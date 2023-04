Héctor Illueca, de director en el ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a azote de Sumar con Podemos

Héctor Illueca ha pasado de ser el hombre de confianza de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo a uno de los dirigentes de Podemos más críticos con Sumar, un desconocido que ha irrumpido en la política nacional en pleno debate sobre el futuro encaje de su partido en Sumar y la lucha por la hegemonía de este espacio electoral.

La controversia que vive la izquierda tiene todos los elementos para terminar mal. El actual vicepresidente valenciano y candidato a la Presidencia de la Generalitat fue director general de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y mantiene una estrecha relación con Díaz. Pero antes que la ministra está Pablo Iglesias, el responsable de que hoy esté en política.

El valenciano ha hecho el camino inverso al de muchos compañeros, se ha mantenido fiel a la actual dirección y ha pasado de trabajar con Díaz a consolidarse como un nuevo actor nacional de Podemos.

Héctor Illueca se convirtió tras el verano de 2021 en el vicepresidente valenciano de Unides Podem, la marca autonómica de la formación morada, y estos días ha conversado con EL ESPAÑOL sobre la crisis abierta por el liderazgo de la izquierda alternativa al PSOE. Cree que Sumar puede ensanchar su base electoral y reconoce sus virtudes, pero lamenta el "oportunismo político" que está generando el proyecto.

Illueca es un hombre de carácter conciliador, reflexivo, un optimista por naturaleza. Hasta que Sumar y Compromís salen en la conversación. Ahí no solo mantiene sus críticas, sino que denuncia abiertamente que hay "sectores de Sumar que no quieren un acuerdo con Podemos" y rechazan "cualquier posibilidad de unidad".

Agravios

Los morados se sienten ofendidos y el conflicto sufre una escalada verbal desde que Sumar confirmó que se presentará a las próximas elecciones generales el pasado 2 de abril en Madrid. La vicepresidenta tampoco se corta y en la entrevista del pasado domingo en el programa Lo de Évole, del periodista Jordi Évole, quedó claro la distancia que mantiene con la dirección de Podemos.

"Yo no quiero que los votantes tengan que elegir entre Sumar o Unidas Podemos. No sé cómo decirlo ya. Dos no acuerdan si uno no quiere. Si tú pides la unidad a torta limpia a tu electorado, lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano", respondió Díaz.

Podemos quiere a Díaz en la campaña de Valencia, pero la ministra de Trabajo se siente más a gusto con Compromís y su candidato, Joan Baldoví. ¿Qué hará finalmente Díaz en territorios como la Comunidad Valenciana donde se presenta Compromís, con Joan Baldoví a la cabeza y Podemos, con Héctor Illueca? ¿A quién dará apoyo explícito?

El pasado domingo, a la pregunta directa de Évole de por quién hará campaña en los territorios donde hay fuerzas integradas en Sumar, como los valencianistas, Yolanda Díaz evitó responder. "Todo lo que pueda ayudar para que no se ganen plazas importantísimas por la derecha lo vamos a hacer", dijo.

Yolanda Díaz quiere participar en la campaña electoral valenciana, pero no lo hará a favor de Podemos allí donde compita con Compromís. Tal requisito restringe su aparición a las escasas ciudades donde ambos partidos presentan una candidatura conjunta, como Gandía, Torrent, Orihuela o Elda. También podría ser en algún pueblo pequeño -como ya hizo en Castilla y León- gobernado por Izquierda Unida, según apuntaron fuentes de la nueva formación a este periódico.

El planteamiento de Díaz está causando malestar en Unides Podem, donde no comprenden que una ministra de su partido equipare a su formación de origen con Compromís en unos comicios donde se juega incluso quedar fuera del parlamento. En la Comunidad Valenciana el umbral mínimo para acceder a las Cortes es del 5%.

El agravio a Illueca es doble, pues no solo se ignora a un compañero de partido, sino a un colaborador de confianza en el Ministerio de Trabajo.

- ¿Cómo lleva que Yolanda Díaz todavía no haya dicho si le apoya?

- "No tengo mucho que decir sobre eso, solo espero que la futura campaña electoral la podamos hacer lo más unitaria posible y que aquí venga todo el mundo. Aspiramos que venga a darnos apoyo Yolanda Díaz y a que venga Alberto Garzón (IU), Ione Belarra, Irene Montero (Podemos), Enrique Santiago (PCE) y Pablo Iglesias. Los vamos a recibir con los brazos abiertos".

Héctor Illueca durante una entrevista con EL ESPAÑOL en 2021. BIEL ALIÑO

Entre Iglesias y Díaz

Héctor Illueca nació el 8 de agosto de 1975 en Valencia y hasta el año 2019 no ocupó ningún cargo público. Pablo Iglesias le ofreció entrar en las listas de Podemos en 2015, pero rechazó la propuesta hace 8 años.

Sabe lo que es recibir codazos, dentro y fuera de la política, pues fue jugador de baloncesto durante años. Jugó en el equipo valenciano de La Salle Paterna. Ahora tiene la misión de salvar al partido del desastre en la Comunidad Valenciana.

"Yo no había tenido un cargo público ni en mi comunidad de vecinos", cuenta entre risas. Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social desde 2004 y profesor en la facultad de Derecho de la Universitat de València (UV), sí militó en las juventudes comunistas y llegó a ser su secretario general en Valencia.

Aquellos años coincidió con Mónica Oltra, Yolanda Díaz o Rosa Pérez, la líder de la organización valenciana de Izquierda Unida. Illueca dejó la militancia para centrarse en su futuro profesional y regresó a la política tras la fundación de Podemos.

Es autor de diversas publicaciones y durante 10 años trabajó con Julio Anguita. "Trabajé muy intensamente con él y fui su más estrecho colaborador, un amigo, un compañero. En ese trabajo conjunto descubrí una figura política gigantesca".

En 2019, Illueca es elegido diputado en el Congreso por la circunscripción de Valencia y repitió escaño en las siguientes elecciones. "Tiene buena sintonía con Yolanda, pero es un hombre de Pablo Iglesias", apuntan fuentes de su entorno. En enero de 2020 recibió la llamada definitiva para formar parte del primer Gobierno de coalición de España.

El pasado mes de octubre, Iglesias arropó a Illueca en la presentación de su libro La propuesta republicana y apoyó sin fisuras su candidatura a la Generalitat. "Si fuera valenciano sería un honor votar a Illueca", dijo.

- ¿Quién le propuso para el cargo en el Ministerio de Trabajo?

- "La propuesta me la hizo Yolanda Díaz cuando se organizó el Gobierno. Ella me dijo '¿dónde quieres estar?' y le respondí que donde más cómodo me sentía y podía aportar más cosas era en la dirección general de la Inspección y Seguridad Social".

Ambos se conocen desde hace años y les une sus fuertes convicciones izquierdistas. "Yo ya venía trabajando con la propia Yolanda Díaz antes de ser diputado. De esa colaboración salieron leyes importantes que han visto la luz después".

Díaz e Illueca son expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y han coincidido en programas universitarios. Además, fue miembro del equipo interdisciplinar de expertos que redactó la Proposición de Ley de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres y contra la Precariedad y del equipo por la Estabilidad en el empleo, que impulsó Podemos entre los años 2017 y 2018 con Díaz como diputada.

"Nuestra relación viene de mucho antes, se desarrolla en el grupo parlamentario y continua en el ministerio. Son muchos años de amistad, aprecio y respeto político", destaca.

Regreso a Valencia

Illueca regresó de Madrid a Valencia en medio de un escenario convulso, con siete dimisiones en la ejecutiva del partido y los críticos en pie de guerra por la abrupta marcha de su antecesor, Rubén Martínez Dalmau. Se marchó del ministerio manteniendo su amistad con Díaz y su entrada en el Gobierno valenciano fue interpretada por la militancia crítica como un dedazo de Madrid impuesto por los afines a Iglesias.

"Hemos tenido problemas en Unides Podem, pero estoy seguro de que en el futuro vamos a ser noticia por las propuestas, no por las peleas", auguró en una entrevista con EL ESPAÑOL.

A veces la realidad es tozuda. Las peleas siguen en los titulares y el foco mediático, en efecto, lo sigue acaparando Yolanda Díaz y la creación de su gran plataforma de izquierdas. Su regreso a Valencia ha enfriado la relación.

"Podemos ha manifestado, y desde luego soy partidario, su voluntad de llegar a un acuerdo con Sumar. Pero un proceso unitario requiere de una metodología unitaria que favorezca la unidad, de ahí que se plantee la necesidad de primarias abiertas a la ciudadanía".

Illueca, Díaz y Ximo Puig en un acto público. E. P.

Illueca fue al acto que Yolanda Díaz organizó en Valencia el pasado mes de noviembre para presentar Sumar y recoger propuestas. El valenciano apuesta por normalizar las relaciones entre ambas formaciones en privado, no en público.

"Estuve allí porque me invitó. Mi impresión es que es un proyecto interesante y confío en una alianza entre Sumar y Podemos que nos colocaría en una posición muy buena".

No obstante, avisa. "Hay sectores de Sumar que quieren un acuerdo honesto con Podemos y hay otros sectores que no. En la Comunidad Valenciana lo estamos viendo claramente con Compromís, que ha rechazado cualquier posibilidad de unidad en una decisión publica de sus órganos de dirección. Por tanto, la pregunta es ¿por qué? ¿cómo es posible? La respuesta es muy clara".

Pablo Iglesias en la presentación del libro de Illueca. EFE

Pacto autonómico

Podemos ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida para concurrir juntos a las elecciones autonómicas en Valencia. Las relaciones entre ambas formaciones son tensas y ha desconfianza, pero finalmente se ha impuesto el pragmatismo y en el pacto ha influido las amistades que conserva Illueca de su etapa en las juventudes comunistas.

Todas las encuestas auguran un empate técnico entre bloques y la lista que lidera Illueca podría ser decisiva para que la izquierda acabe sumando más que la derecha. Así, el futuro político del socialista Ximo Puig depende en gran medida de que Illueca consiga representación en el Parlamento valenciano.

La estrategia de Compromís en las elecciones autonómicas del 28 de mayo pasa por crecer a costa de Podemos, una acción que diversas fuentes de Podemos califican de "depredadora" y provoca la reacción menos amable de Illueca.

La formación de Joan Baldoví y Joan Ribó sería la principal beneficiaria de la estrategia de Díaz. Aunque ninguno de los dos candidatos de Compromís obtenga el respaldo explícito de Yolanda Díaz, sí evitará que el tirón de la ministra refuerce a la candidatura de Podemos en Valencia, su rival directo en las urnas.

"Compromís ha rechazado cualquier posibilidad de unidad en una decisión publica de sus órganos de dirección ¿cómo es posible? La respuesta es muy clara, hay sectores de Sumar que reciben un enorme apoyo de grupos mediáticos en España y tienen una complicidad estrecha con el PSOE. Creo sinceramente que perderían ese apoyo si llegaran a un acuerdo con Podemos, eso es lo que hay detrás de la controversia de los últimos días".

Héctor Illueca saluda a Puig en una imagen de archivo. BIEL ALIÑO

En su opinión, Sumar defiende un acuerdo en ámbito estatal y no se define en los territorios, lo que descubre un "oportunismo político" y un "partidismo estrecho". Su solución pasa por generar confianza a través de las conversaciones entre ambos partidos. "Hay que conversar mucho". La pelota se mueve mucho y Illueca sigue intentando encestar la idea.

- ¿Y usted, cuándo fue la última vez que conversó con Yolanda Díaz?

- "Las conversaciones con Yolanda las tengo en reserva y privacidad absoluta".

