Marga Prohens: "El 28-M decidimos si estamos con los que dejan violadores en la calle o con las mujeres"

Marga Prohens (Campos, Mallorca, 1982) no oculta la ilusión del principiante. En las elecciones del próximo 28 de mayo tendrá su primera oportunidad para gobernar las islas Baleares como candidata del Partido Popular. Y el reto que le ha puesto Alberto Núñez Feijóo es mayúsculo: conseguir un gobierno en solitario. O, dicho de otra manera, evitar la coalición con Vox.

De momento, las encuestas dibujan un panorama esperanzador para esta licenciada en traducción e interpretación que se identifica con el ala más centrista del PP. De ahí que celebre la vuelta al partido de personas como Borja Sémper. O que apoye sin fisuras el "bilingüismo cordial" que promulga Feijóo. Un tema clave en su comunidad.

En una fría tarde de enero, y desde uno de los rincones con más acento mallorquín que hay en Madrid, desgrana ante EL ESPAÑOL su proyecto para Baleares. Aunque también trata de resolver el eterno interrogante para los aspirantes del PP: ¿qué hacer si el partido de Abascal pide pisar moqueta en caso de que su apoyo sea imprescindible tras el 28-M?

Marga Prohens, presidenta del PP en Baleares, en una entrevista con EL ESPAÑOL en Madrid. José Verdugo

En la actualidad, compagina el liderazgo del PP balear con su labor en el Congreso de los Diputados como portavoz adjunta de Igualdad del Grupo Parlamentario. Por eso habla con especial conocimiento de causa sobre cuestiones como el efecto perverso de la ley del sólo sí es sí o la polémica que han suscitado las supuestas medidas "provida" del Gobierno regional de su colega Alfonso Fernández Mañueco.

¿Qué le parece el revuelo que se ha generado por el protocolo para embarazadas de Castilla y León?

Evidentemente, no habrá ningún retroceso en las comunidades donde gobierna el PP en la protección de las mujeres. No voy a entrar en este juego de PSOE y Vox, que ha venido especialmente bien al Gobierno para tapar lo que es la auténtica alarma para las mujeres y lo que es el mayor retroceso en la protección de las mujeres en décadas: la ley del sólo sí es sí.

Pensaba preguntarle por ello más adelante, pero ya que me lo pone en bandeja…

En las islas Baleares van X rebajas de condena. En toda España, XXX. Creo que la alarma social está puesta en las mujeres que tienen que huir. Hemos conocido cómo una víctima huía amenazada de su agresor sexual que había salido de la cárcel.

Igualdad ya ha confirmado que ha puesto pulseras telemáticas a agresores sexuales o violadores que han sido puestos en libertad por la rebaja de penas.

Volvemos a poner el foco en las víctimas en vez de corregir la ley. El 28 de mayo esto también está en juego y debemos tomar partido y decir del lado de quién estamos: con los que dejan violadores en las calles y se niegan a rectificar aún conociendo los nefastos resultados o del lado de las mujeres.

"El debate del aborto está ya superado en el Partido Popular. Hay que apostar por la educación sexual"

Le había preguntado por el supuesto protocolo para embarazadas en Castilla y León. ¿El PP realmente está a favor de estas medidas, como la escucha del latido fetal o la ecografía 4D?

Evidentemente, todo lo que sea mejorar los servicios para las mujeres, embarazadas o no, siempre es una buena noticia. Y seguir los protocolos científicos es una buena noticia. Insisto, ha sido una polémica interesada por ambos lados. En relación con la maternidad, por ejemplo, en Baleares propongo un ambicioso programa de ayudas para todas las mujeres que decidan libremente ser madres.

¿Con qué medidas?

Ventajas fiscales, ayudas a la conciliación como la gratuidad completa de la educación de cero a tres años. También un programa ambicioso de reproducción asistida, que cada vez recurren más parejas a ella. La lista de espera que hay en Baleares en reproducción asistida es intolerable.

¿El debate del aborto está ya superado en el PP?

Sí. Y también en la sociedad. Hay que apostar por la educación sexual adecuada para cada edad y por la información, para evitar que se llegue a esta situación límite. Un aborto, sea libre o involuntario, es complicado para una mujer y no hay nadie que pueda negar esto. Habría que evitar que no se llegara a esta situación.

En el Congreso, cuando estaba embarazada de siete meses, conseguí el apoyo de todos los grupos parlamentarios para una baja remunerada tras un aborto perinatal. No se habla de esas pérdidas involuntarias que pueden ocurrir en cualquier momento del embarazo, que acarrean una herida en la madre y en la pareja. Y me propuse romper ese tabú, hablar de ese dolor que han padecido muchas mujeres. Por eso propuse una baja que reconozca el derecho de las mujeres y las parejas a pasar ese duelo.

"El espacio del PP no es el de Vox. Ni pretendemos competir con ellos. Somos un partido de mayorías y múltiples sensibilidades"

Al margen del aborto, lo que está claro es que la relación entre PP y Vox en Castilla y León no anticipa un buen marco para otros hipotéticos gobiernos de coalición.

El espacio que ocupa el Partido Popular no es el de Vox. Ni pretendemos competir con ellos. Somos un partido de mayorías y de múltiples sensibilidades. La fortaleza del PP es saber aunar todas esas sensibilidades, que van desde una ideología más de derechas hasta otra de centro izquierda.

Especialmente en estos momentos, tenemos que ser capaces de representar también a los que un día votaron al PSOE y han visto cómo su voto ha ido a parar a un nuevo partido sanchista con un presidente del Gobierno que está gobernando en contra de todo lo que dijo en campaña electoral.

Sánchez ha convertido la mentira y un proyecto personal y personalista en una forma de hacer política. Sin límites. Por eso pienso en aquel votante socialista, no votó a un partido para que dejara a violadores y agresores en la calle. ¿Cómo de traicionado debe sentirse? O que reformara el Código Penal al gusto de aquellos que habían incumplido el Código Penal.

Un momento de la entrevista con Marga Prohens. José Verdugo

Parece que el PP, para no meter a Vox en un gobierno, aboga por las grandes mayorías que se dieron en 2011.

Así es.

Pero, por ejemplo, en Baleares los sondeos proyectan que si el PP tiene opciones de gobernar es con Vox. Y Vox va a pedir pisar moqueta. ¿Cómo sortear este órdago?

Me presento para ganar y gobernar, para transformar las cosas en mi comunidad. Creo en esta política que transforma las cosas. Veo con pena cómo las islas Baleares, que han sido tantos años referente a nivel nacional e internacional, es de las comunidades donde más ha caído el PIB, donde más crece el índice de pobreza. Estamos perdiendo oportunidades, ambición, visión internacional. Todo esto, por ocho años de gobierno de PSOE, Podemos y los nacionalistas.

Me presento con la ambición de gobernar en solitario, no a hacer cambalaches o, como dice Feijóo, liderar un bloque de partidos. Y todos los partidos también tendrán una responsabilidad a la hora de la sesión de investidura de decidir qué se hace con su voto.

Usted no seguirá la fórmula de Castilla y León.

Quiero liderar un proyecto de amplias mayorías y múltiples sensibilidades. En estas elecciones del 28 de mayo está en juego algo más que quien gestione la sanidad, la educación, las carreteras, el agua y los servicios sociales. Están en juego dos modelos.

Si yo me presento es para hacer realidad un proyecto que representa a la mayoría de ciudadanos de Baleares, hayan votado lo que hayan votado en anteriores elecciones. Porque esto va de elegir dos modelos y tres legislaturas de gobierno socialista, podemita y nacionalista en Baleares es un peligro.

"El PSOE de Baleares se niega a bajar el impuesto de sucesiones. Esto no va de ricos, va de familias"

Hablando de Baleares, ¿cuál es la medida que considera más importante aprobar en este momento?

Eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Sin ninguna duda. Pateo mucho por la calle y una cantidad de gente me pregunta si de verdad lo voy a hacer. No por un tema económico o por un tema de menos impuestos, que también; a mí me gusta enfocarlo como un tema de justicia social, una expresión que tanto gusta a la izquierda.

El PSOE de Baleares se niega a bajar el impuesto de sucesiones. Esto no va de ricos, va de familias de Baleares que durante toda su vida han trabajado, se han esforzado, quizás han renunciado a lujos, viajes, o cambiar el coche por una concesión muy nuestra que tenemos de poder dejar un piso en la costa y un terrenito en el campo para tus hijos o nietos.

Nosotros llevamos una propuesta fiscal que va a bajar los impuestos al 80% de los contribuyentes, que pone en el centro a la clase media que está padeciendo en sus carnes las políticas socialistas.

Usted aspira a presidir una comunidad que cuenta con una lengua propia, ¿qué le parece la apuesta de Feijóo del bilingüismo cordial?

Es una riqueza tener dos lenguas. Soy traductora de formación, hablo cuatro lenguas y para mí es una riqueza, una suerte. Eso no significa que yo no defienda mi lengua materna, ni que la quiera menos. Siempre digo una frase: hay que hacer normal en las administraciones y en la política lo que es normal en la calle. En Baleares se vive el bilingüismo de manera normal y cordial. Eso es lo que hay que hacer. Me parece triste hacer de las lenguas un motivo de enfrentamiento también.

Detalle de la entrevista con la presidenta del PP balear. José Verdugo

¿Qué propone concretamente en este ámbito?

Que los ciudadanos tengan el derecho de dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y que la administración les responda en la lengua en la que te has dirigido. En el ámbito educativo quiero que se acabe la educación obligatoria con un conocimiento igual y perfecto de las dos lenguas. Y una tercera, que es el inglés. Me parece triste que en 2023, en una comunidad autónoma como la mía, sigamos debatiendo de cómo hay que introducir el inglés.

Yo he aprendido también de los errores que hemos podido cometer y hay que hacerlo de manera paulatina, incentivando, consensuando con las familias, sobre todo con el sector educativo. Pero hay que dar pasos al frente, porque al final es una cuestión de desigualdad social.

Es decir, en un porcentaje que cabida tendría el castellano, el catalán y el inglés en un aula.

No me gusta hablar de porcentajes porque creo que pedagógicamente es un error. No se puede hacer tabla rasa en todos los centros, cada uno tendrá una casuística distinta. Me gusta hablar del dominio pleno de las dos lenguas al acabar la etapa obligatoria y la introducción paulatina de las lenguas extranjeras.

"Vamos a eliminar el requisito del catalán en la Sanidad"

¿Y en la Sanidad? Ha habido bastante polémica.

Vamos a eliminar el requisito del catalán en la Sanidad y no lo vamos a eliminar solo porque lo diga el Partido Popular, sino porque los médicos, el colectivo, nos dice que es una traba. Tenemos un déficit estructural de médicos. Evidentemente, no voy a caer en el análisis simplista que buscan algunos, pero que es una traba añadida al alto coste de la vivienda o a los sueldos no suficientemente remunerados en algunos puestos.

Por terminar con otra polémica de Baleares. ¿Qué le parece la actuación del Govern con los casos de abusos a menores?

Ha entorpecido cualquier intento de investigación. Llevé este tema al Congreso de los Diputados y Pablo Iglesias, que era vicepresidente, dijo aquello famoso de "caiga quien caiga". No ha caído nadie. De hecho, el que era responsable político de las menores tuteladas del Consell de Mallorca fue ascendido por el PSOE a conseller de Presidencia después de que saltaran los escándalos de las menores.

Hay una responsabilidad que está por encima de todas, la protección de los menores. La infancia es sagrada y la obligación de proteger a los menores tutelados es de la administración pública. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Qué se oculta? Hemos adquirido ya el compromiso en el Consell de Mallorca de que, después del 28 de mayo, las primeras medidas que vamos a llevar a cabo es una auditoría completa del Instituto Mallorquín de Servicios Sociales, encargado de la tutela de las menores.

Si lo sabían los responsables políticos, ¿por qué no se denunciaban? Es que de verdad que como ciudadana y como madre es algo que me supera políticamente, que no logro entenderlo. Por eso quiero saber qué es lo que está fallando para poder arreglarlo y para poder cambiar todo aquello que esté fallando. Aquí sí que caigo a su encargo.

Marga Prohens quiere gobernar las islas Baleares en solitario. José Verdugo

Sigue los temas que te interesan