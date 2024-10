El guardia civil del 'caso Koldo' dio de alta a Aldama como confidente para saber si la UCO le investigaba

Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo salpican a nuevos miembros de este Cuerpo que estarían implicados en el chivatazo que recibió la red corrupta cuando se cernía sobre ellos la investigación policial.

Según la documentación del sumario a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, el comandante Rubén Villalba Carnerero, también investigado en este entramado, logró que el comisionista Víctor Gonzalo de Aldama fuese incluido en la base de datos de colaboradores y confidentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, con el fin de conocer cualquier alerta que saltara sobre este individuo si se iniciaban pesquisas en su contra.

La UCO destaca en este nuevo informe que existen "un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama para lograr la infiltración de su presunta organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El comandante Villalba Carnerero fue detenido el pasado marzo al poco de ser nombrado agregado de la Embajada de España en Venezuela. Durante los años que se extendió la trama, el mando policial estaba destinado en la Jefatura de Información, dedicada, sobre todo, a investigaciones antiterroristas.

Fue de esos compañeros de los que echó mano, según consta en el último informe, para poder inscribir a Aldama en el registro de colaboradores del Instituto Armado. Rubén y Víctor entablaron relación a finales de 2019. Sin embargo, como subraya la UCO, "no es hasta verano de 2021 cuando Aldama podría haber sido grabado en la base de datos policial a solicitud de Rubén".

Fragmento del informe de la UCO. EL ESPAÑOL

En uno de los mensajes hallados en el teléfono intervenido a este mando de la Benemérita se evidencia cómo exige a uno de sus colegas de Información que le haga el favor de incluir al empresario como si fuera un confidente del Cuerpo más.

Al tratarse sus interlocutores de agentes dedicados a la lucha antiterrorista, la UCO, en su último informe sobre el caso Koldo, omite sus nombres por motivos de seguridad. "Oye, Agente 13, el colaborador que yo te pasé para que le dieras de alta, Víctor Gonzalo... ¿Ese, al final, qué? No me has dicho... No me has comentado nada", preguntó Rubén.

El sistema de colaboradores de la Jefatura de Información origina mensajes automáticos que le saltan como alertas al agente que grabó al confidente en cuestión en la base policial. Estos avisos se activan, por ejemplo, cuando otra unidad policial empieza a investigar a dicha persona.

Así ocurrió con Aldama. El comandante investigado en el caso Koldo lograba que uno de sus compañeros le inscribiese para anticiparse y así conocer los pasos que estaban dando sus compañeros de la UCO de la Guardia Civil, tal y como relataba Rubén Villalba en otra conversación con otros miembros de la trama.

"Yo creo que cada vez que le dan de alta en una nueva operación salta la coincidencia", señaló el comandante en un chat de WhatsApp. La primera vez que tuvo constancia de esa coincidencia fue, como él mismo señala, en el año 2022. "El jefe habló con el coronel de la UCO en su día y le dijeron que siguiéramos adelante. Yo ya no trato con él, más allá de que el jefe dijo de invitarle ayer a la comida".

Nadie alertó a la UCO

De la alerta que avisaba de que Aldama estaba siendo investigado se percató uno de los jefes en Información del comandante arrestado, al que la UCO se refiere en el informe como Agente 1.

—Yo, cuando empezamos a mosquearnos, cuando empezamos a saltar, en junio del 2023, ahora repasando todo... en junio del 2023... es cuando empezamos a tener algún tipo de duda, porque en el sistema nuestro salta que Víctor [de Aldama] tiene investigaciones abiertas— dice el Agente 1.

—Sí, sí— le responde Rubén Villalba. —Yo lo sabía desde hace más de tiempo—.

—Pero, claro, cuando ya nos dicen que es evidente que están haciendo una investigación... Si a nosotros en julio nos dicen: 'Hostia, macho, tened cuidado, hostias, que para eso te estoy avisando... A la UCO: 'Oye, mira, que estás investigando a un tío con el que yo tengo relación'. La UCO, la verdad que no, tampoco entiendo por qué no nos dice: 'Hostia, pues tened cuidado'.

Fragmento del informe de la UCO. EL ESPAÑOL

En esta parte del informe, los investigadores de la UCO destacan una conversación entre Rubén Villalba, el Agente 1 e incluso otro agente más (el Agente 2), conocedor de que se estaba produciendo un chivatazo sobre las pesquisas que la UCO estaba llevando a cabo.

—Lo que sí es interesante es saber si alguien ha hecho una consulta, porque si hacen una auditoría y nosotros...— dice el Agente 2.

—Aparentemente, no hay ninguna auditoría que nos... A mí, por ejemplo, cuando me dijeron que UCO están mirando, porque alguien les ha pasado... Además, yo creo que Koldo un día lo cuenta: 'He salido de casa y me he enfrentado contra un coche, que tal, no sé qué...' Lo grave hubiese sido que hubiésemos hecho un chequeo y le hubiésemos dicho a Koldo, eso sí es grave.

—Eso hay que intentar cerrarlo, salvo que alguien haya mentido como un...

—Nosotros sí lo que hacemos, lo que tenemos dado de alta puntualmente si les hemos hecho siempre un chequeo.

La UCO reseña en su informe que ninguno de estos agentes de la Jefatura de Información les advirtió de esta circunstancia. Ni de esas alertas ni de que los implicados sabían que había alguien tras sus pasos. "Conforme a lo expuesto anteriormente, cabe reseñar que, a pesar de haberse producido estas alertas en el sistema referido, la Unidad de Rubén no interesó esta circunstancia a esta Unidad instructora", lamenta la Unidad Central Operativa.

Barridos

La UCO señala que Aldama se valió "de la colaboración activa de Rubén" para las actividades del entramado del caso Koldo, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones a través de contratos públicos para el suministro de mascarillas.

Dentro de la supuesta red criminal, Villalba tenía la misión de asegurar "la protección y continuidad" de la trama. Tanto de forma interna ("salvaguardando sus comunicaciones y su seguridad personal") como externa, "protegiendo los actos de corrupción propios de la operativa delictiva de esta organización".

Entre las actividades que el comandante de la Guardia Civil detenido realizó para Aldama destacan diversos barridos para encontrar dispositivos de vigilancia, tipo balizas, cámaras, micrófonos u otro tipo de elementos utilizados habitualmente por los investigadores de la Policía Judicial. Los efectuó junto a otros agentes de la Jefatura de Información.

Uno de esos barridos se produjo en julio de 2021. Sin poder determinar la fecha exacta, la UCO señala que realizó "medidas de contravigilancia en la oficina de Aldama". También, en su coche.

Koldo y el director de la Guardia Civil

Por su parte, Koldo García Izaguirre, mano derecha de quien era ministro de Transportes cuando se firmaron los contratos, José Luis Ábalos, parecía tener conocimiento por su cuenta de las investigaciones que se cernían sobre él.

Según Rubén Villalba, Koldo le dijo que era la UCO la unidad que se encontraba realizando las pesquisas acerca de los contratos adjudicados por Transportes a la compañía Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama. Y, de acuerdo con el nuevo informe de la UCO, García aseguró al comandante que fue "el anterior director general de la Guardia Civil quien le informó sobre la investigación en curso".

Sobre este particular, el dosier añade que Koldo, en otras ocasiones, ha incurrido en afirmaciones falsas ante terceros sobre sus relaciones "para darse cierta importancia". Y que "hasta la fecha esta instrucción no ha hallado indicios que corroboren este extremo".