Pedro Sánchez autorizó el viaje de Delcy Rodríguez a España en el que se vio con Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en un reciente informe aportado al caso Koldo sobre el exministro José Luis Ábalos que este obtuvo "el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy Rodríguez" a España, pese a que la vicepresidenta de Venezuela tenía prohibida la entrada en Europa.

Así lo revela un intercambio de mensajes de whatsapp entre el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García Izaguirre, en vísperas de producirse la llegada de la dirigente del régimen de Maduro. En el informe al que ha podido acceder EL ESPAÑOL figura cómo Ábalos le reenvía a Koldo una captura de pantalla en la cual el exministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no mostró su disconformidad.

Tras el envío de esta imagen por parte de Ábalos a Koldo este último le contestó: "Cuánto te quiero". A renglón seguido el entonces ministro añade: "Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas".

En el sumario figura también una carta del exsecretario de organización del PSOE remitida por Aldama a Delcy Rodríguez, misiva que a juicio de la UCO evidencia cómo Aldama "se habría valido de las más altas instancias del Ministerio de Transportes para organizar este viaje".

Según el mismo informe, la UCO encontró en uno de los ordenadores de Aldama la fotografía de un contrato de compraventa que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) ofreciendo 104 lingotes de oro por valor de 68.498.254,11 dólares americanos.

Lingotes de oro

En el informe de la UCO figuran conversaciones entre Delcy y Aldama que ambos mantienen sobre "asuntos de gran sensibilidad", y que evidencian "el nivel de representación que tenía Aldama", quien ejerció de "interlocutor entre España y Venezuela".

El contrato de compraventa se creó el 27 de diciembre de 2019 y en él se estipula en su cláusula cuarta que la entrega de oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020. Delcy llegaría a España poco después, la noche del 20 de enero de 2020.

En las conversaciones incautadas entre Aldama y Delcy figura una fechada el 29 de diciembre de 2019. Aldama le comenta: "No te dije es lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350'.

De esta forma, dice la UCO, "podría referirse a oro, identificado como "amarillo", que saldría el jueves día 2 de enero de 2020. Con base en estos extremos, Aldama habría revestido la llegada de Delcy a España como un viaje de interés para el Ministerio de Transportes, "si bien guardaría intereses particulares en dicha visita", destaca la UCO.

Para dejar constancia de que Aldama tenía la suficiente capacidad para impulsar esa visita, el día 19 de enero Delcy y Aldama debatían sobre la motivación oficial que iban a dar ambos países para el encuentro bilateral. De esta manera Delcy le señalaba "Dos opciones: 1. Vine a FITUR. 2. El gobierno quiere explorar mecanismos para alentar una negociación".

Seguidamente, Aldama contestaba: "Déjame que consulte y te digo", para minutos más tarde confirmarle: "Sí, FITUR y un viaje privado médico". En ese lapso de tiempo entre un mensaje y otro, Aldama se dirigió a Koldo, el cual le confirmaba la primera de las opciones, FITUR.

Como relata la UCO en su informe, Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los pormenores de la visita de Delcy a España, "poniendo en valor que [la actuación de la vicepresidenta venezolana] estaría consiguiendo el cobro de deudas españolas en Venezuela".

Después de que Koldo agradeciese a Ábalos la gestión de informar a Sánchez, y, alegre porque éste hubiera dado el visto bueno, "inicia los trámites ordinarios (...) para la visita de cualquier autoridad extranjera".

El informe de la UCO también incluye mensajes de Víctor de Aldama a la vicepresidenta venezolana en los que le informa de cómo será la situación en España una vez aterrice. El día 17 de enero de 2020, el empresario, incluso, envía una agenda a la dirigente latinoamericana.

El documento lleva por título "Viaje VIP" y recoge, entre otros asuntos, que Rodríguez, en el primer día de su visita, será atendida por un "médico privado VIP" y se reunirá con responsables de la siderúrgica asturiana Duro Felguera, una de las empresas que cobró sus deudas en Venezuela. También, accederá a una "reunión" en el "despacho [del] jefe" y disfrutará de una cena exclusiva con miembros del "M. de Sanidad".

El segundo día, según este plan, estaba previsto por Aldama que tuviese varias reuniones.