Pablo Iglesias responde a Yolanda Díaz: de acusarla de machista a criticar su "ensalada de hostias"

La entrevista de Yolanda Díaz en Lo de Évole (La Sexta) ya tiene respuesta de Pablo Iglesias. El exsecretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno se ha mostrado decepcionado con las declaraciones de Yolanda Díaz, que han generado "dolor", "cabreo y "tristeza" en la formación morada, y se ha preguntado "en qué ayuda esta ensalada de hostias" a la izquierda de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. "Esto aleja aún más a Sumar de Podemos", admite, aunque insiste en llegar a un acuerdo.

Iglesias ha reconocido, aunque con matices, algunos de sus comportamientos machistas tras las acusaciones de Yolanda Díaz, aunque ha apuntado que quizá la machista sea ella porque durante toda la entrevista sólo le mencionó a él y no a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la que "despreció".

"Lo que dice seguro que es verdad y yo lo asumo, pero yo creo que hay que señalar a los machistas cuando revientan a tu compañera", ha asegurado este lunes en RAC1, en clara referencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la Ley del sólo sí es sí. "Mucha gente habría querido ver a Yolanda señalando a los jueces machistas", ha añadido.

El "desprecio" a Belarra y Montero

Acerca de las acusaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno de que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han tenido y tienen comportamientos machistas, el fundador de Podemos los ha admitido pero ha opinado que tal vez también lo sea ella al centrarse únicamente en él durante toda la entrevista y no hablar, en ningún momento, de las mujeres que lideran ahora el partido tras su marcha. "El desprecio de ayer a las mujeres que mandan en Podemos me parece fuerte", ha señalado.

Sobre esto último en su columna en el diario digital CTXT, Iglesias también señala a Jordi Évole por no mencionar durante la entrevista el liderazgo de Ione Belarra y no colocarla al mismo nivel que Yolanda Díaz durante las negociaciones. "Ione Belarra, Jordi, ayer pareció que, para ti, no existe", ha escrito. "No está bien que el nombre de Ione Belarra desapareciera en la entrevista y los ninguneos que aparecían", ha añadido.

"No me dejan salir en TV"

El cofundador de Podemos también ha respondido a las declaraciones de Díaz en las que dice no entender por qué controla aún Podemos y está continuamente en los medios si, en teoría, ya está fuera de la política. "Yo hago lo que me pide mi secretaria general. Ella me pidió ser un activo mediático y debo serlo. (...) Si yo callara, tal y como quisiera alguna gente de Sumar, nadie defendería los argumentos de Podemos", ha afirmado.

Precisamente en su artículo en CTXT Iglesias denuncia que "no hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios" y que "no me dejan salir, como a otros expolíticos, en ninguna televisión estatal", a pesar de colaborar en TV3, RAC1, en la SER y tener su propio canal de televisión.

En la entrevista, Yolanda Díaz reveló que se "enfadó muchísimo" cuando Iglesias la designó como sucesora. "Fue una falta de respeto. No sólo le dije que era un cabrón, hice algo mucho peor", reveló anoche la vicepresidenta.

Ante esto, Iglesias se ha mostrado muy rotundo en RAC1. "Si algo no te gusta, nadie te obligó a aceptarlo", ha dicho. "Mi opinión es que ella tenía que liderar Podemos si quería ella y si así lo decidían los militantes. Yo creo que fui responsable e hice lo que en ese momento consideraba correcto. No percibí entonces la hostilidad que vi ayer ", ha explicado.

"Ensalada de hostias"

A pesar de las declaraciones de Yolanda Díaz y de la respuesta de Iglesias, el exlíder de Podemos sigue tendiendo puentes a Sumar para llegar a un acuerdo para las elecciones generales. "Ayer quedó claro que Sumar y Podemos somos muy diferentes, pero que deben andar juntos", ha insistido.

En este sentido, en CTXT ha defendido que la entrevista "aleja aún más a Sumar de Podemos", ya que ha generado "dolor", "cabreo y "tristeza" en la formación morada.

Considera, además, que "la ensalada de hostias" de Yolanda Díaz fue resultado de "una mala entrevista" por parte de Jordi Évole y ha advertido que, a pesar de ello, "Podemos no va a desaparecer". De hecho, remarcó, "está extendiendo la mano para ir juntos". "No creo que ella esté contenta hoy. A todos nos ha pasado hacer una entrevista mala y eso se vive con mucha amargura después", ha dicho.

