El PP sigue adelante en Doñana: "Agricultura y parque son compatibles. No hay arrepentimiento"

En el Partido Popular nadie se plantea "ni muchísimo menos" ceder ante los "ataques" del Gobierno y retirar del Parlamento andaluz la proposición de ley registrada hace semanas, que persigue recalificar unas 700 hectáreas de terreno en la Corona norte de Huelva, a más de treinta kilómetros del Parque Nacional de Doñana.

La intención de los populares, insisten distintas fuentes del partido a EL ESPAÑOL, sigue siendo la de solucionar la situación de "alegalidad" que padecen un centenar de agricultores en esta zona desde 2014, cuando la Junta de Andalucía les retiró los permisos para cultivar con un controvertido plan de reordenación del territorio.

Pese a que la presión de Moncloa y de Bruselas contra el denominado "plan de regadíos en Doñana" ha ido in crecendo en los últimos días, Juanma Moreno no dará marcha atrás. El PP sostiene que "agricultura y medioambiente son compatibles" y que, aun con todo el ruido de fondo, "no hay arrepentimiento" por el camino emprendido con esta norma.

Varias personas del equipo de Alberto Núñez Feijóo remarcan a este periódico que tienen "plena confianza" en el presidente andaluz y que consideran que el planteamiento que Moreno está realizando para ayudar a los agricultores onubenses "tiene mucho sentido", ya que no contempla una regularización de pozos ilegales.

Al contrario, esos agricultores sólo podrían regar si disponen de "agua en superficie", que llegaría por un trasvase que el Gobierno tiene pendiente de ejecutar desde 2018. El PP se afana por remarcar que "aquí no se está hablando de aguas subterráneas" que puedan esquilmar los acuíferos del Parque.

Por ello, el objetivo ahora es convencer a la Comisión Europea de que la proposición de ley no pone en jaque la sostenibilidad de Doñana, como denuncia el presidente del Gobierno prácticamente a diario con su proclama de "Doñana no se toca".

Durante los últimos días, la sede del Ejecutivo Comunitario se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa, con el Gobierno y el PP lanzándose ataques cruzados desde la capital belga. En Génova denuncian que Sánchez está maniobrando contra una administración autonómica ante las instancias europeas.

La polémica en Bruselas

La familia política de Feijóo en Europa se ha sumado al conflicto con unas duras acusaciones proferidas este miércoles por el portavoz de la formación en la Eurocámara, Manfred Weber, hacia el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius. Concretamente, y tras mantener un encuentro con él, le acusó de no ser imparcial y de "hacer campaña por Pedro Sánchez" con Doñana.

También estuvieron presentes en ese encuentro dos eurodiputados del PP, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, que transmitieron en una comparecencia ante la prensa que la Comisión realmente lo que quiere es que el Gobierno y la Junta se sienten a negociar conjuntamente todo lo relacionado con este asunto.

El comisario Sinkevičius, en su cuenta de Twitter, defendió su rechazo al plan del PP y respondió a Weber que estaba actuando con imparcialidad después de haber escuchado a todas las partes, ya que también ha mantenido sendas reuniones con la vicepresidenta Teresa Ribera y con el Consejero de Medioambiente andaluz, Ramón Fernández Pacheco.

Esto sirvió para que la responsable de Transición Ecológica cargara una vez más contra los populares: "El Gobierno de España va a defender el cumplimiento de la legalidad europea y seguirá trabajando para salvar Doñana. Lamento la irresponsabilidad del PP y su intento de engañar a la sociedad y a las instituciones europeas con el fin de ocultar este atentado medioambiental", subrayó.

Para el PP es "llamativo" que el Gobierno esté "haciendo lobby en contra de Andalucía en Europa" con "falsedades" y "exageraciones". Desde el PP andaluz consideran que, llegados a este punto, la única solución pasa por una visita del comisario a la Corona norte, en la provincia de Huelva, donde se encuentran las tierras afectadas por la proposición de ley.

El gobierno de España va a defender el cumplimiento de la legalidad europea y seguirá trabajando para salvar Doñana.

Lamento la irresponsabilidad del PP y su intento de engañar a la sociedad y a las instituciones europeas con el fin de ocultar este atentado medioambiental. https://t.co/1WChVjncXy — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) April 26, 2023

Tanto en Génova como en el equipo de Juanma Moreno sostienen que no van a frenar la tramitación de la proposición en el Parlamento, como pide el Gobierno, porque no van a "renunciar a una solución" para los agricultores onubenses. Los populares emplazan al PSOE a que presente una alternativa a través de enmiendas, o a que emprenda una negociación para estudiar otras salidas.

En la dirección del PP consideran que el Gobierno está sobreactuando con este tema dada la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en búsqueda del voto ecologista. Una vez que pasen estos comicios, las fuentes populares consultadas por este periódico señalan que Moncloa no tendrá otra alternativa que sentarse en una mesa con la Junta de Andalucía.

En cuanto al coste político que está teniendo Doñana, el PP no sólo descarta que vaya a pasar factura, sino que celebra que el "discurso del agua" ha movilizado a los votantes del campo, incrementando el trasvase de apoyos procedentes de PSOE y Vox en territorios como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o la propia Andalucía.

Este miércoles en el Senado, Feijóo, al hilo de la polémica, mantuvo un encuentro con representantes del sector agrario, a los que transmitió que si llega al Gobierno aprobará un Pacto de Estado del Agua, creará una "autoridad nacional" para gestionar este recurso y paliará "el déficit inversor de estos años en materia hidráulica".

