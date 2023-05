9 de 12

También a Adrián Barbón (Laviana, 1979) le llegó el momento de alzar la voz frente al Gobierno de Pedro Sánchez, en su caso por el escándalo de los trenes que no cabían en los túneles, que se saldó con la destitución del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes. Aunque no hay dudas de la lealtad del presidente del Principado de Asturias a Pedro Sánchez, al que apoyó activamente tras su caída como secretario general del PSOE por la conjura de los barones. Nacido en una población de la cuenca minera de Asturias, Lavina (de la que fue alcalde durante casi nueve años), es licenciado en Derecho. Pero su currículum no incluye ninguna actividad privada: ha dedicado toda su trayectoria a la política desde que se afilió a las Juventudes Sociales, a los 17 años. Durante los últimos cuatro años, ha presidido el gobierno de Asturias en minoría, alcanzando acuerdos puntuales con IU, Podemos, Ciudadanos (Cs), Podemos, Foro o incluso con el PP.

Para hacerse con el gobierno de Asturias, el PP ha optado por un sólido tecnócrata que rompe esquemas. Diego Canga (Oviedo, 1964) es funcionario de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Trabajó como jefe de gabinete de la comisaria Loyola de Palacios y de Antonio Tajani, primero en su etapa como comisario de Transportes y luego como presidente del Parlamento europeo. Tajani fue uno de los principales aliados del Gobierno de Rajoy en Europa y hoy es vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia por Forza Italia, el partido de Berlusconi. Diego Canga encabeza la candidatura del PP como independiente y conoce bien el ejecutivo asturiano: en 2012 fue miembro del consejo asesor del presidente Javier Fernández.

Población: 1.005.397 habitantes (dato del INE correspondiente al 1 de julio de 2022).

Renta bruta media: 27.128 euros (dato de 2020 facilitado por la Agencia Tributaria).