El presunto cerebro del 'caso Koldo' pide al juez poder pagar la pensión de sus hijos y la compra

Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro del caso Koldo, ha solicitado al juez que le permita pagar los gastos de la compra, la manutención de sus hijos o el servicio doméstico de su casa.

Así figura en un escrito que firma su abogado y ya enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Cueto figura como investigado en el llamado caso Koldo, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de contratos públicos adjudicados durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión SL.

Y, precisamente, se trata de la empresa que Cueto controlaría. Así lo indica, al menos, la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que dio origen a esta causa judicial.

Según relataba el Ministerio Fiscal, la empresa Comercial Cueto 92 era, en realidad, la que controlaba Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, que facturó más de 54 millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Interior y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

El pasado 24 de abril de 2024, el juez del caso, Ismael Moreno, ordenó desbloquear una cuenta de la que Cueto es co-titular. No obstante, el banco no le ha admitido aún el uso de la app electrónica ni le ha reactivado la tarjeta de débito, alegando que estas dos funciones no están incluidas en el auto en el que el magistrado levante la medida cautelar.

El empresario Juan Carlos Cueto, tras declarar en la Audiencia Nacional. Europa Press

"Esto supone que el señor Cueto no puede efectuar ninguna operación diferente al pago de los recibos que tenía domiciliados en dicha cuenta bancaria, la recepción de su salario o el envío de trasferencias de forma puntual, debiendo hacerse estas de forma presencial y por los conceptos autorizados por la Audiencia Nacional", relata el escrito.

"En otras palabras, esta forma de operar supone un perjuicio inmenso al señor Cueto, pues no sólo ha de acudir a una oficina del banco para transferir los gastos relativos al servicio de limpieza y asistencia del hogar, así como el pago de la pensión de alimentos a sus hijos, sino que no le es posible efectuar ningún pago más: ni compras diarias con su tarjeta de débito (comida, gasolina, ropa, productos de hogar o higiene, etc.) ni transferencias por otros gastos", lamenta su abogado.

Por todo ello, solicita al juez que firme un oficio en el que, de forma expresa, ordene al banco a desbloquear estos servicios, para poder pagar los recibos que adeuda, las facturas de luz, agua, gas, teléfono, los gastos de comunidad y tasas por el piso que posee en Madrid, así como la pensión de alimentos de sus hijos (por un importe total de 2.000 euros).

También, que le sea posible abonar "los gastos relativos al servicio de limpieza y asistencia de hogar" y otros, "por otros conceptos", limitados a 400 euros mensuales.

Comercial Cueto SL

El abogado de Cueto también solicita que el desbloqueo de las cuentas y de su app bancaria permita a su cliente "recibir el abono con periodicidad mensual de su nómina, por parte de la mercantil Comercial Cueto SL".

Dicha compañía forma parte de lo que la citada querella de Anticorrupción denomina Grupo Cueto. El Ministerio sostiene que el empresario ahora investigado habría utilizado a su socio Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto comisionista de la trama, para captar a quien da nombre a la causa judicial: Koldo García Izaguirre, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Víctor de Aldama, en una imagen de archivo.

Según Anticorrupción, "Juan Carlos Cueto es la persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el Grupo Cueto".

Por otro lado, Juan Carlos Cueto está a la espera de juicio por otra causa judicial, aunque también investigada por la Audiencia Nacional. Se trata de una de las piezas del denominado caso Defex. Concretamente, la que versa sobre la supuesta venta irregular de armas a fuerzas de seguridad del país africano.

Defex era una compañía semipública que hizo una unión temporal de empresas (UTE) con Comercial Cueto 92 SL para los contratos firmados con la Policía Nacional de Angola.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso juzgar a Juan Carlos Cueto junto a otras 26 personas más y a las sociedades Defex, Comercial Cueto 92 SL y Global Reach SA por los delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal.