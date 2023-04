Las 10 claves de la entrevista de Yolanda Díaz en 'Lo de Évole': "Iglesias y yo somos muy diferentes"

De su relación con Pablo Iglesias, que le dijo que le iba a "joder" la vida, a cómo se ha "menospreciado" a Pedro Sánchez, al que considera "machista". Yolanda Díaz no se cortó en la entrevista del domingo en el programa Lo de Évole del periodista Jordi Évole.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la plataforma política Sumar se mostró muy contundente en sus respuestas, especialmente al referirse al resto de partidos de la izquierda política. Precisamente de la relación entre ellos depende el triunfo de los progresistas en las próximas elecciones pues, según las encuestas, necesitan llegar a un acuerdo.

Antes, tendrán lugar los comicios del próximo 28 de mayo. Díaz tiene claro que el próximo mes no votará a Podemos, pero más allá de ese titular, sus declaraciones ayudan a definir a su plataforma. Diez de ellas son clave a la hora de entender a Sumar y a su fundadora.

Las diez claves de la entrevista

1. "Le dije [a Iglesias] que estaba bastante gruñón, siempre enfadado"

"Yo no insulto a nadie nunca. Estoy en el núcleo económico del Gobierno de España. Soy una mujer durísima negociando, pero no lo cuento", ha expresado Díaz.

"Nunca me verás insultando a nadie. No voy a responder. Yo no le enseño a mi hija a insultar. En un encuentro en Barcelona ya le dije que estaba bastante gruñón, siempre enfadado. Le dije que estaba hecho un cascarrabias".

2. "Te voy a joder la vida"

"Yo tuve una disyuntiva que era irme del Gobierno o hacer lo que hice. Lo pensé mucho y di un paso adelante, pero él sabe que lo pasé muy mal. Me llegó a decir 'te voy a joder la vida', no lo dijo con odio ni mucho menos, pero sí me lo dijo. No se respeta a una formación política y a mí tampoco se me respetó".

3. "Tengo que ser siempre de alguien, de señoros"

"Quiero pensar que Pablo no pensaba en tutelarme. El problema es que tengo que ser siempre de alguien, de señoros, no de mujeres curiosamente, de Mónica García o de Ada Colau. He dado un paso al frente para este proyecto político".

4. "Si tú pides la unidad a torta limpia a tu electorado, lo estás deprimiendo"

"Yo no quiero que los votantes tengan que elegir entre Sumar o Unidas Podemos. No sé cómo decirlo ya. Dos no acuerdan si uno no quiere. Si tú pides la unidad a torta limpia a tu electorado, lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano".

“Si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado”.#LoDeYolanda pic.twitter.com/ONoEEW3or5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

"He visto a mucha gente de Podemos que quería caminar junto a Sumar. He visto a gente que incluso lloraba porque no entendería nada. La gente de este país quiere que vayamos de la mano".

5. "Vamos a negociarlo todo"

"Se llega a acuerdos cuando se quiere llegar a acuerdos. Ahora, el diablo está en los detalles. De verdad, vamos a negociarlo todo. Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Hablan de cuánto dinero, de cuántas listas y poquito de programas. Es una tristeza esto. Tengo clarísimo que cuando uno quiere estar, está".

6. "Pablo y yo somos muy diferentes"

"Conozco a Pablo desde hace muchos años y le tengo un enorme respeto. Le quiero muchísimo. Estamos en momentos en los que no pensamos las mismas cosas. Pablo y yo somos muy diferentes. Eso no es algo nuevo, es de siempre. Yo no estoy peleada con nadie".

7. "A Sánchez se le ha menospreciado"

Pese a que la entrevista gira en torno a la relación de la vicepresidenta segunda con la formación morada, también se destacan otros temas relevantes, como que al presidente del Gobierno Pedro Sánchez "se le ha menospreciado", su machismo o las decisiones que tomaría si fuera presidenta, entre otros.

"Tengo grandes amigos en formaciones políticas diferentes. No concibo la política con el hecho de derrotar al de al lado. Yo no soy del PSOE ni lo voy a ser jamás. Digo esto porque facilita las cosas. Creo que Sánchez es un gran político y del espacio que vengo se le ha menospreciado. Lo tengo clarísimo. Se hicieron lecturas fáciles sobre él. Es un político que se coloca al frente de un partido con una gran historia y ha ganado él".

8. "Mi relación con Sánchez es buenísima, pero él es machista, como la mayoría"

"Me siento muy ajena a esta forma de hacer política. Esto de dar golpes en las mesas en las negociaciones… estoy rodeada de esto. En política tratamos temas como si se fuera a acabar el mundo. Mi relación con Pedro es buenísima y me sorprende, pero claro que es machista, como la mayoría. Hay mujeres que también lo son".

9. "El pueblo ucraniano tiene derecho a la defensa"

"Si fuera presidenta cumpliría con un objetivo fundamental que es desplegar una política de seguridad europea propia. La guerra rusa es ilegítima. Toda mi solidaridad con Ucrania. Cuando ocurre una agresión ilegítima el pueblo ucraniano tiene derecho a la defensa".

10. "Si fuera presidenta del Gobierno creo que [Sánchez] se convertiría en vicepresidente"

"Si fuera presidenta del Gobierno le daría el puesto a Pedro Sánchez que él creyese oportuno. Como habría una negociación, él tendría que decidirlo. Yo tendría muy claro a quién nombraría en algunos de los ministerios. Creo que se convertiría en vicepresidente del Gobierno y tendría que jugar un rol diferente".

