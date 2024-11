De la A de Ábalos a la Z de Zurab: guía para no perderse en las tramas de corrupción de Víctor de Aldama

Víctor de Aldama era un desconocido hasta que el pasado mes de febrero estalló el caso Koldo. El empresario y comisionista no tenía más relevancia pública que por su papel como presidente del Zamora CF, un equipo que entonces militaba en la cuarta división del fútbol español.

Sin embargo, Aldama ha ido ganando protagonismo según han ido avanzando las investigaciones periodísticas y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha ido entregando informes en la Audiencia Nacional.

Aldama es el "nexo corruptor" que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez y que ya ha llevado al exministro y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, a ser investigado por el Tribunal Supremo.

De las tramas de corrupción Víctor de Aldama se puede escribir un diccionario e incluso una enciclopedia debido a los numerosos tomos de varios casos que ya protagoniza el comisionista.

Estos son los principales personajes y lo que ya se ha descubierto de la relación que han mantenido con las tramas corrupción de Víctor de Aldama.

Ábalos, José Luis

El ministro de Transportes entre 2018 y 2021 está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Ábalos formaba un "binomio" con su exasesor y Víctor de Aldama era el nexo corruptor.

Los investigadores le sitúan como "el jefe" de la organización criminal. Los informes de la UCO detallan cómo Aldama y su socio Claudio Rivas compraron un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz), valorado en más de 500.000 euros, para disfrute del ministro por su intermediación en la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Además, Aldama a través de uno de sus testaferros, Luis Alberto Escolano, pagó 88.000 euros del alquiler de un apartamento de lujo en Madrid para Jésica Rodríguez García, novia de Ábalos. La renta mensual ascendía a 2.700 euros y la vivienda estaba situada en la Plaza de España.

La Fiscalía Anticorrupción considera "difícil de entender la operativa de Koldo y Aldama sin la participación de Ábalos".

Ábalos, Víctor

Víctor Ábalos es el hijo mayor del exministro de Transportes. Según revelaron socios de Aldama a EL ESPAÑOL, el primogénito de Ábalos formaba parte de la trama y oculta patrimonio en el extranjero.

Estas mismas fuentes señalan que Víctor Ábalos pidió "favores" y "dinero" a Aldama durante la etapa en la que su padre era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

"Utilizó el nombre de su padre para los negocios", afirman los socios de Aldama. El hijo del exministro ejercía, supuestamente, de enlace con empresarios que querían tener acceso a José Luis Ábalos.

José Luis Ábalos y Víctor Ábalos Aguado en la toma de posesión del primero como ministro de Transportes. PSOE

Víctor Ábalos habría usado para ello su puesto en la junta directiva de FIJE -Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-, primero como vocal hasta 2019 y después como consejero.

Aparece vinculado sólo a dos empresas en España y ambas estuvieron domiciliadas en la calle Humilladero de Madrid, el domicilio propiedad del exministro en el que también vivió Koldo García Izaguirre con su familia.

Estas empresas son External Programmes Consulting SL y Proyectos y Desarrollos Constructivos Especiales SL. La primera de ellas ofrecía "intermediación entre empresas, gobiernos e instituciones". Otro de sus servicios, según un dosier en poder de EL ESPAÑOL, era el de "asesoría para concurrir a licitaciones públicas".

Aldama, Rubén

Escolta de José Luis Ábalos y la persona que presentó a Víctor de Aldama al exministro y a Koldo García.

El primer favor de Aldama a Ábalos fue el 21 de agosto de 2018. El comisionista logró un reservado en el restaurante Amazónico para una reunión secreta con Pepe Blanco, también exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE y ahora CEO del lobby Acento. Su hermano Rubén fue quien le hizo la petición.

El 31 de agosto de 2018 se inició la relación entre el comisionista y el "binomio Koldo-Ábalos", tal y como lo define la UCO en sus investigaciones.

Es en esa fecha cuando Aldama se reúne con el ministro y su asesor. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le dijo entonces el escolta de Ábalos. La Guardia Civil fecha el primer pago demostrado del "nexo corruptor" de la trama a altos cargos del Gobierno un año después, en octubre de 2019.

Rubén de Aldama fue premiado con un nuevo destino en Moscú y un sueldo de 13.000 euros al mes en la Embajada de España.

Air Europa

Aldama trabajó como asesor de Air Europa cuando se produjo el rescate de 475 millones de la aerolínea durante la pandemia. Además, ejercía de comisionista para cobrar una deuda de 176 millones de euros que tenía el Gobierno de Venezuela con la empresa de grupo Globalia.

Para ese trabajo los Hidalgo prometieron a Aldama que percibiría 5 millones de euros. El comisionista del caso Koldo era íntimo amigo de Javier Hidalgo y tuvo un papel principal en el rescate de Air Europa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según desveló un confidente de Aldama a EL ESPAÑOL, el comisionista le aseguró que Koldo y él recibieron "500.000 euros en billetes en una bolsa por el rescate" de Air Europa. La entrega se realizó en bolsas de deporte en un domicilio a las afueras de Madrid.

Aldama acompañó a Hidalgo también en su reunión con Nadia Calviño y el número 2 de la SEPI para tratar el rescate de la aerolínea. Los audios entre el comisionista y el entonces CEO de Globalia demuestran que Aldama dijo haber presionado a Koldo García para que Ábalos lo lograra.

Armengol, Francina

La actual presidenta del Congreso de los Diputados mantenía una estrecha relación con Koldo García. En 2020, cuando presidía el Govern de Baleares, la trama liderada por Víctor de Aldama logró un contrato de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

El Govern de Armengol reclamó 2,6 millones de euros a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión SL, por mascarillas defectuosas tres años después de la firma y tras perder las elecciones en 2023, justo antes de que entrara el Ejecutivo del Partido Popular.

Además, los laboratorios vinculados a los socios de Aldama, Eurofins Megalab, consiguieron una adjudicación de Baleares de 1,12 millones de euros en test de antígenos. Este contrato se cerró tras un intercambio de mensajes y llamadas entre Koldo y Armengol.

La presidenta de Baleares facilitó al asesor de Ábalos el contacto de la consejera de Salud, Patricia Gómez Picard. Koldo le contestó en un whatsapp: "Vale, cariño, te voy informando".

Begoña Gómez

Víctor de Aldama coincidió en varios eventos sobre turismo con Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno. Especialmente relevante es el viaje a San Petersburgo para la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo.

Aldama acompañó a Javier Hidalgo y una empresa del grupo Globalia, Wakalua, colaboró con el IE Africa Center que dirigía Begoña Gómez.

La mujer de Pedro Sánchez se reunió también en la sede de Globalia con Javier Hidalgo en pleno rescate de Air Europa, según publicó El Confidencial.

Aldama y el CEO de Globalia le presentaron también oportunidades de negocio a Begoña Gómez en 2020.

EL ESPAÑOL ha revelado el testimonio de una persona que ejercía de confidente de Víctor de Aldama y que asegura que el comisionista del caso Koldo se jactaba de su relación con el presidente del Gobierno y de su influencia en sus colaboradores más próximos.

"Víctor de Aldama tenía relación directa con Pedro Sánchez. Paseaba por la Moncloa igual que por el Ministerio de Transportes", afirmó este confidente del comisionista del caso Koldo.

Esta persona de máxima confianza de Víctor de Aldama asegura también que "nunca" le habló de Begoña Gómez, pero "sí en muchas ocasiones de Pedro Sánchez". Moncloa ha desmentido tales informaciones, pero el PP ya reclamó el libro de visitas de la sede de Presidencia, dentro de la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo, para confirmar tales extremos.

Brizuela Guevara, Jorge

Jorge Brizuela Guevara, 'El Venezolano', era el socio y enlace de la trama de Aldama en México y República Dominicana. Según la CIA y el FBI, es un agente secreto del Gobierno de Nicolás Maduro.

Brizuela Guevara fue vinculado en México con la mafia y estuvo investigado en 2022 por el asesinato de un empresario argentino en Riviera Maya, Federico Mazzoni, que fue ejecutado por sicarios profesionales.

De izquierda a derecha: Jorge Brizuela 'El Venezolano', Víctor de Aldama e Ignacio Díaz Tapia.

'El Venezolano' era el encargado de dar cobertura legal y protección a Aldama y sus socios en República Dominicana. Además, la trama se asoció con Brizuela Guevara a través de Ignacio Díaz Tapia, otro de los investigados por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, en los laboratorios Pronalab de Santo Domingo.

Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revelan que la trama Koldo utilizó a Pronalab y una empleada llamada Aránzazu Granell (Arancha) para repatriar dinero en efectivo a España y realizar pagos en Dominicana al hermano del exasesor de José Luis Ábalos.

Brizuela Guevara fue la persona que facilitó contactos también a Aldama en los Gobiernos de República Dominicana y México. 'El Venezolano' está también relacionado con el exgobernador de Quintana Roo y actual embajador mexicano en Canadá Carlos Joaquín González.

Cerdán, Santos

El secretario de Organización del PSOE fue el gran valedor de Koldo García. Ambos se conocieron hace muchos años en Navarra y Cerdán se lo trajo como "chico para todo" en las primarias que ganó Pedro Sánchez para reconquistar la secretaría general en 2017.

Cerdán fue uña y carne con Koldo, al que Ábalos fichó como asesor para el ministerio de Transportes tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Santos Cerdán negoció con Koldo tras la auditoría de Puente a Ábalos para llegar a un pacto de no agresión. El número 3 del PSOE llamó desde México el 28 de agosto a las 22:00 horas al exasesor imputado por corrupción para tranquilizarle. Cerdán y Koldo "se tomaron un café en septiembre".

Claudio Rivas

Víctor de Aldama se encuentra en prisión por haber defraudado a Hacienda 182 millones de euros a través de empresas de hidrocarburos junto a Claudio Rivas.

El comisionista del caso Koldo se asoció al dueño de Villafuel Combustibles tras realizar las gestiones con el Gobierno de Pedro Sánchez para que la empresa de Rivas lograra la licencia de distribuidor de combustible.

Esta licencia fue clave para que la trama defraudara 182 millones a la Agencia Tributaria a través de empresas creadas y gestionadas por sus testaferros que nunca pagaron el IVA.

Claudio Rivas compró un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz) valorado en más de 500.000 euros a través de la empresa Have Got Time SL. Esta vivienda acabó en manos de Ábalos, aunque según señalan los socios de Aldama fue un alquiler simulado.

Ábalos disfrutó pocos meses el chalet, ya que inmediatamente fue destituido como ministro de Transportes e Industria rechazó el primer intento de Villafuel en convertirse en operador.

El juez Santiago Pedraz cifra en 74 millones de euros el dinero que el comisionista y enlace con el Gobierno Víctor de Aldama habría ocultado en el extranjero junto a los otros cabecillas del entramado. Concretamente, en los países de China, Colombia y Portugal.

La investigación de EL ESPAÑOL puede añadir que, a través de testaferros, Aldama y Claudio Rivas controlan también sociedades en EEUU (Miami), República Dominicana, Luxemburgo y Suiza que también fueron utilizadas para esconder el patrimonio de los dos líderes de la trama

Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela es íntima amiga de Víctor de Aldama. El comisionista del caso Koldo fue el que organizó el viaje de la mano derecha de Nicolás Maduro a España en 2020 pese a las sanciones vigentes de la Unión Europea sobre ella.

Aldama pagó el chalet en el que iban a esconder a Delcy durante la visita secreta que Ábalos pactó con Pedro Sánchez. El comisionista desembolsó 3.010 euros por una semana de alquiler de la vivienda situada en la calle Oquendo 16, en el lujoso barrio de El Viso en Madrid.

El investigado por pagar mordidas a cambio de contratos públicos organizó también una agenda que la propia Delcy Rodríguez hizo suya, según los mensajes incautados por la Guardia Civil en el móvil de Aldama.

Ábalos logró el visto bueno de Pedro Sánchez para la visita de Delcy Rodríguez en un mensaje que después reenvió a Koldo García. El asesor del ministro de Transportes fue también el encargado de coordinar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela con el número 2 de Marlaska, el actual secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez.

El Gobierno cambió en varias ocasiones de versión sobre lo ocurrido la madrugada del 20 de enero de 2020 en el Aeropuerto de Barajas. La investigación de caso Koldo ha permitido concretar que Víctor de Aldama estaba junto a Ábalos y Koldo García para recibir a la mano derecha de Maduro.

EL ESPAÑOL publicó que Aldama reveló tras reunirse con Delcy que en España se quedaron "maletas con dinero" y que "Sánchez lo sabía". El confidente del comisionista afirmó que Aldama fue el primero en subirse al avión y que se lo relató detalladamente nada más abandonar España la vicepresidenta de Venezuela.

"Si nos cazan van a decir que el dinero va destinado a la compra de comida y medicinas para Venezuela", explicó el comisionista.

Aldama, además, mantuvo varios negocios con Venezuela a través de Delcy Rodríguez. Entre ellos se encuentra el traslado de 70 millones en barras de oro de Moscú a Caracas vía Zambia.

Ferraz

EL ESPAÑOL desveló que el comisionista del caso Koldo accedió a la planta noble de la sede del PSOE el 10 de noviembre de 2019, la última vez que Pedro Sánchez ganó las elecciones. Aldama envió a sus socios y amigos una imagen abrazado al presidente del Gobierno que fue tomada por una tercera persona.

Mira con quién estoy", afirmó en un mensaje. En otra conversación dijo: "Espero que hayas votado a los amigos".

Los testimonios recogidos por este periódico aseguran que Aldama les contó que había entrado "por el garaje" y desde allí se dirigió a la planta en la que estaban Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y el asesor de éste último, Koldo García.

El confidente del comisionista también afirmó a este periódico que "Aldama tenía relación directa con Pedro Sánchez, iba por Moncloa como por el Ministerio".

El periódico The Objective publicó que exsocio de Aldama ratificó ante notario que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE para pagar comisiones por la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel.

Georgia

Víctor de Aldama era cónsul honorario de Georgia en Zamora. El carnet diplomático fue expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en junio de 2021.

Para lograr ese cargo fueron claves las gestiones realizadas por dos personas: Zurab Pololikashvili y Koldo García. Pololikashvili es el actual secretario general de la Organización Mundial del Turismo, ahora conocida como ONU Turismo.

Este exmiembro del Gobierno de Georgia es el enlace de Víctor de Aldama con el país exsoviético. El comisionista del caso Koldo mantenía importantes negocios con Georgia, sobre todo en el sector de los hidrocarburos.

Sus exsocios han revelado a este periódico que las relaciones de Aldama con el Gobierno de Georgia eran excelentes. La Embajada de Georgia nunca ha explicado con detalle por qué dio el cargo de cónsul honorario al comisionista del caso Koldo.

Guardia Civil

Los informes de la Unidad Central Operativa revelan que Aldama pagó 88.119 euros al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero a cambio de "protección" para él y para Koldo.

La citada "protección" consistía en que Villalba proporcionaba teléfonos móviles seguros a los miembros de la supuesta trama corrupta para que éstos se comunicasen sin ser interceptados.

Otro trabajo de Villaba para Aldama fue lograr que el comisionista fuese incluido en la base de datos de colaboradores y confidentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, con el fin de conocer cualquier alerta que saltara sobre este individuo si se iniciaban pesquisas en su contra.

El comandante Villalba, uno de los primeros detenidos al estallar el caso, en su caso por un presunto delito de cohecho, había sido destinado en la agregaduría del Ministerio del Interior en la Embajada de Caracas (Venezuela), tras la caída política de Ábalos. El suyo es un puesto muy bien remunerado y de poco riesgo, del que ya ha sido cesado.

Otro guardia civil detenido fue el subteniente José Luis Rodríguez, el cual introducía a empresarios en el Ministerio de Transportes sin que su visita quedara registrada.

José Luis Rodríguez era socio de la trama de Aldama en el negocio de las pizarras, el cual montaron con parte del dinero ganado en los contratos adjudicados por las mascarillas.

De hecho, este guardia civil fue el que conectó al comisionista Víctor de Aldama con el empresario Juan Carlos Cueto, el dueño de Soluciones de Gestión SL.

Hidalgo, Javier

El exCEO de Globalia contrató a su amigo Víctor de Aldama como asesor externo de Air Europa y le puso un sueldo de 10.000 euros mensuales más IVA. Javier Hidalgo mantenía una estrecha relación con el comisionista desde hace muchos años, ya que se conocieron en la noche de Madrid.

Aldama fue el nexo del hijo de Juan José Hidalgo con José Luis Ábalos, Begoña Gómez y el secretario general de la OMT. El que fuera CEO de Globalia aprovechaba los vínculos del comisionista con políticos para lograr los objetivos de sus empresas.

Javier Hidalgo está en el foco del caso Koldo y el caso Begoña por la intermediación de Ábalos en el rescate de Air Europa y por el patrocinio de Wakalua al IE Africa Center de la mujer del presidente del Gobierno.

Los mensajes requisados por la UCO en el móvil de Aldama demuestran la intervención del comisionista en el rescate de la aerolínea y cómo utilizó a Koldo García para presionar que Ábalos convenciera a Pedro Sánchez y Nadia Calviño.

En comunicaciones intervenidas, la trama revela en varias ocasiones sus movimientos para favorecer los intereses de Air Europa, recurriendo al exministro de Transportes. De hecho, Koldo García calificó de "lobbista" en favor de Air Europa a José Luis Ábalos.

Air Europa fue, además, la encargada de transportas las mascarillas desde China a España para la empresa Soluciones de Gestión SL.

Víctor de Aldama viajó a México con Javier Hidalgo un mes antes de hacerlo con Ábalos y Koldo en 2019. El CEO de Globalia se reunió entonces con Alejandro Murat, por aquel entonces gobernador de Oaxaca, y amigo también del comisionista.

Jésica Rodríguez

José Luis Ábalos aseguró que mantuvo una relación sentimental con Jésica Rodríguez cuando era ministro y estaba casado con Carolina Perles. Esta relación extramatrimonial nunca hubiera sido noticia si no hubiera sido porque Aldama, a través de un testaferro, pagó el alquiler de un lujoso apartamento a Jésica.

La vivienda estaba situada en la Plaza España de Madrid y tenía un alquiler de 2.700 euros al mes. Aldama desembolsó hasta 88.101 euros por la renta de este apartamento en la Torre de Madrid.

La mayoría de los pagos los realizó Luis Alberto Escolano, un constructor socio de Aldama que se había convertido en su principal testaferro.

La trama también compró un iPhone último modelo a la novia de Ábalos. Jésica acompañó también a Ábalos a varios viajes oficiales durante su etapa como ministro de Transportes.

Jésica estuvo contratada en la empresa pública Ineco, la cual dependía directamente del ministerio de Ábalos.

Koldo García

El llamado caso Koldo toma su nombre por Koldo García Izaguirre, el principal investigado junto a Víctor de Aldama por la UCO en la fase inicial de las pesquisas. Fue asesor de José Luis Ábalos durante su etapa en el ministerio de Transportes.

Según la Guardia Civil, Koldo y Ábalos formaron un "binomio" y Aldama fue "el nexo corruptor". Koldo era el que despachaba a diario los asuntos con el comisionista, así lo hizo, por ejemplo, con los contratos de las mascarillas.

La UCO le acusó de haberse enriquecido ilícitamente tras el cobro de mordidas y señala que su incremento patrimonial fue de 1,5 millones de euros tras salir del Ministerio de Transportes.

Koldo García en la Comisión de Investigación del Senado.

Entre las propiedades escrituradas a su nombre o al de familiares cercanos, la Guardia Civil detalla cuatro casas en Benidorm (Alicante), dos en Polop de Marina (Alicante), una en Caramena (Toledo) y otra en Huarte (Navarra).

Además, las cuentas de Koldo García y su mujer, Patricia Úriz, tuvieron unos ingresos superiores a los 250.000 euros en efectivo.

La investigación de la Guardia Civil detalla cómo Koldo García mantenía una estrecha relación con Aldama y estaba a diario acompañado del comisionista en el Ministerio de Transportes.

Desde las cuentas de Koldo también se pagaron más de 50.000 euros de gastos de Ábalos y su familia. Las anotaciones de la trama de Aldama revelan que "K", en referencia al asesor del ministro, percibía 10.000 euros mensuales en efectivo.

Alguno de estos cobros los realizó a través de su hermano Joseba, también investigado por la Audiencia Nacional, en República Dominicana.

Koldo García es junto a Aldama el otro protagonista de la trama. El asesor de Ábalos intervino directamente en las "contraprestaciones" recibidas por el ministro, así como en los contratos adjudicados al comisionista.

El socialista navarro también intervino en el rescate de Air Europa y en la tramitación de la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel.

Koldo se reunía con empresarios y altos cargos de Transportes en la marisquería La Chalana. También se está investigando su intermediación en 128 contratos públicos a constructoras por valor de 54 millones de euros.

La constructora Azvi fichó a Koldo por 6.000€ al mes y un 0,75% de cada obra tras haber obtenido 165 millones de euros en contratos durante la era Ábalos.

Marlaska

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska adjudicó a la trama de Aldama contratos por valor de 3,5 millones de euros para la compra de mascarillas.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, el actual número 2 de Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez fue el que pasó el teléfono de Koldo García para realizar el pedido.

Rafael Pérez, además, pidió después favores personales al asesor de Ábalos. Koldo intermedió para que el cuñado del secretario de Estado de Seguridad, que era trabajador de AENA, fuera trasladado desde Sevilla a Madrid.

Según revelaron fuentes del caso a EL ESPAÑOL, las mascarillas desaparecidas que compró el Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión acabaron finalmente en la Guardia Civil de Valdemoro y en la UPROSE.

Marlaska ha rechazado realizar una auditoría interna en Interior tal y como ha hecho Óscar Puente en Transportes. La trama de Aldama y Koldo tenía excelentes relaciones con altos mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En su declaración ante el juez Ismael Moreno, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, más conocido como Lenin, afirmó no acordarse de quién le había facilitado el teléfono de Koldo García para la compra de mascarillas.

Lenin fue quien, a su vez, dio el teléfono del asesor de Ábalos a Daniel Belmar, subsecretario del departamento que ahora dirige Rafael Pérez.

Precisamente, los mensajes entre Koldo García y Rafael Pérez horas antes de la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas ponen de manifiesto que Interior iba a proteger la vivienda pagada por Aldama en la que se iba a alojar la vicepresidenta de Maduro.

Organización Mundial del Turismo

La Organización Mundial del Turismo, ahora conocida como ONU Turismo, está dirigida por Zurab Pololikashvili. A la asamblea organizada en San Petersburgo en el año 2019 viajaron Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez.

Dicha organización está en el foco por la amistad entre Pololikashvili y Aldama. La OMT patrocinó el IE Africa Center de Begoña Gómez y a su vez el Gobierno de Pedro Sánchez cedió a la institución dirigida por Pololikashvili la sede del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid gratuitamente durante 75 años.

Fuentes cercanas a Aldama señalan la gran amistad que unía al comisionista con el secretario general de la OMT. Aldama utilizó las reuniones de esta institución para realizar negocios y era un asiduo a FITUR.

Precisamente, en FITUR se reunió con Ábalos y Javier Hidalgo cuando el ministro de Transportes se enteró de que la visita de Delcy Rodríguez a España iba a ser publicada por un medio de comunicación.

PSOE

Los negocios de Aldama salpican ya a cuatro ministerios y dos gobiernos autonómicos del PSOE: Ministerio de Transportes, Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres y el Gobierno de Baleares de Francina Armengol.

La presencia de Aldama en Ferraz la noche de la última vez que Pedro Sánchez ganó las elecciones detalla también importante cómo el comisionista logró penetrar tanto en el partido como en el Gobierno.

"La relación de Aldama con el Gobierno no acabó con el cese de Ábalos", reveló el confidente del comisionista a EL ESPAÑOL. "Me dijo: no te creas que se nos ha acabado el chollo".

Durante los años de Ábalos como secretario de Organización se convirtió en "uno más" del Gobierno y del PSOE. Prueba de ello es que asistió también a varios actos del partido y para ello gozó de un asiento privilegiado que en muchas ocasiones fue logrado por Koldo García.

Uno de esos actos del PSOE a los que acudió Aldama fue la presentación de 'Pepu' Hernández como candidato a las primarias para la Alcaldía de Madrid. Este evento, celebrado en el Teatro de La Latina el 3 de febrero de 2019, el comisionista se sentó sólo unas filas detrás del presidente del Gobierno.

Tras terminar el acto, Koldo García acompañó a Aldama hasta la zona reservada donde se encontraba Pedro Sánchez. El asesor de Ábalos inmortalizó el momento con una fotografía del comisionista con el presidente del Gobierno, una imagen que fue publicada en exclusiva por el diario El Mundo.

Así lo acredita también el vídeo difundido por la Agencia EFE el 3 de febrero de 2019, correspondiente a este acto electoral.

República Dominicana

Todos los caminos de la trama de Aldama conducen a República Dominicana. Allí, además de Miami, blanqueó dinero el comisionista con la compra de terrenos y pisos de lujo.

Aldama contaba con la bendición de Jorge Brizuela Guevara 'El Venezolano', el espía de Maduro que movió los hilos en República Dominicana para que la trama hiciera allí negocios.

El comisionista del caso Koldo utilizó a testaferros siempre para sus operaciones en República Dominicana y EEUU. La entidad bancaria Banesco fue la que utilizó el investigado por la Audiencia Nacional en el país caribeño.

Aldama realizó viajes acompañado de socios y testaferros para invertir parte de los millones logrados por su intermediación en contratos públicos.

Además, la trama se asoció con El Venezolano a través de los laboratorios Pronalab en Santo Domingo.

Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revelan que la trama Koldo utilizó a Pronalab y una empleada llamada Aránzazu Granell (Arancha) para repatriar dinero en efectivo a España y realizar pagos en Dominicana al hermano del exasesor de José Luis Ábalos.

Aunque las inversiones de Aldama en República Dominicana son incalculables, ya que siempre utilizó testaferros, una de las operaciones que intentó realizar fue la construcción de un complejo hotelero.

Torres, Ángel Víctor

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática era el presidente de Canarias cuando la trama de Aldama y Koldo logró 12,3 millones de euros en adjudicaciones directas del Servicio Canario de Salud.

En total fueron cuatros contratos por las mascarillas a Soluciones de Gestión SL durante la pandemia. Los whatsapps incautados en los móviles de los investigados reflejan la estrecha relación de Torres con Koldo.

"Es muy importante y nos debe una grandísima", escribió Aldama a Koldo para que Canarias contratara las pruebas de antígenos a los laboratorios Eurofins Megalab a través del socio del comisionista Díaz Tapia.

"Me gustaría [...] que los recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo y opinamos todos lo mismo. La primera debería ser Canarias", recalcó Koldo a Ángel Víctor Torres en un mensaje posterior.

Estos mensajes desmienten la versión dada por Torres en sede parlamentaria. "A mí no me llamó el señor [Koldo] García ni el señor [José Luis] Ábalos", dijo entonces. "Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes", enfatizó.

Eurofins Megalab también firmó un contrato con Canarias, en este caso por valor de 650.000 euros a finales de 2020.

Esto sucedió después de que el socio de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, mantuviera conversaciones con Ángel Víctor Torres.

"Hola. Te envío el teléfono del consejero [de Sanidad] pero podríamos después hablar, si te parece, sobre los avances. Y, si puedes, envíame a este WhatsApp la info del otro día, porque he hablado con [el ministro de Sanidad, Salvador] Illa, estos días y parece hay buena recepción".

Ése fue el mensaje que el hoy ministro Ángel Víctor Torres envió a Ignacio Díaz Tapia el 25 de agosto de 2020, al filo de las nueve de la mañana.

Venezuela

Víctor de Aldama logró una estrecha relación Delcy Rodríguez a través de su amigo el presidente de la Federación de Fútbol Venezolana Jorge Giménez Ochoa.

El comisionista del caso Koldo realizó diversos negocios muy lucrativos con el beneplácito del Gobierno de Nicolás Maduro. Fuentes cercanas a Aldama revelan a EL ESPAÑOL que el investigado por la Audiencia Nacional llegó a fotografiarse en el despacho de Delcy Rodríguez.

Whatsapp de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos autorizando la visita secreta de Delcy Rodríguez a España. EL ESPAÑOL

Las conversaciones entre Aldama y la vicepresidenta de Venezuela demuestran una relación de confianza y amistad. El comisionista llegó a celebrar con Delcy Rodríguez que Ábalos apostara por abrir una vía diplomática con el Ejecutivo de Maduro durante una entrevista en LaSexta.

Aldama también fue el cerebro de la visita de Delcy Rodríguez a España. Pedro Sánchez dio el visto bueno a que se produjera en una conversación que mantuvo con Ábalos por whatsapp y que fue destacada por la Guardia Civil en uno de sus informes.

El comisionista del caso Koldo pidió dinero en efectivo a su enlace en Venezuela, Jorge Giménez Ochoa, para poder seguir haciendo negocios. "El Gobierno paga, pero la máquina necesita aceite", le escribió en un mensaje.

Aldama negoció con Delcy Rodríguez el traslado de 70 millones en barras de oro de Moscú a Caracas vía Zambia. En el ordenador personal del comisionista la UCO encontró un contrato en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela ofrece "104 barras de oro a Bancasa SA, por valor de 68.498.254,11 dólares".

Villafuel Combustibles

La empresa de combustibles Villafuel es clave en el entramado de sociedades vinculadas a Víctor de Aldama por el que está en prisión, pero también lo es en el caso Koldo.

Esta empresa es de Claudio Rivas, su socio en el negocio de los hidrocarburos y gracias a la cual pudieron defraudar 182 millones de euros a Hacienda a través de sociedades que se dedicaban a la comercialización.

Diseño: Arte EE Aldama recibió 400.000€ en billetes de su socio para pagar comisiones por las gestiones con el Gobierno para Villafuel

Villafuel Combustibles es la empresa por la que Claudio Rivas compró un chalet en La Línea de la Concepción para que Ábalos lo disfrutara. El objetivo era que el ministro utilizara su influencia para lograr la ansiada licencia de operador de hidrocarburos.

La compra del chalet por más de 500.000 euros se realizó a través de una tercera empresa vinculada a Claudio Rivas, Have Got Time SL. El socio de Aldama no quería que su nombre saliera vinculado a una operación en la que estaba involucrado Ábalos.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Aldama recibió 400.000€ en billetes de su socio para pagar comisiones por las gestiones con el Gobierno para Villafuel.

Claudio Rivas, propietario de Villafuel, utilizó a varias personas, incluido el chófer de Aldama, para entregarle el dinero en bolsas de plástico.

Un pago de 100.000 euros se produjo después de que, según la UCO, Koldo organizara la reunión de Rivas con el jefe de Gabinete de la ministra de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart.

Villafuel, a través de Claudio Rivas, pagó más de un millón de euros en comisiones para que Aldama lograra que el Gobierno le concediera la licencia de operador.

La trama del fuel está siendo investigada por el juez Santiago Pedro en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. El sumario se mantiene en secreto.

Zurab Pololikashvili

El actual secretario general de la Organización Mundial del Turismo, ahora conocida ONU Turismo. Este político georgiano mantiene una gran amistad con Víctor de Aldama, el cual fue el nexo de las relaciones de Zurab Pololikashvili con Javier Hidalgo y Begoña Gómez.

Pololikashvili patrocinó el IE Africa Center de Begoña Gómez, se alió con Globalia para asuntos de turismo y logró que el Gobierno de Pedro Sánchez cediera el Palacio de Congresos a la OMT sin coste para que sea su sede permanente durante 75 años.

Socios de Aldama señalan que Pololikashvili ha tenido también negocios con el comisionista del caso Koldo, el cual fue nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora gracias a su intermediación.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, durante la 24 asamblea general del organización en Madrid.

Zurab fue CEO del principal equipo de fútbol de Georgia, el FC Dinamo Tbilisi. Después de un año como viceministro de Asuntos Exteriores, fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Georgia para España, Andorra, Argelia y Marruecos en 2006.

Entre 2009 y 2010 fue ministro de Desarrollo Económico de Georgia. Gracias a Pololikashvili el comisionista Aldama logró un gran nivel de penetración en el Gobierno del país exsoviético.

A pesar de que Pololikashvili está relacionado con todos los protagonistas del caso Koldo, de momento no está siendo investigado.

Aldama intentó organizar con Globalia una visita a Georgia en 2020 a la que iban a acudir Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Javier Hidalgo y Zurab Pololikashvili. Este viaje no llegó a producirse debido a la pandemia.

La OMT de Pololikashvili se alió con Globalia para crear Wakalua, un hub turístico global que patrocinó el IE África Center de Begoña Gómez.