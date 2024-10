Aldama pidió dinero a su enlace en Venezuela con Delcy: "El Gobierno paga, pero la máquina necesita aceite"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado conversaciones del comisionista Víctor de Aldama y su enlace en Venezuela con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en los que pedía envíos de miles de dólares en efectivo para "seguir alimentando la máquina".

Así lo refleja un informe de la UCO al que ha accedido EL ESPAÑOL. Aldama habla en esos mensajes con Jorge Giménez, una persona de confianza de la vicepresidenta ejecutiva del régimen de Nicolás Maduro. La UCO sitúa este intercambio "en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos".

Muchas de las actuaciones realizadas por Aldama tenían relación directa con ciudadanos venezolanos "de un significativo nivel político", constata la Guardia Civil. Giménez, un empresario con el que el comisionista habría compartido negocios, era uno de esos individuos.

La conversación se produce el 12 de mayo de 2020, poco después de que Soluciones de Gestión obtuviera la adjudicación de los contratos millonarios de material sanitario en plena pandemia. Ese día Aldama se pone en contacto con su enlace con el chavismo y le solicita dinero en metálico.

-Me has podido mirar lo del cash, me urge un poco hermano, con 50 me apaño. Abrazo.

Giménez le indica que está intentando conseguirlo, y le pregunta: "¿Qué tal el jefe?". Para la UCO resulta llamativa esta asociación de comentarios, al preguntar por el jefe (José Luis Ábalos) seguidamente de la petición realizada por Aldama de dinero en efectivo.

Sobre todo porque, como recuerda la UCO en su informe, Aldama y Koldo se refieren a Ábalos como "el jefe" de manera habitual. Unos días más tarde, el 17 de mayo de 2020, Aldama insistía a su interlocutor sobre si había podido "mover algo del cash".

Se evidencia por el tono de la conversación que el destinatario de este efectivo es alguien conocido por ambos. Aldama volvía a la carga: "Ok, necesito aquí para lo que sabes y no sé de dónde sacarlo''.

El enlace con Delcy, en ese punto, le respondía haciéndole ver que sabía que a Aldama le estaba yendo bien, ganando dinero en España: "¡Estás haciendo billete allá! No me mientas jajajajaja".

En esas fechas, Aldama se encontraba inmerso en los trámites de los expedientes para suministrar mascarillas a distintos ministerios de la Administración General del Estado, con el beneplácito y la carta blanca, según la UCO, del entonces ministro José Luis Ábalos. Se llevó 6,6 millones de euros en mordidas de los contratos millonarios adjudicados a dedo a Soluciones de Gestión.

Esta circunstancia debía ser conocida por su interlocutor y queda reforzada por el siguiente mensaje que le manda Aldama: "Que me va a pagar lo tengo claro, pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte". A renglón seguido, Aldama admite que para sellar esos exitosos negocios debe pagarse dinero en efectivo: "No tengo duda de que pagan pero la máquina necesita aceite".

Esta afirmación, a juicio de la UCO, es de suma importancia para la investigación: "En un único mensaje liga dos elementos fundamentales de la causa: en primer lugar, confirmaría que el flujo económico que espera tiene directa vinculación con algún contrato dimanante de la Administración, que en esos momentos sería el negocio de las mascarillas".

"Alimentando la máquina"

El 1 de junio de 2020, Aldama escribe de nuevo al enlace con Delcy para insistirle en su necesidad de dinero en efectivo.

-Y de lo otro tú podrás mover algo, porque necesito para lo que sabes, seguir alimentando la máquina.

Finalmente, el 18 de junio de 2020, Giménez le responde: "los 80 (se entiende que 80.000 dólares)". De algún modo, le había hecho llegar a Aldama ese dinero para que pudiera disponer de él en España.

Tal y como explica la UCO, para alguien carente de un puesto orgánico en el seno de la Administración, como era el caso de Aldama, la relación única y directa que mantenía con Koldo y el acceso que éste le proporcionaba a instancias superiores, "le permitieron asegurarse su participación, con beneficio propio y de terceros, en multitud de sucesos relevantes" como los que se detallan en el sumario del caso Koldo.

La conexión venezolana

La conexión venezolana de la Operación Delorme ocupa un amplio espacio en el informe de la UCO que previsiblemente llevará a Ábalos a sentarse en el banquillo de los acusados. En uno de esos pasajes se detalla cómo el exministro obtuvo "el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy Rodríguez" a España. Y ello, pese a que la vicepresidenta de Venezuela tenía prohibida la entrada en Europa, debido a las sanciones impuestas por la UE a altos cargos del régimen chavista.

Ábalos informó a Pedro Sánchez de los pormenores de la visita de Delcy a España, "poniendo en valor que [la actuación de la vicepresidenta venezolana] estaría consiguiendo el cobro de deudas españolas en Venezuela".

El mensaje del ministro a Sánchez, del 16 de enero de 2020, rezaba: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". Pedro Sánchez asintió y concedió: "Bien".

Ábalos le reenvió el mensaje a Koldo para que a su vez se lo notificase a Delcy a través de Aldama. Tras recibir la imagen, Koldo le contestó: "Cuánto te quiero". A renglón seguido, el entonces ministro añade, en alusión a Pedro Sánchez: "Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas".

En el sumario figura también una carta de Ábalos remitida por Aldama a Delcy Rodríguez; misiva que, a juicio de la UCO, evidencia que el comisionista "se habría valido de las más altas instancias del Ministerio de Transportes para organizar el viaje" de la vicepresidenta de Venezuela.

Según el mismo informe, la UCO encontró en uno de los ordenadores de Aldama la fotografía de un contrato de compraventa que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden) ofreciendo 104 lingotes de oro por valor de 68.498.254,11 dólares americanos.

El contrato de compraventa se creó el 27 de diciembre de 2019 y en él se estipula, en su cláusula cuarta, que la entrega de oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020. Rodríguez llegaría a España poco después, la noche del 20 de enero de ese año.