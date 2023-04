Mónica Oltra ve peligrar su vuelta a la política: el juez se plantea prorrogar seis meses su imputación

El posible regreso de Mónica Oltra a la primera línea política tendrá que esperar. El juzgado de Valencia que investiga el denominado caso Oltra ha planteado a las partes prorrogar la investigación seis meses para completar las diligencias y averiguar si la dirigente de Compromís maniobró, junto a altos cargos de la Consejería de Igualdad, para ocultar el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su marido, Luis Eduardo Ramírez.

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana ya se ha pronunciado y se ha opuesto a una nueva prórroga. El juez Vicente Ríos tenía de tiempo para investigar los hechos hasta este mes de abril, pero la Policía Nacional sigue rastreando en una pieza secreta el cruce de correos electrónicos remitidos entre los investigados en momentos clave del caso.

La investigación está a la espera del informe policial y el juzgado se plantea ahora una nueva prórroga al comprobar que no estará listo a tiempo. La decisión todavía no se ha tomado y todo apunta a que se acordará teniendo en cuenta la complejidad de la causa y las declaraciones que quedan por practicar, entre ellas la del exjefe de gabinete de Oltra y su primer marido, Miquel Real, según apuntaron fuentes judiciales a EL ESPAÑOL.

Si finalmente el juez autoriza ampliar el caso seis meses, Mónica Oltra seguirá investigada hasta octubre, un escenario que dificultaría su regreso a la política como posible relevo de Joan Baldoví en el Congreso para la próxima legislatura.

Investigación "excesiva"

La exvicepresidenta valenciana se ha opuesto a la propuesta del juez. Su defensa ha remitido el escrito al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras una resolución dictada por el magistrado el pasado de 18 de abril en la que se pide a las partes que presenten alegaciones con relación a una segunda prórroga de las actuaciones.

En su escrito, Oltra afirma que no concurre ninguno de los requisitos fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prorrogar el caso, ya que no se concreta la existencia de diligencia de investigación pendiente de practicar y la relevancia de las mismas, todo ello sin perjuicio de la práctica de las ya acordadas, que no precisan de resolución.

Además, critica que la "larga" y "excesiva" duración de la investigación, así como la naturaleza secreta de diversas diligencias constituyen, "cuando menos", anomalías procesales "que deben mantenerse con criterio restrictivo". De lo contrario, reitera, "se corre el riesgo de profundizar en una dinámica de causa general y de naturaleza prospectiva atentatoria de derechos fundamentales".

La primera prórroga se acordó a principios de año y supuso la caída de Oltra como cabeza de cartel de Compromís para el 28-M. Su presencia en las listas era inviable teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan. El sector nacionalista de Compromís impulsó a Joan Baldoví como su relevo natural, tomando el control de la coalición.

La política valenciana también se opuso a la primera prórroga exponiendo al juzgado que "con su dilación y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones, sabedoras de que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines". A pesar de ello, la prórroga siguió adelante.

Entre Podemos y Sumar

La posibilidad de recuperar a Oltra como cabeza de cartel de Compromís para las próximas elecciones generales está encima de la mesa desde el principio.

La exvicepresidenta siempre ha rechazado la posibilidad de trasladarse a Madrid, pero una cosa son los deseos y otra las ambiciones. Una parte de Compromís sigue insistiendo en que, si el caso se archiva, hay que restituirla aprovechando que la legislatura de Pedro Sánchez se agota.

Además, el Tribunal Supremo está a punto de revisar la condena a cinco años de prisión a la expareja de Oltra. Luis Eduardo Ramírez ha pedido que se anule la sentencia o que, en su caso, se vuelva a celebrar el juicio. La segunda opción ya le valdría a Compromís para reivindicar a la exvicepresidenta y seguir sembrando dudas sobre todo el proceso.

Sin embargo, este último movimiento judicial vuelve a alejarla como reclamo electoral y llega en pleno debate sobre el futuro encaje de Podemos en Sumar y la lucha por la hegemonía de este espacio.

La salida de Oltra ha acabado de enfriar las relaciones entre Podemos y Compromís, y Joan Baldoví se ha convertido en la última víctima de la televisión de Pablo Iglesias por su sintonía con Sumar o Íñigo Errejón.

El vicepresidente de Podemos del Gobierno valenciano y candidato del partido morado ha verbalizado en las últimas semanas los desencuentros con los nacionalistas a partir de la salida de Oltra.

Héctor Illueca criticó que en la Comunidad Valenciana no ha sido posible un acuerdo para las autonómicas porque Compromís lo ha rechazado. "Hay sectores en Sumar que quieren un acuerdo con Podemos y otros que no, porque eso supondría perder el enorme respaldo de importantes grupos mediáticos durante los últimos meses".

El dirigente de Podemos usó la figura política de Oltra para acentuar sus críticas: "Estoy convencido de que con Oltra hubiera sido posible un acuerdo", dijo Illueca.

