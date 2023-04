Javier Lambán: "No soy sanchista. ERC y Bildu son aliados indeseables, quieren destruir el país"

En 1977, era un joven que había pasado por la cárcel por intentar constituir una célula de la FAI. En esos días, Javier Lambán (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1957) acudió con otros compañeros anarquistas a un mitin de Felipe González con la intención de reventar el acto.

El ahora presidente de Aragón cuenta que quedó cautivado con el líder socialista y no sólo no hubo acción anarquista, sino que abrazó desde ese día la causa del PSOE, con carné de militante.

Luego fue concejal y alcalde de su pueblo, diputado autonómico y, finalmente, presidente de la comunidad y líder del PSOE de Aragón.

Entrevista a Javier Lambán Toni Galán

Antes de esa época anarquista jugó al fútbol y hasta llegó a ser lateral derecho y mediocentro de los juveniles del Zaragoza. De entonces le viene también su pasión por el fútbol. Lambán también estudió Historia, y se especializó en la Edad Contemporánea.

En la vida orgánica del PSOE, Lambán ha estado siempre en la oposición a Pedro Sánchez. Y ahí sigue. Formó parte de la gestora presidida por Javier Fernández que se hizo cargo del partido cuando Sánchez fue defenestrado el 1 de octubre de 2016.

El líder aragonés defendió la abstención en la investidura de Mariano Rajoy y mantiene aún una posición favorable a acuerdos con el PP, además de rechazar de plano pactos con ERC y con Bildu en el Congreso.

Gobierna en coalición con Unidas Podemos, CHA y PAR, pero explica que desde el principio quedó claro qué temas eran competencia de cada uno y en cuáles era posible la discrepancia. Contrapone esa actuación con la del Gobierno de coalición de Sánchez en el que, dice, hay una "disintonía" entre Sánchez y sus socios.

De hecho, es muy duro con actuaciones de Unidas Podemos en el Gobierno y en el Congreso, como su posición respecto a América Latina y Ucrania o la tramitación de la ley del "sólo sí es sí", que considera una de las peores normas que se han aprobado nunca.

Ahora compite con Jorge Azcón (PP) por la presidencia autonómica. Lo hace con una campaña electoral que incluye elementos novedosos, como su propuesta de crear la primera consejería en España de Soledad y Políticas Sociales. Y un vídeo en el que el Lambán de la actualidad, con 65 años, habla con una recreación del Lambán de 18 años, el de la melena que jugaba al fútbol.

Un joven Lambán, en las páginas de los periódicos de la época en que era jugador del Zaragoza. Toni Galán

"¿Qué le dirías a tú yo de 18 años?" es el título del vídeo en el que el Lambán actual habla de su "yo revolucionario". El joven revolucionario escucha en silencio. El candidato socialista le cuenta también su experiencia reciente venciendo al cáncer.

¿Son unas elecciones primarias de toda España o son autonómicas y municipales?

Bueno, hay quien trata de convertirlas en primarias, pero para mí son autonómicas. Es más, voy a esforzarme al máximo para que el debate político se circunscriba a lo autonómico y para que la elección de los aragoneses tenga que ver exclusivamente con lo autonómico.

¿Es cierto que los barones regionales del PSOE prefieren que Pedro Sánchez no participe en sus campañas?

Yo nunca me lo he planteado en esos términos. De hecho, Pedro Sánchez vendrá creo que el 18 de mayo. Ahora bien, insisto, yo no quiero que el debate electoral lo protagonicen los miembros del Gobierno de Madrid. Yo quiero que el debate electoral lo protagonicemos nosotros. De hecho, el lema de mi campaña es "Aragón con voz propia". Yo creo que la comunidad, con 40 años de autonomía que le han sentado de maravilla, ha adquirido un perfil propio, ha adquirido una voz propia.

Aragón tiene la pretensión y la vocación de ejercer esa voz propia en la gobernanza de España, frente a un Partido Popular que en Aragón se limita a ser la voz de su amo. De hecho, todos los días vienen por aquí responsables del Partido Popular. Feijóo, Bendodo… no hay fin de semana que no aparezcan por aquí tres o cuatro. Lo cual creo que pone en evidencia la debilidad radical del candidato Azcón, del que no se fían o él se ve incapaz de hacer frente a su responsabilidad electoral por sí solo.

¿Les perjudica el desgaste que pueda tener el Gobierno central?

Yo no lo sabría valorar bien. Evidentemente, trato de ejercer la política con voz propia. Siempre he tenido claro que por encima de mi militancia socialista está mi compromiso con Aragón. Yo no soy el delegado del Gobierno de España en Aragón. Hay políticas públicas del Gobierno de Sánchez que son muy bien aceptadas por la ciudadanía.

La trayectoria del presidente en el terreno internacional creo que es defendible, excepto por el ruido, por las intemperancias y por la absoluta disintonía que el Partido Socialista tiene en el mundo con un partido como Podemos, sobre todo en América Latina, en cuestiones como la guerra de Ucrania. Aunque insisto, yo trataré por todos los medios de que los aragoneses no se pronuncien sobre el gobierno de Pedro Sánchez, sino sobre el gobierno de Javier Lambán.

"Me imagino que Sánchez muy satisfecho y muy tranquilo no estará viendo a sus socios viajando por América del Sur y convirtiéndose en cómplices de regímenes populistas"

Ya que ha sacado ese tema. Usted es un experto en gobierno de coalición, porque gobierna en una situación de minoría y con acuerdos. Y me habla de disintonía del Gobierno central entre el Partido Socialista y Podemos. ¿En Aragón no existe ninguna disintonía entre los miembros de la coalición?

Es que el espacio de la izquierda del PSOE es cualquier cosa menos un espacio estanco. El espacio de la izquierda del PSOE es un multiespacio. Es un espacio multiforme donde es muy difícil identificar las posiciones de unos y otros. Y desde luego, el Podemos de Aragón tiene poco que ver con el Podemos nacional.

El presidente de Aragón, en un instante de la entrevista con EL ESPAÑOL. Toni Galán

Aquí hemos tenido desde el principio, y las establecimos en el momento mismo de mi investidura, una serie de diferencias en materia medioambiental, en materia de nieve, en materia de política hidráulica. Pero en lo demás hemos estado de acuerdo e hicimos un programa de gobierno basado en el desarrollo del Estatuto de Autonomía, basado en la defensa de Aragón, y todos hemos sido fieles cumplidores de ese programa.

¿Y a nivel nacional?

Lo que ocurre a nivel nacional... yo realmente creo que Pedro Sánchez estará perdiendo muchas noches de sueño, porque tratando desde el Gobierno de España de ejercer una política internacional seria, sobre todo en Europa, en América Latina, ver a sus socios viajando por América del Sur y convirtiéndose en cómplices de regímenes populistas... Me imagino que muy satisfecho y muy tranquilo no estará.

A mí me produce mucho sonrojo la posición con respecto a la guerra de Ucrania, que creo que la del presidente es correcta, no así la de sus socios. En fin, todo este tipo de cuestiones para un socialista clásico como yo son francamente preocupantes. Porque, claro, la política de defensa, la política exterior, no son cuestiones menores.

Y todo eso se complica un poco con la irrupción de Sumar y Yolanda Díaz, supongo.

Se ha complicado y sobre todo es algo que no entiendo muy bien, porque a esta vicepresidenta del Gobierno todavía no le he encontrado los saberes, los valores y dotes de liderazgo que algunos encumbran. En fin, yo no he visto una sustancia fuerte de liderazgo para presidir un gobierno, para liderar una fuerza política en España.

La verdad es que en los últimos tiempos yo creo que el cambio climático está produciendo incluso fenómenos políticos que eran absolutamente improbables e imprevisibles hace apenas 20 años.

Sánchez y el Partido Socialista dependen de cómo le vaya a ese espacio político a nivel nacional, pero también a nivel regional.

Nunca me plantearé jamás, desde el ámbito del Partido Socialista, desde mi responsabilidad, desde mi militancia socialista, ningún tipo de proyecto político de futuro dependiendo de nadie. Si algo nos ha caracterizado desde la refundación del Partido Socialista en Suresnes y en aquel Congreso con Felipe González, es presentarnos ante los españoles como un proyecto autónomo, no dependiente absolutamente de nadie y aspirante a conectar con la mayoría de la población y aspirante a representar a la mayoría de la población.

Definir el proyecto político socialista pensando en futuros socios, pensando en futuros aliados o adaptándose a ellos o mimetizando con ellos creo que es algo que como tentación debemos rechazar absolutamente.

¿Y no es eso lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz?

Me gustaría creer, sinceramente, se lo digo de todo corazón, que no.

"A Yolanda Díaz todavía no le veo las dotes de liderazgo que algunos encumbran. No veo sustancia fuerte de liderazgo para presidir un gobierno"

El PP habla mucho del sanchismo. Mete ahí a todos los barones socialistas. ¿Usted sabe lo que es el sanchismo? ¿Realmente existe?

Me imagino que cuando ellos hablan de sanchismo hablan de la adscripción a Pedro Sánchez, a la manera de entender la política de Pedro Sánchez. En fin, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo desde luego no soy sanchista, pero no es que sea sanchista, es no soy ni siquiera lambanista. Yo soy socialista y por encima de todo, español y aragonés.

Creo que el Partido Popular es un partido absolutamente fundamental para el presente y el futuro de este país. Pensar en el futuro de España sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista es una quimera absoluta. Los socialistas tenemos motivos para la autocrítica, pero el Partido Popular debería hacérselo mirar porque en este momento se presenta ante los españoles como un movimiento antisanchista. Y, desde luego, simplemente con esa muleta es difícil llegar a la meta.

¿Le perjudica al Partido Socialista en los acuerdos con ERC y Bildu?

Yo creo que sí. Desde luego, en Aragón son muy difíciles de explicar. Son dos aliados para gobernar España absolutamente indeseables. Pero no lo digo como descalificación, lo digo como interpretación correcta y atinada de lo que significa desear y no desear. Es una contradicción absoluta tratar de gobernar un país, encaminar a un país en la buena dirección, contando con el apoyo de fuerzas políticas que lo que pretenden es destruir ese país.

En el caso de Bildu, me produce una prevención absoluta, por no decir directamente repugnancia, contar con ellos y convalidarlos como socios aceptables. El problema es que la gobernabilidad de España se ha revelado tan difícil en este momento en que el Partido Socialista y el Partido Popular no pactan, que estamos viendo pactos, en mi opinión, indeseables. Pero es que en el otro lado la única forma de gobernar son pactos indeseables también.

Entonces, preferiría pactos con el PP.

Se dice con frecuencia que los pactos entre el PP y el PSOE en España son imposibles, y yo rebato absolutamente esa teoría. De hecho, el Partido Socialista en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 y en las primarias del 2017 lo que debatía, lo que se dirimía en esas primarias y en ese Comité Federal, no era una cuestión nominal de si Sánchez sí o Sánchez no: lo que se dirimía era una manera de entender España, de entender la política, de entender al Partido Socialista.

Había quienes pensábamos que no debíamos pactar jamás con nacionalistas e independentistas y Pedro Sánchez, con las cartas encima de la mesa, es decir, que no lo digo como crítica, hablaba de que era un camino a explora. Esa era la disquisición fundamental de aquel comité federal y de aquellas primarias.

De entrada, tuvimos más apoyo en el Comité Federal quienes rechazábamos pactos con los nacionalistas y eso dio lugar a algo de lo que yo me siento muy orgulloso: llegar a un acuerdo implícito entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que mediante nuestra abstención, permitió la investidura de Rajoy.

A los pocos meses aquello se truncó, pero ese camino a mí me gustaría que lo ensayaremos más veces. Y de hecho, cuando hace pocos días se reformó la dichosa ley del "sólo sí es sí", ese artefacto jurídico lamentable, ha habido gente que ha llevado luto en el Partido Socialista por el pacto con el Partido Popular. Yo en absoluto. Yo celebro ese acuerdo y ojalá se produjeran más acuerdos entre el PSOE y el PP.

Lo que ocurre es que ese acuerdo que ahora recordaba fue derrotado por los militantes en aquellas primarias.

Lo cual no es ni más ni menos que aceptar, por mi parte, que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, con toda la legitimidad, es presidente del Gobierno de España, con toda la legitimidad, y que gentes como yo dentro del Partido Socialista estamos en minoría. Pero a lo largo de la historia del partido eso ha pasado muchas veces y nunca ha llevado a ninguna clase de escisión. Eso forma parte de los genes políticos ideológicos del Partido Socialista, la discrepancia, pero tratar que por encima de todo prevalezca una cierta unidad.

"Celebro el acuerdo con el PP para reformar la dichosa ley del "sólo sí es sí", ese artefacto jurídico lamentable. Ha habido gente que ha llevado luto en el Partido Socialista por el pacto. Yo en absoluto"

Por seguir por esa vía, una hipótesis: si en las generales el Partido Popular pudiera gobernar con el apoyo de Vox ¿usted vería mejor que el PSOE facilitara ese gobierno para que no estuviera Vox en ese gobierno?

Este es un debate que, tal como lo plantea usted, es perfectamente legítimo, pero tal y como lo plantea el Partido Popular, es un debate tramposo. Por ejemplo, aquí Azcón apuesta por eso, para que si saco menos votos le apoye, y si saco menos, me apoye él. Pero eso lo dice porque cree que va a sacar más votos, cosa que yo voy a intentar impedir por todos los medios. Aplicándose a sí mismo esa norma, Azcón no sería alcalde de Zaragoza, porque perdió las elecciones.

Ha mencionado antes la ley del "sólo sí es sí". ¿Le parece suficiente la rectificación, no tenía que haber dimitido alguien o ser destituido?

La ley ha sido un fiasco absoluto. Para qué nos vamos a engañar. Desde luego, en la intención de los legisladores y de la ministra que la propuso, ni de lejos estaba pensar en los efectos que ha producido. La intención era absolutamente buena, aunque la verdad es que inspirada en una forma de entender el feminismo que no tiene mucho que ver con cómo los socialistas y las mujeres socialistas hemos entendido el feminismo.

La ley se ha revelado un despropósito absoluto. Por suerte se ha enmendado. A estas alturas, no le voy a decir ni a la ministra en cuestión, ni a Pedro Sánchez lo que tienen que hacer. Ahora, yo he conocido en mi vida política pocas leyes de efectos tan desastrosos y sobre todo tan contradictorios con el propósito inicial que condujo a hacer esa ley.

Otra de las medidas con las que usted fue crítico fue la reforma de la malversación y la sedición. ¿Cree que no ha tenido efectos positivos?

No. Yo me opuse absolutamente a esas dos reformas legales. Creo que frente al delito de la sedición, frente a lo que ocurrió en Cataluña en el año 2017, no sólo había que mantener los tipos penales existentes, sino que había que endurecerlos. En el terreno legal, en el terreno penal, traducido a la política, hay pocos delitos más graves que el que cometieron los independentistas catalanes.

Desde luego, le asigno el beneficio de la duda al presidente del Gobierno en cuanto al propósito que él dice haber alcanzado de deshinchar o pinchar el suflé del independentismo catalán. Ahora bien, creo que los efectos son, como mínimo, dudosos.

Lambán, en su despacho. Toni Galán

¿Por qué lo dice?

Creo que lo que se ha conseguido es trivializar absolutamente delitos gravísimos, como lo que ocurrió, que en mi opinión fue rebelión. Lo que se ha conseguido es banalizar cuestiones que desde el punto de vista constitucional son sagradas.

Hay unos versos de Miguel Hernández redirigidos a las Brigadas Internacionales, a las que alababa diciendo que "quisieron apaciguar la sed de las panteras". La "sed de las panteras" no se apacigua absolutamente nunca. Cuanto más se les da de comer, cuanto más se les da de beber, más sed tienen, más hambre tienen y más peligrosas se rebelan.

Creo que, no desde que gobierna Pedro Sánchez, sino con Rajoy y con Zapatero, e incluso un poquito con Felipe González y desde luego, con Aznar, llevamos una deriva de muchos años en los que, con mayores o menores ritmos, hemos ido desde España facilitando el desenganche de Cataluña respecto al Estado. Y esta es una tarea que la actual generación nos deberíamos imponer: que el Estado vuelva a Cataluña y al País Vasco, del que prácticamente ha desaparecido.

Todas las encuestas coinciden en que sea el Partido Socialista o el Partido Popular el que gane, tendrán que pactar para gobernar. Si al PP le da los números para pactar con Vox ¿cree que lo harán? Ellos lo niegan.

Bueno, eso son aseveraciones del candidato del Partido Popular, que no se cree absolutamente nadie y que, por supuesto, no se cree ni él. Las posibilidades que pueda tener el PP de llegar a gobernar pasan inexcusablemente por pactar con Vox. Pero estoy convencido de que la suma de PP y Vox no va a dar una mayoría de gobierno.

Además, le tengo que decir que conozco líderes políticos en España del Partido Popular que por su talante están en las antípodas de Vox. A Jorge Azcón no le veo en las antípodas de Vox en absoluto. Es decir, que desde el punto de vista ideológico y de sus actitudes ante la política, no va a tener especiales problemas en pactar con Vox.

¿Qué le hubiera gustado hacer en este tiempo y no ha podido como presidente de Aragón?

Pues mire, he hecho algunas de las cosas que quería. Algunas no las he hecho y he hecho muchas cosas que no pensaba que haría. Me hubiera gustado reformar más la Administración para hacerla más proactiva, más eficaz.

También afianzar más en Aragón una visión común respecto a los problemas de España para intervenir con decisión en la gobernanza del país. Aragón no puede renunciar en absoluto, por pocos habitantes que seamos, a ejercer nuestra voz propia en España, a ser determinantes en España.

Aragón es una de las comunidades más afectadas por la llamada España vacía o vaciada y es pionera, digamos, en creación de formaciones políticas que consiguen incluso representación en el Congreso. ¿Desde el punto de vista político, eso va a seguir creciendo o esto es algo que ha terminado ya?

Creo que este debate es otro debate que se ha enfocado mal desde Madrid, pero seguramente porque desde las comunidades autónomas tampoco lo hemos enfocado bien. Primero, desde el año 2017 en adelante, si se observa la evolución demográfica de las comunidades de la llamada España vacía, se ve que Aragón está ganando habitantes y sin embargo, otras comunidades, como Galicia, como Castilla y León o como Asturias, están perdiendo población.

Por tanto, yo ya no acepto que cada vez que desde de Madrid se piensa en la España despoblada y en las calamidades que asolan al territorio de la España vacía se piense en Teruel. Teruel es una provincia que, merced a la colaboración público privada de 40 años de autonomía, lejos de ser mirada con pena o con compasión debe ser mirada con admiración.

"Frente a lo que ocurrió en Cataluña en el año 2017, no sólo había que mantener los tipos penales existentes, Había que endurecerlos"

¿Y el fenómeno de Teruel Existe?

Teruel Existe ha nacido por algo que también nos tiene que hacer recapacitar. Los españoles llevamos décadas viendo cómo los nacionalistas vascos y catalanes, cada vez que no hay un gobierno con mayoría absoluta en Madrid, negocian los Presupuestos y, por utilizar una expresión popular, se las llevan crudas y se la llevan todas. Y los demás nos quedamos sin nada y a verlas venir.

En Teruel, en un momento determinado, nace un movimiento ciudadano que existía, que siempre ha reclamado inversiones y actuaciones para Teruel, y que dice: "si lo hacen los nacionalistas catalanes y vascos, por qué no lo vamos a hacer nosotros". Ese es el origen de Teruel Existe.

Hablemos del agua. En esta situación de sequía ¿qué se puede hacer? ¿Más trasvases, menos trasvases, un pacto de Estado?

Mire, yo provengo de una comarca de la comarca de las Cinco Villas y de un pueblo que vivió siempre en una economía de secano y que, merced al embalse de Yesa y el Canal de las Bardenas, consiguió un desarrollo formidable a partir de los años 50.

Mi pueblo tiene ahora 17.000 habitantes y sin el embalse de Yesa y de las Bardenas ahora tendría 1.500 como mucho. Por tanto, hay pocas gentes en Aragón más conscientes de lo que significa el agua, como las gentes de mi pueblo o como yo mismo.

Siempre ha habido épocas de sequía, pero lo que se nos viene encima este año en términos de daños a la agricultura, a la ganadería o en riesgo de incendios de sexta generación es para tentarse la ropa y tomar medidas.

Ante esta situación, en España se tiende a pensar siempre en trasvases. En trasvases ha pensado el Partido Socialista en su día y en su día Indalecio Prieto, como ministro de Obras Públicas de la Segunda República, planteó trasvases. Grandes trasvases planteó el Partido Popular. Aznar planteó un trasvase gigantesco que luego fue arrumbado por la presión popular ejercida fundamentalmente desde Aragón. Y ahora veo con mucha preocupación cómo el Partido Popular le sigue rondando esa idea por la cabeza.

El presidente aragonés posa después de la entrevista. Toni Galán

¿Por qué lo dice?

Hace pocos días estuvo por aquí el señor Bendodo. Los periodistas de aquí, siempre en estas circunstancias, preguntan por el trasvase. Vox ha dicho que es partidario abiertamente de los trasvases, y al señor Bendodo le preguntaron y no despejó esa duda. Dejó abierta la posibilidad de que a la situación de sequía se responda con trasvases.

Mire, la autonomía aragonesa era un sueño no olvidado durante generaciones, pero más o menos mortecino, más o menos latente, y lo reactivó en los años 70 un intento de trasvase a Barcelona que puso en pie a los aragoneses. Me temo, y ojalá no se produzca, que ese debate lo veamos reproducido.

La solución de los trasvases no existe. Hay otras soluciones que no gustan a los ecologistas. Lo mejor es guardar agua cuando llueve para utilizarla cuando no llueve. Y eso sólo hay una forma de hacerlo: con embalses.

Termino pidiéndole un ejercicio: como historiador, sitúese dentro de unos cuantos años. ¿Cómo cree que se va a juzgar esta etapa de España teniendo en cuenta las tensiones institucionales, las de la monarquía o las territoriales?

Se verá como siempre ocurre cuando se hace un ejercicio desapasionado de valoración de las etapas pasadas: con luces y sombras. Creo que se estará en disposición de valorar una sociedad muy imaginativa, muy creativa. Un sector empresarial muy dinámico, muy competitivo. A mis empresarios los cuido de una manera esmerada. Los considero un pilar absolutamente fundamental del progreso.

Creo que nuestros sucesores pensarán que en el terreno de la política estuvimos un tanto despistados e incurrimos en desvaríos varios. Pero espero que a continuación piensen que con esa formidable herramienta que es la Constitución, y con esa formidable ancla en un terreno moral sólido y político que es la Transición, salimos adelante.

Utiliza usted la expresión "mis empresarios". Hay la impresión de que desde el Gobierno central no se trata bien a los empresarios, a los que incluso se critica públicamente con nombres y apellidos.

No sé si ha sido muy afortunada esa expresión de "mis empresarios". Cuando digo "mis empresarios" me refiero a los empresarios de Aragón, a los que, insisto, considero un pilar fundamental del progreso de Aragón. Los datos de la EPA que acaban de salir dicen que somos la segunda comunidad con menos paro de España, sólo por detrás del País Vasco. En España, respecto al trimestre anterior, ha aumentado el paro, en Aragón ha disminuido sustancialmente.

De eso, les atribuyo el mérito a quienes realmente lo tienen, que son los empresarios. Lo que tenemos que hacer los gobiernos es procurar molestar lo menos posible, procurar eliminar obstáculos y dejar que el genio, que la creatividad, que el compromiso de los empresarios prevalezca. Esa es mi manera de ver las cosas. Y desde luego, sería bueno que en España todas las fuerzas políticas vieran a los empresarios de la misma manera.

