Koldo y la secretaria de Ábalos dieron salvoconductos a Miss Venezuela y la 'jet set' chavista para ir a Madrid en pandemia

Koldo García y la secretaria personal de José Luis Ábalos facilitaron salvoconductos a la jet set del chavismo, incluidos empresarios cercanos al régimen y una miss Venezuela, para que pudieran entrar en España y circular libremente durante el Estado de alarma, que imponía restricciones a la movilidad. Los certificados, expedidos directamente desde el Ministerio de Transportes entre 2020 y 2021, se extendían también a otros miembros de la trama.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, todas estas "gestiones privilegiadas" —así las indican los agentes— partían del propio Aldama, que esperaba cerrar negocios con los empresarios.

Los beneficiarios de muchas de esas gestiones privilegiadas pertenecían a la élite venezolana próxima a Maduro. Él ordenaba y Koldo, desde el ministerio, emitía salvoconductos falsos en los que los "invitados" eran citados a una reunión con el gabinete de Ábalos.

"Sin carta no entran", advertía Koldo en uno de los whatsapps intervenidos. Una vez pisaban suelo español, el asesor se ponía en contacto con la Policía Nacional para facilitarles el desplazamiento y el control de pasaportes en el aeropuerto.

El proceso se repitió para tres españoles (Juan Carlos Cueto, Luis Alberto Escolano y Víctor de Aldama), en 2020, y cuatro venezolanos, en 2021. Según la UCO, muchas de las actuaciones realizadas por Aldama tenían "relación directa con ciudadanos venezolanos de un significativo nivel político".

Uno de los salvoconductos expedidos por el ministerio de Ábalos. EL ESPAÑOL

Uno de ellos era Alejandro Ceballos Jiménez, empresario cercano al Gobierno de Nicolás Maduro y presidente del Grupo 7C, una de las tres principales constructoras de Venezuela.

Según se desprende de los whatsapps intervenidos, Ceballos "estuvo cenando" con Ábalos antes de tramitar su certificado, emitido el 27 de marzo de 2021 para facilitar su llegada desde Dubai.

Los otros tres, por su parte, volaron juntos desde Venezuela una semana después, el 5 de abril. Se trataba de Samuel Sánchez Boada, empresario actualmente detenido en Ecuador; Carlos Alfonso Guillén, exbeisbolista profesional y presidente del club Tigres de Aragua; y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, ganadora del certamen Miss Venezuela Water 2018.

Aldama preguntó a Koldo García si estos selectos invitados tendrían problemas para cruzar las aduanas del Aeropuerto de Barajas. "Algo haré", le tranquilizó el asesor, "[pero] mañana por la mañana; ahora no llamo que me mandan a la mierda". "Seguro lo arreglo", insistía.

Delcy Rodríguez

No fueron las únicas visitas de un jerarca de chavismo a España por mediación del Ministerio de Transportes. Dos meses antes de que aterrizasen en España, en enero de 2020, José Luis Ábalos y Koldo García recibieron en Madrid a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibida la entrada en Europa.

Según revelan los informes de la UCO a los que ha tenido EL ESPAÑOL, el ministro contaba con "el beneplácito del presidente del Gobierno", tal y como adelantó este periódico. En los whatsapps intervenidos, Ábalos advertía a Pedro Sánchez de que debían verse "discretamente".

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", indicaba Ábalos.

En el documento de la investigación figura la captura de pantalla que el ministro reenvía a Koldo —su entonces asesor— con la aprobación del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez respondió con un escueto: "Bien".

Tras recibir la imagen, Koldo le contestó: "Cuánto te quiero". A renglón seguido, el entonces ministro añade, en alusión a Pedro Sánchez: "Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas", se justificaba.