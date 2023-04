Margarita Robles asegura no haber visto actuaciones machistas en Sánchez como dice Yolanda Díaz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido este lunes a defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que Yolanda Díaz asegurase que había visto actuaciones "machistas" en él.

De hecho, ha pedido a Yolanda Díaz que dé ejemplos de comportamientos machistas que haya percibido en el presidente del Gobierno porque, hasta ahora, no ha visto ninguna actuación de este tipo en Sánchez. "Yo, personalmente desde luego todo lo contrario. No he visto ninguna actuación machista en el presidente del Gobierno (...) Si ella lo ha visto, que explique cuándo", ha exigido.

Robles no sólo ha salido en defensa de Sánchez, también del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que Yolanda Díaz sugiriera anoche en una entrevista en La Sexta que si fuera presidenta del Gobierno designaría para ese cargo a alguien que "haga cumplir los derechos humanos en nuestro país y en cualquier lugar" tras la tragedia de la valla de Melilla en junio de 2022 y en la que murieron 23 inmigrantes. Con esta declaraciones, Díaz sugirió que no habría mantenido a Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior desde entonces.

"Cuando uno forma parte de un Gobierno, la responsabilidad es solidaria, por tanto no se puede decir que la responsabilidad es de un ministro", ha opinado este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha respaldado a Juan Lobato como candidato del PSOE a la Presiedncia de la Comunidad de Madrid.

"A mí lo que me ocupa es el proyecto del PSOE y mi posición como Gobierno y ya he dicho que no creo mucho en los proyectos personales", ha comentado Margarita Robles en referencia a Sumar, liderado por Yolanda Díaz.

"No está bien salir diciendo que un ministro tiene que dimitir cuando tú formas parte de un Gobierno o hablar de machismo que yo no lo he visto. Si ella lo ha visto que explique cuándo", ha concluido Margarita Robles.

"Comportamientos machistas"

En su entrevista, la líder de Sumar reveló que tanto Pedro Sánchez como el exvicepresidente Pablo Iglesias tienen comportamientos "machistas". De hecho, aseguró que hay "machismo por todos los sitios" y que la forma de hacer

política del jefe del Ejecutivo es "masculina". "No me gusta nada. Me siento muy ajena a esa manera de hacer política", dijo.



En este sentido, afirmó que ha sido testigo de comportamientos machistas tanto por parte de Iglesias como de Pedro Sánchez. "Claro que es machista, igual que lo son casi todos", indicó, si bien deslizó que es "un gran político" que ha sido minusvalorado incluso en su propio partido. "En el espacio del que provengo se ha minusvalorado a Pedro Sánchez. Su propio partido lo ha minusvalorado", dijo.

