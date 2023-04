Las 10 respuestas de Podemos a los 10 azotes de Yolanda Díaz: "No da imagen de querer sumar"

Existe un equilibrio inestable entre Podemos y Sumar: por un lado, ambas formaciones defienden en público que quieren llegar a un acuerdo antes de las elecciones generales; por otro, sus diferencias y ataques interpuestos no paran de recrudecerse. El último lo protagonizó ella, Yolanda Díaz, al emplear la práctica totalidad de su entrevista en la Sexta a lanzar arpones y zarpazos a sus —todavía— compañeros de formación, la misma que le hizo primero diputada, luego ministra y más tarde vicepresidenta del Gobierno.

La elección del día de la entrevista no podía haber sido más representativa, en cualquier caso. Se grabó el miércoles y se emitió el domingo, justo un día después de la Fiesta de Primavera de Podemos, cuando las ministras Ione Belarra e Irene Montero, además del ex secretario general Pablo Iglesias, marcaron distancias con el espacio de Sumar pero, eso sí, tendiendo la mano para llegar a un acuerdo.

No salió bien. Las negociaciones fracasadas y el futuro de la hipotética coalición electoral son dos temas que se le atragantan a la vicepresidenta, que hasta hace apenas medio año era considerada "candidata de consenso". Si la distancia ya era de por sí elevada, ella la amplió con su aparición en la Sexta.

[Yolanda Díaz sugiere que no votará a Podemos el 28-M, llama "machista" a Sánchez y ataca a Iglesias]

1. Podemos miente

Al menos, eso es lo que dice Yolanda Díaz. Preguntada sobre las negociaciones fallidas para incluir a Podemos en el acto de presentación de Sumar en Magariños, la vicepresidenta negó que el problema de fondo fuera realizar primarias abiertas a la ciudadanía para decidir las listas electorales.

"¿Tú te crees que si le firmamos un documento hoy a Podemos, a su secretaria general, diciendo eso, están dentro de Sumar? Yo te digo que no", acusó claramente. Hasta ahora, la vicepresidenta no había comentado nunca los detalles de aquel proceso que terminó en papel mojado.

Este lunes, los portavoces morados reiteraron por enésima vez que el acuerdo depende sólo de eso: "Se puede resolver en cinco minutos", contestaron. Horas antes de Magariños, Díaz comunicó que no entraría en más negociaciones hasta junio y se negó a organizar primarias abiertas con un nuevo censo.

2. "Se levantaron de la mesa"

Sobre todo, entre las filas moradas dolió la declaración inmediatamente posterior, cuando dijo que "hubo una única reunión un lunes con Podemos, se levantaron de esa mesa y no volvieron".

Como ya publicó este periódico, en realidad hubo seis reuniones oficiales entre Podemos y Sumar desde enero hasta el 2 de abril. Las conversaciones fracasaron finalmente, cuando uno de los negociadores de la vicepresidenta, Josep Vendrell, se negó a incluir el concepto "primarias abiertas" en el documento de firmas.

[Historia de la guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias: así ha acabado Sumar aislando a Podemos]

3. "Dinero, listas y liberados"

"Los partidos hablan de dinero, listas y liberados y poquito de programa... es una tristeza esto". Otra frase que no ha caído bien en la sede de los morados. Entre sus filas se recuerda que Yolanda Díaz ha sido militante del Partido Comunista de España (PCE) desde que tuvo edad para hacerlo y, aunque nunca ha militado en Podemos y rompió en 2019 su carnet de Izquierda Unida, lleva más de 20 años dedicada a la política.

En Podemos sostienen que nunca se ha hablado de dinero o de liberados. Sí de listas electorales futuras, pero sobre cómo se conformarán —primarias abiertas— más que sobre quiénes lo harán. Sospechan, en este caso, que quienes son más contrarios a ellas son los partidos minoritarios con los que Díaz también lleva meses hablando. "No da imagen de querer sumar", confiesa una fuente de la dirección morada.

4. Cambio de estrategia

No todo fue cal en las respuestas de la vicepresidenta, pero incluso entre las caricias se ocultaron azotes. Díaz reconoció que "a Podemos y a sus dirigentes se les ha hecho una indignidad", en referencia al sacrificio personal por el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero. Pero añadió:

"Ahora bien, creo que han cambiado [de estrategia] y han decidido que van a disputar y hacer lo que tiene que hacer la derecha", despachó. Sobre esto, fue la propia ministra de Igualdad la que salió este lunes ante los medios a aclarar su versión de los hechos: "Sigue reforzando la idea de que no debemos ir juntos a las elecciones, y eso genera tristeza en mucha gente", afeó la número dos del partido.

[Irene Montero: "Podemos es muy diferente de Sumar pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición"]

5. Votar a Más Madrid

La mayor piedra en el zapato. Casi al final de la entrevista, Díaz sugirió que en las elecciones del 28-M no votará a Unidas Podemos y sí a Mónica García, candidata de Más Madrid. "Todo lo que pueda ayudar para que no se ganen plazas importantísimas por la derecha", aseveró; peguntada sobre si sería a García, esquivó: "Tú te lo imaginas como toda España, digo yo. Yo hoy represento a Sumar y vamos a intentar sumar".

Mónica García fue una de las guardias pretorianas de Yolanda Díaz durante su acto de presentación de Sumar en Magariños, escoltándola hasta el escenario y ganándose varias alusiones durante el discurso triunfal de la vicepresidenta. Sin embargo, la candidata de Más Madrid ha sido señalada como la principal responsable de que no haya pacto con Unidas Podemos, negándoles la opción de hacer una lista única a la izquierda del PSOE.

La propia candidata morada, Alejandra Jacinto, no quiso entrar a valorar esta postura, que fuentes de la organización consideran "especialmente ofensiva" dado que Díaz es todavía el principal rostro institucional de Unidas Podemos. Para mayor gloria, Podemos se presenta en Madrid en coalición con Izquierda Unida, que también está dentro de Sumar.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también evitó valorar esa respuesta y se limitó a defender a sus aspirantes el 28-M. "A mí me parece que los mejores candidatos son los de Unidas Podemos", concretó.

[Los partidos satélite que Yolanda Díaz ha reunido sumaron el 4,6% de votos en 2019 sin contar a IU]

6. Machismo

Entre toda la "ensalada de hostias" —así la calificó Pablo Iglesias— de la entrevista, quizá la que más se ha difundido es en la que llama "machista" al exvicepresidente y a Pedro Sánchez, matizando que "como son casi todos [los hombres]".

Pablo Iglesias ha reconocido, aunque con matices, algunos de sus comportamientos machistas, pero ha apuntado que quizá la machista sea ella, porque durante toda la entrevista sólo le mencionó a él y no a la actual secretaria general, Ione Belarra, a la que "despreció".

"Lo que dice seguro que es verdad y yo lo asumo, pero yo creo que hay que señalar a los machistas cuando revientan a tu compañera", recalcó este lunes Iglesias en RAC1, en clara referencia a los ataques que ha recibido la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del sólo sí es sí. "Mucha gente habría querido ver a Yolanda señalando a los jueces machistas", añadió.

7. La no-dimisión de Iglesias

Díaz también puso sobre la mesa la forma que ha tenido Pablo Iglesias de irse de la política, esto es, manteniéndose siempre presente como portavoz oficioso del partido. "Hay que dejar volar, hay que dejar hacer en política. No sé si es lo que quiere él, pero que está siempre presente es evidente. Formalmente, Pablo Iglesias no está en los órganos, pero... Hasta ha anunciado cosas del Consejo de Ministros sin estar presente", indicó.

En este caso, fue el propio Iglesias quien entró al trapo: "¿Debería callarme y dejar volar a las compañeras que lideran Podemos? Estoy cumpliendo el rol que me pidió cumplir mi secretaria general, que es la secretaria general de Podemos y que se llama Ione Belarra", recalcó en un artículo publicado el lunes en CTXT.

"Ione me pidió ser un activo mediático del partido, básicamente porque no hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios", añadió.

[Iglesias acusa a Díaz de "menospreciar, insultar, y ningunear" a Podemos pero le pide "unidad"]

8. "Unidad a tortas"

"Si tú pides la unidad a torta limpia, a tu electorado lo estás deprimiendo, y luego da igual que te des la mano", advirtió Díaz ante Évole. "Esto ya lo vimos en el pacto de los botellines", añadió la ministra en alusión al acuerdo electoral entre Iglesias y Alberto Garzón (líder de IU) para las elecciones de 2016, que se fraguó a pesar de una fuerte división interna. Al final la coalición perdió más de un millón de votos.

Precisamente tanto Pablo Iglesias como Irene Montero se refirieron a este tema el sábado a mediodía, 24 horas antes de la entrevista. En un discurso inaugural de la Fiesta de Primavera, el ex secretario general morado acusó a Díaz de "insultar, menospreciar y ningunear" a Podemos, pero al mismo tiempo le pidió "caminar juntos hacia la unidad". Montero, por su parte, hizo hincapié en que "Podemos es muy diferente de Sumar [...] pero creemos que es mejor un acuerdo de coalición".

9. "Miserable"

Uno de los primeros exabruptos de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz vino a propósito de la ley del sólo sí es sí. Al respecto, Iglesia afirmó en Twitter que "ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es cobarde y miserable, sino políticamente estúpido".

Una afirmación que la propia vicepresidenta segunda del Gobierno afirma que se tomó personalmente. "Se lo dije. Una persona que es tan brillante, hablar así... yo no insulto a nadie nunca jamás. Le dije que no insulto a nadie y que no comparto las cosas", refirió en la entrevista.

"Estamos en un momento en que no pensamos las mismas cosas. Siempre fuimos diferentes [...] pero no estoy peleada con nadie", rectificó.

10. Fiesta de Primavera

"Me invitaron [a la Fiesta de Primavera] pero no puedo ir porque estoy en Portugal. No me hubiera sentido en campo contrario, sé quiénes son mis adversarios. No me voy a confundir jamás", aseguró Díaz. En Podemos confirman que esa invitación existió, pero también recuerdan que llevan "mucho tiempo" sin verla en un acto del partido.

Aunque no fue la primera vez, su ausencia fue más obvia durante la Uni de Otoño, cuando se evidenció más que nunca la separación entre los proyectos de Podemos y Sumar. "Podemos debe ser respetado [...] Ay de quien le falte el respeto a nuestra militancia", retó Pablo Iglesias en referencia a la ministra de Trabajo.

Toda la intervención del ex secretario general de Podemos estuvo trufada de referencias veladas a la vicepresidenta, a la que incluso llegó a acusar de desear malos resultados para Podemos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

"Eso dejará todo el campo abierto para una nueva izquierda", comentó con sorna, en referencia a Sumar. "El grado de ingenuidad es de un nivel sonrojante".

