Concha Andreu: "Es lógico penalizar a las CCAA que pidan fondos del Estado tras bajar sus impuestos"

Concha Andreu (Calahorra, 1967) es enóloga y preside el Gobierno de La Rioja desde agosto de 2019. Mediante una coalición con Unidas Podemos, la socialista acabó con 24 años de hegemonía absoluta del PP. Cedió a los morados una única consejera, pero también suscribió un acuerdo con la diputada de Izquierda Unida.

El pacto fue tan complicado que hizo del actual Ejecutivo riojano el último en constituirse entre todos los autonómicos que salieron de las elecciones de 2019. Luego, Andreu ha logrado una estabilidad que le ha permitido tener ya cerrado el acuerdo de Presupuestos para 2023.

En la polémica sobre la competición fiscal entre comunidades autónomas, Andreu pide que la pugna no se convierta en una batalla por captar empresarios y capital de otras regiones.

Entrevista a Concha Andreu, presidenta de La Rioja Sara Fernández

La Rioja tuvo que combatir en su momento contra las llamadas “vacaciones fiscales” que José María Aznar (PP) pactó con Xavier Arzalluz (PNV) para lograr la investidura en 1996 y que facilitaba que las empresas riojanas movieran unos kilómetros sus sedes para tributar menos en el País Vasco. El conflicto se saldó con una resolución de la Unión Europea que las anuló.

Aun así, La Rioja se sigue viendo obligada a mantener el tramo autonómico de los impuestos más bajos que otras comunidades para no verse perjudicada por los regímenes forales de Navarra y País Vasco que, por ejemplo, abaratan el suelo industrial.

Andreu explica que su región es una de las que más fondos europeos está en condiciones de recibir para proyectos como el de la sede del desarrollo de la inteligencia artificial, dentro del proyecto estratégico Valle de la Lengua, enmarcado en el Perte Nueva Economía de la Lengua, que incluye también el Observatorio Global del Español.

¿Va a bajar impuestos en La Rioja?

Desde que llegamos al Gobierno, hace tres años, tuvimos claro que lo que había que hacer era tener fondos suficientes para reforzar el servicio sanitario que estaba desmantelándose, desmembrándose.

Porque el afán del Partido Popular, que durante 24 años ha gobernado aquí, era ir privatizando poquito a poco los servicios. Nosotros teníamos claro que debíamos tener suficientes fondos para ir reforzando no sólo la sanidad, sino también la educación y los servicios sociales. Al llegar, vimos que la fiscalidad en La Rioja no era progresiva, no era justa con las rentas más bajas.

¿Entonces?

Entonces, el primer año hicimos lo que ahora están haciendo otras comunidades autónomas e incluso también está reforzando un poquito el Gobierno de España, que es poner una imposición fiscal muy baja a las rentas más bajas; y a las rentas más altas, incrementársela de una manera progresiva que beneficie a todos y a la sociedad en su conjunto.

La bajada de impuestos a las rentas más bajas en La Rioja es prácticamente imposible. No les afectaría casi nada. Por lo tanto, bajar impuestos a esa parte no es posible. Sí apoyamos lo que el Gobierno de España ha propuesto: dos años a las rentas por encima de los 3 millones de euros para colaborar en esta situación dificilísima de crisis; bienvenidas esas medidas.

Dado que hay récord de recaudación y una situación de inflación por la que la gente lo está pasando mal, ¿no hay margen para hacer cosas como han hecho en otras comunidades, incluso compañeros suyos de partido?

Sí, sí, claro que hay margen. De hecho, estamos trabajando para ir mirando dónde podemos ayudar a las familias. Y aquí en La Rioja lo teníamos claro. Hay una tasa que ya bajamos, y ahora también otros compañeros están valorando bajar tasas que deben estar altas, que son las de la caza. Aquí en La Rioja vimos que, además, era necesario potenciar la caza porque en los momentos de pandemia hubo parálisis, no se podía salir.

Por lo tanto, ha habido una reproducción excesiva de determinadas especies. Como esto está absolutamente controlado, pues lo que hemos hecho ha sido bajar la tasa de caza para que haya más actividad.

¿Y el resto?

Si nos vamos a la vida normal, al transporte público, hemos establecido para todos los estudiantes de La Rioja una tasa de 0,50 céntimos: el precio del billete es 0,50. Y lo que hemos hecho también en el resto de viajes para no estudiantes es incrementar un 20% de bajada en el precio del billete y llegar al 50%.

En materia universitaria, hemos ideado becas para ayudar a estudiantes que se van fuera. En el Presupuesto hay un paquete de medidas que pueden ayudar a las familias ante este riesgo de superinflación.

Estamos con los impuestos, pero ha mencionado que van a fomentar la caza. Eso en la izquierda con la que gobierna en Madrid el Partido Socialista es mal visto. ¿Cómo se explica esto?

No, no, es que hay que desarrollar bien esto, hay que incrementar la caza cuando hay sobrepoblación. Es así de sencillo. Y ahí están la izquierda, la derecha y el centro. Todo el mundo de acuerdo, porque cuando la uva brota, si hay una superpoblación de conejos, los daños son cuantiosos. Facilitamos la caza hasta que un problema así se regula.

"Facilitaremos la caza hasta que se solucionen los problemas de superpoblación de algunas especies"

Volvamos a los impuestos. ¿Qué le parece que las comunidades autónomas compitan como están haciendo estas semanas por ver quién los baja más y quién capta más contribuyentes?

Yo tengo clara una cosa: lo que hay que hacer es competir para que todos tengamos una progresividad fiscal en nuestras comunidades. Esa competencia es bonita, esa es buena. Las rentas más bajas, que no sufran. Si esa competencia hace que las rentas más bajas estén más protegidas y que las rentas altas aporten más, perfecto.

Ahora bien, el ir de una comunidad a otra, por ejemplo de Andalucía a Madrid, a decir “a ver, empresarios catalanes, venios a Andalucía, que os voy a dejar unos impuestos inmaculados a cero”, por exagerar, pues no me parece bien.

Porque, en primer lugar, ¿en qué papel queda el Partido Popular, que ya casi ni existe en Cataluña? Pero en segundo lugar, estamos perjudicando a otras comunidades autónomas.

Nosotros, aquí en La Rioja, lo sufrimos de una manera tan tremenda y terrible que hasta nos dio la razón la Unión Europea. Con ese dumping fiscal de empresas que volaban, se iban de La Rioja, cruzaban una muga, una raya inexistente, se instalaban en el País Vasco o en Navarra y tenían vacaciones fiscales. Eso no puede ser porque enriqueces una comunidad a costa de empobrecer a otra.

Vamos todos a la vez, vamos a tener ventajas fiscales que motiven a los empresarios a trabajar, vamos a ofrecerles un precio de suelo interesante para que esas empresas amplíen, se instalen, creen puestos de trabajo, que es lo que ahora mismo estamos haciendo en La Rioja.

¿Ya no sufren esa dificultad con el País Vasco y Navarra, que tienen haciendas forales?

Afortunadamente, ahora hay más control y ellos tienen las ventajas, porque la foralidad tiene más ventajas impositivas, pero ya no son esas vacaciones fiscales, en su momento tan descaradas.

Tienen sus particularidades y siempre las van a tener. Por ejemplo, que el precio del suelo en nuestros vecinos es más barato que en La Rioja, bastante más.

¿Tienen fórmulas para neutralizarlo?

Lo que estamos haciendo es trabajar con el Ministerio para, en vez de tener suelo inerte de SEPES, ponerlo en activo, con incentivos que lógicamente van a crear riqueza. Hemos conseguido que empresas multinacionales que tienen fábricas en La Rioja estén invirtiendo de una manera histórica.

Tenemos Würth, Crown, Tobepal, fabricantes de los blíster de las farmacias que fabrican todo lo que tiene que ver con el envase... Tenemos Heinz, Orlando, que están viendo una oportunidad con un suelo que está establecido a un precio razonable respecto al entorno.

En su momento, ya nos reunimos con Crown, que aquí tiene la fábrica más grande de tapas de aluminio para los botes de aluminio.

Concha Andreu y Fernando Garea, durante la entrevista mantenida en Logroño. Sara Fernández

¿Es partidaria de algún tipo de medidas para evitar esa desigualdad, ese 'dumping' fiscal o esa competencia entre comunidades?

Yo no sé de qué manera legislativa se puede frenar. Entiendo la autonomía de cada comunidad autónoma para decidir qué es lo que quiere potenciar y qué no, pero lo que hay que evitar legalmente es que no haya una competencia desleal.

O sea, que no haya unos beneficios fiscales en una comunidad que se contrapongan a los otros. De hecho, ese dumping fiscal fue modificado en el texto de la norma para que no fuera ilegal. Fue el Partido Popular con Aznar y Arzalluz, del PNV, los que consideraron que modificando ligeramente el texto de la norma evitaban ser denunciados en Europa.

Compañeros suyos de partido propusieron que cuando estas comunidades bajen impuestos y vayan a pedir fondos del Estado sean de alguna forma penalizadas por esa bajada de impuestos. ¿Sería partidaria de algo parecido?

Pero eso es lógico. No se puede dejar de recaudar. Claro que es duro decirle a las personas, a las empresas, a las familias que tienen que pagar impuestos. Sería todo feliz si fuera impuestos cero. Pero, ¿de dónde sacamos el dinero para el refuerzo?

Como decía recientemente un periodista [Aimar Bretos en la Cadena Ser], si cada ingreso por covid en el hospital es una media de 6.000 euros o 19.000 en UCI, ¿de dónde sacamos el dinero?

Entonces lo que hay que hacer es, si tú no quieres recaudar, no pidas al Estado, tú verás de dónde lo sacas. Yo eso lo veo lógico y normal. Si una comunidad autónoma no hace esfuerzo recaudatorio, que no vaya a pedir al Estado; que el Estado tiene fondos porque los ponemos entre todos.

"Si una comunidad autónoma no quiere hacer esfuerzos en recaudar, que luego no vaya pidiendo fondos al Estado"

En estas semanas, los barones del PSOE han dado muestras de un cierto nerviosismo planteando iniciativas diferentes, cada uno con declaraciones, digamos, no muy ortodoxas.

Pero es que era el momento. Desde los gobiernos autonómicos hemos tenido que estudiar cómo metemos en la ley de Presupuestos estos ajustes.

¿Le perjudica para las elecciones autonómicas la agenda nacional, el desgaste que pueda tener el Gobierno central?

Yo solo puedo decir que, desde que está gobernando el Partido Socialista con el presidente Sánchez a la cabeza, a La Rioja le está yendo muy bien. Celebramos aquí la primera conferencia presencial de presidentes, después de tantas videoconferencias, tantos domingos por la mañana.

La primera se celebró aquí, en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Yuso. Hemos celebrado aquí, con Teresa Rivera, la primera comisión para el reto demográfico, que prácticamente fue un Consejo de Ministros.

Aquí en La Rioja hemos recibido respecto de los fondos europeos el beneplácito de ser el Observatorio Global del Español, que al fin y al cabo es el cuadro de mandos del perte de la nueva economía de la Lengua.

Tenemos visitas de ministros y ministras que vienen a participar de la vida riojana, pero también a traernos buenas noticias. Venía recientemente el ministro Bolaños y vio la necesidad de conceder algo que le pedíamos para el Valle de la Lengua, nuestro proyecto estratégico, que va más o menos desde Nájera hasta San Millán de la Cogolla, donde el monasterio de Suso es propiedad del Estado.

Recientemente vino también Carolina Darias, ministra de Sanidad, y estuvimos viendo los ocho aparatos de alta tecnología, que los tenemos en el Hospital San Pedro. Yo no puedo estar más que agradecida al Gobierno de España, de las visitas que está haciendo, poniendo a La Rioja en el sitio que merece, que es puntera en muchas cuestiones, por ejemplo en inteligencia artificial.

Su compañero de partido, Emiliano García-Page, dijo que les perjudicaban los pactos de Gobierno con ERC o con Bildu. ¿Comparte esto?

Yo sé que Emiliano García Page no lo pasó bien cuando tuvo que pactar con Podemos. Lo sé porque yo he tenido que pactar con Podemos.

Cuando no tienes mayoría absoluta, cuando el partido principal de la oposición no tiene sentido de Estado y no apoya medidas tan importantes como la bajada del IVA de la luz, las medidas de ahorro energético, los fondos europeos, lo que tiene que hacer un Gobierno es sacar las medidas que cree que son importantes adelante, sea con quien sea.

"Veo al Gobierno central hiperactivo, muy cercano a la gente con esta difícil situación"

Al margen de relación con La Rioja, ¿cómo ve al Gobierno central desde La Rioja?

Lo veo hiperactivo, muy responsable con la difícil situación. Muy cercano a la realidad. Desde el momento en que los ERTE salvaron a miles de empresas y a miles de familias de arruinarse, que fue algo inaudito.

Desde esa cercanía, desde ese ímpetu legislativo, para hacer realidad leyes que se quedaban retrasadas y que nos hacían no estar a la vanguardia del resto de Europa… .

A ahora solo le falta acercarse a la ciudadanía y explicar todo lo que se está haciendo por el bien de cada uno de los españoles y de las españolas. Porque España no puede esperar a encontrar un acuerdo con el gran partido de la oposición. En absoluto. Lo que tiene que hacer es trabajar y trabajar, y luego explicar todo lo que se ha hecho.

Conchau Andreu puso fin en 2019 a más de veinte años de gobiernos del PP en La Rioja. Sara Fernández

Tuvieron una reunión en Zaragoza recientemente los barones del PSOE para dar imagen de unidad, pero luego se produjeron las declaraciones de Page críticas con el Gobierno y el desmarque fiscal de Ximo Puig, ¿existen esos cauces de discusión en el partido?

Por supuesto que existen. Además, la imagen de unidad no era sólo imagen, era un acuerdo unánime de lo que tenemos que hacer ahora como partido, que es todo lo que hemos hecho, todo a pesar de la pandemia, todas las normas que hemos puesto en marcha, todas las medidas, todos los proyectos alcanzados.

Fue unánime el “a la calle vamos a hablar con la gente, vamos a explicarles cómo, cuando las medidas se aplican, se mejora la vida de la gente”. La unidad está clara y luego la autonomía de cada una de las comunidades, de cada uno de los presidentes, es legítima.

Por hablar ya de su gestión, ¿en qué ha cambiado su comunidad desde que es presidenta?

Pues ha cambiado mucho, prácticamente en todo. Si empezamos por los servicios públicos, que es algo que nos preocupa muchísimo desde la oposición, en sanidad le hemos dado la vuelta a la sanidad pública: de estar desmembrada a ser ahora compacta. Hemos internalizado todo lo que se estaba privatizando.

Por tanto, ante la pregunta "¿cómo ha cambiado la sanidad?". Pues radicalmente, desde la hospitalaria hasta la atención primaria pasando por la asistencia en consultorios rurales.

Si hablamos de educación, el refuerzo en Formación Profesional ha sido general en toda España. Bueno, pues en La Rioja nos hemos superado. Porque estamos de la mano de los empresarios viendo las necesidades concretas.

Si es en mecatrónica para las máquinas de industria agroalimentaria, como si es de analítica, de informática... Y estamos creando familias de FP, con dinero concreto, para que se formen nuestros alumnos y alumnas y puedan, si quieren, formarse fuera de España, pero para que luego vengan a La Rioja a trabajar.

En Servicios Sociales, se ha incrementado enormemente el número de plazas de residencias de personas mayores. Se están construyendo, lo que pasa es que todo va muy lento.

Si hablamos de inversión privada con empresas, la vuelta de tuerca ha sido total. Había una apatía enorme. Se iban empresas como Altadis [Tabacalera], que nos dejó con una pérdida de empleo enorme.

Más de mil y pico empresas se han apuntado a las ayudas regionales, que para nosotros son muchísimas. Se han apuntado a esto y van a ser 12 millones los que nos lleguen. Hemos conseguido que esas empresas inviertan de verdad.

"Mi relación con los partidos a nuestra izquierda es muy buena"

Su relación con la izquierda a la izquierda del PSOE, ¿cómo es?

Muy buena. Hemos pasado momentos de tensión, como al principio, cuando no terminábamos de conformar el gobierno de coalición y de apoyo desde fuera. Esa época afortunadamente pasó.

El trabajo es continuo. Colaboración total con la consejera de Podemos y con Izquierda Unida, que apoya desde fuera. Es maravillosa la estabilidad que da aprobar los Presupuestos.

Hay quejas habitualmente sobre la lentitud con la que llegan los fondos europeos y cómo se ejecutan los proyectos. ¿Esto es así, lo percibe?

No, somos el país que más rápido y más eficaz y más transparente está recibiendo los fondos. Bien es verdad que todos pensábamos que iba a ser distinto.

Fíjate, nosotros aquí, desde el gobierno, pensamos al principio, y después ya se nos ha explicado que no, que tendíamos que elaborar proyectos que irían a concurrencia competitiva y conseguiríamos fondos para cada proyecto.

Bases regulatorias y bases para concursar, concretas y elaboradas por cada comunidad o por el propio Gobierno de España. A través de ahí llegan los fondos. Con eso se garantiza un seguimiento al céntimo de cada fondo europeo. Y eso es clave para que Europa nos considere algo que en años pasados no se nos consideró por culpa de la malversación.

Este gobierno está empeñado en que esto fluya: es magnífico poder presentar proyectos como comunidad autónoma de La Rioja, como si fueras Madrid o Barcelona o Málaga, que tanta vitalidad tienen en cuanto a proyectos.

Aparenta lentitud, pero lo que la realidad dice es que a todos nos pone el Gobierno central al mismo nivel. Podemos acudir a las ayudas europeas, todos con las mismas condiciones, y eso nos da también una alegría a las comunidades pequeñas.

