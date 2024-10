Los whatsapp desmienten al ministro Torres y prueban su relación con la 'trama Koldo': "Nos debe una grandísima"

Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes durante la pandemia, allanó el camino para que el Gobierno de Canarias contratara a las empresas de la trama que lleva su nombre. Así se desprende de los whatsapp que el comisionista y principal cerebro de la operación, Víctor de Aldama, mantuvo con su red de colaboradores y el entonces presidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres.

"Es muy importante y nos debe una grandísima", escribió el empresario a Koldo sobre el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En una conversación anterior pinchada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los agentes advierten también que Ángel Víctor Torres "quería hablar de ese mismo tema" con Aldama.

Ese mismo tema se refiere a la compra de mascarillas y test de detección del virus que, por aquel entonces, estaban buscando los gobiernos autonómicos. De esta forma, Aldama a través de sus empresas y Koldo desde el Ministerio habrían maniobrado para hacer negocio con los gobiernos insulares y sacar partido con sus empresas.

Con esto sobre la mesa, la investigación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL desmiente el relato de Ángel Víctor Torres, quien dijo en el Congreso de los Diputados que "jamás" ordenó "que se contratara con una empresa o no se contratara con otra". Así lo indicó el pasado 10 de junio durante la comisión del caso Mascarillas, donde también negó haber hablado nunca con Koldo.

"A mí no me llamó el señor [Koldo] García ni el señor [José Luis] Ábalos", dijo entonces. "Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes", enfatizó.

Los whatsapp desmienten también este extremo. Las conversaciones que obran en poder de la Guardia Civil revelan que Koldo sí habló con el ministro Torres el día 17 de agosto de 2020.

Entonces, el asesor envió un mensaje de audio en el cual le introduce a Torres a "unos laboratorios que se llaman Megalab, que están totalmente introducidos en Canarias". Como aval, le asegura que tanto el jefe de gabinete del Ministerio de Transportes como el propio Ábalos, entonces ministro, tenían conocimiento de la operación.

Es necesario señalar que en ese momento, en pleno verano, el Gobierno estaba empezando a levantar las restricciones Covid, por lo que al negocio de mascarillas se unió rápidamente el de las PCR y los test de antígenos, especialmente para los viajeros o residentes en los archipiélagos españoles.

"Me gustaría [...] que los recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo y opinamos todos lo mismo. La primera debería ser Canarias", recalcó Koldo a Ángel Víctor Torres en un mensaje posterior. Por la otra línea, el exasesor de Transportes también realizaba el mismo contacto con Francina Armengol, entonces presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados.

