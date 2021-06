Rosa Díez trata de rescatar el "¡Basta Ya!" contra ETA para rechazar los indultos, al margen de los partidos

Una consecuencia innegable de la manifestación de este domingo en la Plaza de Colón contra los indultos es que ha vuelto a poner en el candelero político a la ex dirigente del PSOE, ex consejera vasca en el Gobierno en coalición con el PNV y ex fundadora de UPyD, Rosa Díez.

Llevaba tiempo sin pronunciar un discurso, y menos ante tanta gente, y no desaprovechó la oportunidad de lanzar mensajes de calado, más allá de la reivindicación concreta de la marcha, un clamor contra los indultos a los líderes independentistas que prepara Pedro Sánchez.

Guillermo Serrano Amat

"Volveremos a unirnos aquí siempre que sea necesario salir para defender la democracia. No permitiremos que nos roben... la nación común ni los derechos de la ciudadana" señalaba con el nervio de sus tiempos más dorados como portavoz del partido magenta. Una aventura que fracasó en 2015, tras haberse negado a una unirse con Ciudadanos, entonces junto a Podemos el partido emergente de la llamada "nueva política".

Igualmente, afirmó que "somos la inmensa mayoría de la buena gente de este país, y no lo vamos a consentir" en referencia, claro, a la medida de gracia para Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición y malversación en una sentencia del Tribunal Supremo (TS).

Todo bajo el paraguas de la plataforma cívica Unión 78, la convocante, que se presentó en 2020 poco antes de la pandemia, entonces contra la "mesa de diálogo" con los independentistas que ya había tenido un primer encuentro, con el entonces recién investido Sánchez y quien ocupaba en aquel momento la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, a la cabeza.

Andrés Trapiello, en un momento de su discurso. EFE

Antes de Díez, intervenía uno de los miembros más significados del colectivo, el escritor Andrés Trapiello, quien deslizaba unas palabras veladas sobre las intenciones de los fundadores de Unión 78: "Hemos venido, convocados por Unión 78, a una sola cosa, a decir 'No a los indultos'. No nos ha convocado ningún partido político de derechas o de izquierdas, nos ha convocado una plataforma de ciudadanos hecha a imagen y semejanza de aquella que se formó en el País Vasco para decir ¡Basta ya! Y eso estamos diciendo aquí también: Basta ya".

Un hito contra ETA

Aquel colectivo, que también tenía como uno de sus principales referentes a Fernando Savater, ausente de Colón por prescripción médica, marcó un hito en la movilización contra ETA y lo que denunciaron como "nacionalismo obligatorio" a principios de los dos mil, cuando la banda terrorista intensificaba su campaña de asesinatos contra políticos vascos constitucionalistas del PP y del PSOE.

Savater, con Redondo y Mayor Oreja, en 2001. EFE

Hace ahora justo veinte años, en la campaña electoral vasca de 2001, se produjo uno de sus actos más sonados, un multitudinario mitin en el Palacio del Kursaal de San Sebastián en el que Savater, en una imagen que quedaría para el recuerdo, juntó las manos de los entonces líderes del PP y el PSOE, Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros.

Dos décadas después, Díez trata de rescatar aquella iniciativa, dotándole de un carácter nacional, igualmente transversal, y con los indultos y las cesiones a los independentistas catalanes como objetivo principal de su crítica. Fuentes de Unión 78 aseguran que en realidad no hay tanta diferencia entre ambas plataformas, ya que, explican, "tampoco puede decirse que Basta Ya fuera un movimiento exclusivamente vasco, pues siempre tuvo vocación nacional".

Algunos veteranos de Basta Ya y/o de UPyD se reecontraban este domingo en Colón, como incluso recordaba uno de los fundadores de la plataforma y del partido político, Carlos Martínez Gorriarán.

Andado el tiempo Basta Ya terminó desdibujándose, al tiempo que irrumpía la formación magenta, comandada por Díez desde que en 2007 abandonaba su puesto de eurodiputada del PSOE y su militancia en el partido, no sin decir que se seguía considerando socialista. Algo que explicaba citando al fundador del histórico partido, Pablo Iglesias.

Ha pasado más de una década y UPyD es ya un partido extinto, pero Díez no ceja en su empeño de tener un protagonismo destacado en la vida nacional. Ahora al frente de Unión 78, una plataforma que cuenta con casi 15.000 seguidores en Twitter pero que solo sigue a tres usuarios: la propia Díez, y los citados Savater y Gorriarán. Los mismos nombres que estuvieron en la génesis de Basta Ya.