cs y Vox en la plaza.

"Ese 0,05% que se manifestaron en Colón no representan a la mayoría. Tienen todo el derecho a manifestarse, respetamos su derecho de protesta al igual que todos esperamos que ellos respeten nuestra opinión, pero ayer Colón fue un fracaso y todos los bulos de la derecha para intoxicar a la opinión pública no han sido útiles para movilizar a la ciudadanía", ha destacado Asens.

"Bulos" sobre los indultos

Precisamente, y para contrarrestar ese "alud de mentiras", Asens ha emplazado al Gobierno a "multiplicar esfuerzos para desmontar" los bulos. "Desde que es necesario el arrepentimiento, si no cabe el indulto, el hecho de que no es legal o que se pueda recurrir", ha enumerado el portavoz de UP, que ha criticado ese intento de "desinformar" a la ciudadanía.

Pero, además, la concentración de Colón va a su juicio en contra de "lo que dice Europa", especialmente después de que "la semana pasada el comité de Dreechos Humanos del Consejo de Europa" dijese que los "presos independentistas deberían recuperar la libertad".

"La manifestación va en contra del hecho de que mientras aquí se consideran que los hechos del 1 de octubre son hechos gravísimos, en el resto de Europa se consideran hechos políticos sin relevancia penal", ha sostenido Asens.

Por último, Asens se ha referido a la opinión de la nueva líder de Podemos, Ione Belarra, que defendió la posibilidad de que el expresidente catalán Carles Puigdemont pudiese volver a España.

"Creo que lo que ponía en evidencia es esa anomalía a la que hacía referencia, que esas personas han recuperado su inmunidad y pueden desplazarse por cualquier país del mundo menos España. Creemos que España debe formar parte del mundo y de la UE. Los jueces europeos dicen cosas diferentes a jueces españoles", ha zanjado Asens.