Díaz Ayuso: "Yo quiero la fiscalidad del País Vasco. El impuesto de patrimonio está aquí y no allí"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene claro: no quiere que Vox le arrastre en los comicios electorales del próximo mes de mayo y reclama una fiscalidad libre como la del País Vasco. Así lo ha confirmado durante la tercera edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.

Durante su entrevista con Rafa Navarro, editor de D+I, Ayuso ha reiterado que no han roto "nada" con Vox porque no "había una coalición". "No es una cuestión de distancias, ni siquiera de táctica política. En los últimos meses, especialmente, han decidido tomar una deriva que no quiero que me arrastre", ha sentenciado Ayuso.

Hay que recordar que Vox rechazó la pasada semana aprobar la ley de deducciones, una de las grandes bazas electorales de Ayuso que, a su parecer, "suponían un contrapeso al daño que está haciendo el impuesto de patrimonio" del Gobierno de España.

Pero, además de este desplante, Vox ya ha rechazado diversos proyectos urbanísticos, la Ley de Economía Circular, y la creación de la Agencia de Ciberseguridad; como ha recordado la propia presidenta.

29. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Aun con todo ello, la presidenta se ha negado a seguir el "juego" de quiénes aseguran que no hay que pactar con Vox. "No se trata de arrinconar a nadie, como pretenden otros partidos, Vox están porque así lo quieren los electores".

La presidenta regional ha reconocido que cada vez tiene más y "profundas" diferencias con ellos, pero ha resaltado que los de Rocío Monasterio no son "mi enemigo" y "no son el problema".

Ante la duda de si teme que su decisión pueda afectar a otros ayuntamientos o regiones que sí necesiten los apoyos de Vox, la presienta del PP de Madrid ha pedido tiempo. "Aspiro a tener un gobierno de libertad. Está demostrado que no funcionan las coaliciones", ha sentenciado.

Isabel Díaz Ayuso. Sara Fernández

Pero estas coaliciones no son sólo las que puedan pactar Vox y el PP, también las izquierdas. A este respecto, Ayuso considera que la ideología ha primado sobre los "principios y valores" dejando "leyes nefastas". "Estoy cansada de tanta ideología y tanto bando".

A escasos dos meses de las elecciones, la candidata a la reelección ha rechazado hablar de encuestas y se ha presentado como la candidata en la que se pueden refugiar los votantes de Vox o, incluso, del PSOE. Muy especialmente aquellos que dejaron de votar por decepción y que, se refugiaron en el partido de Santiago Abascal, "quiero que se encuentren de nuevo en casa".

Rafa Navarro e Isabel Díaz Ayuso. Sara Fernández

Tras una huelga sanitaria que ha durado meses, Ayuso ha entrado en comparar el modelo valenciano con el madrileño. Ambos apuestan por la colaboración público-privada, "algo que sus propios socios en otras regiones critican", ha lamentado.

Así, Ayuso ha reiterado que hay que buscar "nuevas fórmulas", porque en España se van a multiplicar las personas que van a llegar a los 100 años. "Nos faltan médicos. Hay que crear más facultades de Medicina, homologar titulaciones y digitalizar las agendas para que los sanitarios no tengan tanta carga burocrática".

Para terminar, Ayuso ha sido preguntada por la huella que el Gobierno de Pedro Sánchez está dejando en Madrid. "Está siendo directamente perjudicada y, por eso, es mi obligación denunciarlo y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera", ha sentenciado.

Fiscalidad

"Nosotros defendemos la España de siempre en un país que tiene problemas muy graves", ha enfatizado. De esta forma, Ayuso ha reclamado que España necesita "reformas profundas en materia de seguridad y laboral, flexibilizar el mercado".

La presidenta regional ha denunciado que el Gobierno "ataque la capital" cada vez "que hace algo" mientras que da privilegios a otras comunidades. "Yo quiero la fiscalidad del País Vasco. El impuesto de patrimonio está aquí y no está allí".

"¿Por qué el Gobierno invierte más en Cataluña si los ciudadanos de allí están asfixiados a impuestos? ¿Qué están haciendo con el dinero en Cataluña, en las administraciones catalanas? Ideología, propaganda y chiringuito en torno a un sentimiento que han fabricado para dividir a los ciudadanos y decirles que son de primeras o de segundas", se ha respondido a sí misma.

Internacionalización

La presidenta de Madrid ha tenido tiempo para presentar también la faceta del Madrid más internacional, afirmando que se plantea abrirse "aún más" a la inversión, "los nuevos artistas, a las nuevas vanguardias, a nuevas familias, y que lo hagan con integración".

En lo que respecta a la digitalización, la presidenta ha reiterado que está "a la cabeza en Europa" en esta área. "En los próximos años podemos conseguir el pleno empleo gracias a este proceso, que es una auténtica revolución. Y además hemos calculado que no en mucho tiempo podrá llegar a convertirse en el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) de Madrid", ha afirmado.

Dentro del proceso de la digitalización, Ayuso va a invertir una gran cantidad de su presupuesto en la Administración Pública. Un dinero que se invertirá en reducir la brecha digital con los más mayores, recentralizar servicios y solicitudes y evitar desplazamientos innecesarios. "Hay dejar atrás ese concepto antiguo del papeleo y del desorden".

En este sentido, otro de los retos de la Comunidad es estar en continua comunicación con el ciudadano y no "ponerse sólo en contacto para dar malas noticias".

