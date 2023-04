Yolanda Díaz sugiere que no votará a Podemos el 28-M, llama "machista" a Sánchez y ataca a Iglesias

Yolanda Díaz no votará a Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, acusa a los morados de mentir para dinamitar el acuerdo de coalición y cree que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez son machistas, "como casi todos". En Sumar cabe gente que no es de izquierdas, pero no Macarena Olona, no hay problema con las primarias abiertas e Iñaki Gabilondo sería un buen jefe del Estado.

Son algunas de las conclusiones que se extraen de la entrevista a la vicepresidenta segunda en Lo de Évole (laSexta) este domingo, el mismo día en que terminaba la Fiesta de Primavera de Podemos, en la que diferentes líderes de la formación lanzaron diferentes mensajes velados a la ministra de Trabajo para presionarla en llegar a un acuerdo de coalición antes de las elecciones generales. Uno de ellos fue el propio Pablo Iglesias, a quien Díaz ha dedicado buena parte del programa.

"Me siento muy ajena a esa manera de hacer política masculina, de dar golpes sobre la mesa", ha afeado sobre su predecesor, preguntada sobre si él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen comportamientos machistas. "Absolutamente [...] Claro que son machistas, como son casi todos [...] Se entienden mucho mejor entre ellos que yo con ellos".

[Historia de la guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias: así ha acabado Sumar aislando a Podemos]

En el caso de Iglesias, que tras su retirada de la primera línea se ha convertido en una especie de sursuncorda en la sombra de Podemos, la vicepresidenta empezó sus problemas en el momento de su designación –"una falta de respeto"– como heredera del espacio político. "Sabía que lo que hizo no es correcto, tanto es así que lo está matizando ahora. No se respeta organización política ni a mí. Creo que no es bonito".

"Que sigue presente es evidente. Siempre tuve dudas de si se iba a ir... y formalmente no está en los órganos, pero incluso ha anunciado cosas del Consejo de Ministros. Debería dejar hacer", ha recomendado la vicepresidenta, que se encontraría más cómoda negociando con un partido más independiente de su antiguo líder.

En realidad, el discurso de Díaz durante los últimos meses ha ido más por la línea de desdeñar las formaciones clásicas y abogar más por las coaliciones y los frentes electorales. El verano pasado, cuando la vicepresidenta se lanzó a preparar "un nuevo proyecto de país", la idea era exactamente esa: reconstruir la sopa de siglas a la izquierda del PSOE y reconciliar bajo un mismo techo a todo ese grupo de personas, siglas y sensibilidades que en algún momento de la turbulenta historia reciente se convirtieron en adversarias las unas de las otras.

Todo esto ocurrió el pasado 2 de abril en Magariños con IU, los Comunes y algún díscolo morado, además de Más Madrid, Compromís y una larga lista de actores secundarios; todos menos Podemos, que no logró cerrar un acuerdo de coalición a tiempo. Desde entonces, Díaz no ha ocultado su renovada cercanía a estos partidos hasta el punto de sugerir que durante las elecciones del 28-M no votará a Unidas Podemos, la coalición con la que se mantiene en el Gobierno y el Congreso.

[Los partidos satélite que Yolanda Díaz ha reunido sumaron el 4,6% de votos en 2019 sin contar a IU]

"Todo lo que pueda ayudar para que no se ganen plazas importantísimas por la derecha, lo vamos a hacer con absoluta generosidad y compromiso", aseveró, sin querer desvelar el sentido concreto del voto. Preguntada sobre si sería a Mónica García, la candidata de Más Madrid, Díaz esquivó: "Tú te lo imaginas como toda España, digo yo. Yo hoy represento a Sumar y vamos a intentar sumar".

Mónica García fue una de las guardias pretorianas de Yolanda Díaz durante su acto de presentación de Sumar en Magariños, escoltándola hasta el escenario y ganándose varias alusiones durante el discurso triunfal de la vicepresidenta. Sin embargo, la candidata de Más Madrid ha sido una de las más reacias a pactar con Unidas Podemos, negándoles la opción de hacer una lista única a la izquierda del PSOE.

Muchos de los roces entre Díaz y Podemos vienen, dice el entorno de ella, por las continuas descalificaciones y "tutelas" de Pablo Iglesias hacia ella, comenzadas en la Uni de Otoño y continuadas durante todos estos meses, con la última de ellas este fin de semana. "Estamos en un momento en que no pensamos mismas cosas, pero no estoy peleada con nadie. Si tú pides la unidad a tortas, a tu electorado lo estás deprimiendo y luego da igual que te des la mano".

"Se levantaron de la mesa y no volvieron. Confío en que vamos a Sumar colectivamente".

Sigue los temas que te interesan