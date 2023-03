Yolanda Díaz quiere que Podemos esté en su acto y acepta primarias: "Iglesias me designó a dedo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido que le pesó, y mucho, la decisión de Pablo Iglesias de elegirla "a dedo" como su sucesora en el Gobierno y como candidata de Unidas Podemos en las próximas generales y ha señalado que este tipo de situaciones no tendrán ninguna cabida en Sumar.

Díaz ha afirmado que las candidaturas de Sumar se decidirán "democráticamente" en unas primarias, tendiendo así la mano a Podemos, que quiere cerrar un acuerdo de coalición como condición para asistir al acto en el que la vicepresidenta anunciará su candidatura a la Presidencia y que se celebrará el próximo 2 de abril en Madrid.

Ese acuerdo incluiría como condición básica la celebración de primarias abiertas para confeccionar un frente amplio con diverdad formaciones progresistas, una cuestión con la que Yolanda Díaz está de acuerdo. "A mí me han designado a dedo y sé, tengo muy claro, que los liderazgos los decide la ciudadanía. A mí esa designación me ha pesado y hay que respetar a las formaciones políticas", ha afirmado este miércoles en una entrevista en RNE en la que ha dejado claro que "yo no hago las cosas así".

[Sánchez utiliza la moción de Vox para ayudar a Yolanda Díaz a imponerse a Podemos]

🔴ENTREVISTA | @Yolanda_Diaz_, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social



🗣️"A mí me han designado a dedo y yo dije que era una demócrata y que era libre [...] y he dicho siempre que los liderazgos los decide la ciudadanía"https://t.co/W0Ffmg9723 pic.twitter.com/yYvfFq0w8W — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 22, 2023

"Nunca me he peleado por una lista electoral y creo que esta fase está resuelta. No miro atrás. Voy lenta porque vamos lejos. (...) Sumar es lo que garantiza que haya un Gobierno de coalición progresista durante muchísimo tiempo", ha apuntado como guiño a Podemos.

Precisamente sobre la formación morada, Yolanda Díaz ha opinado que se trata de una fuerza política que "ha sido, es y seguirá siendo muy importante" para España y ha revelado que espera que acuda al acto de Sumar del 2 de abril en el polideportivo Magariños, cuna del Estudiantes de baloncesto.



"Quiero que esté Podemos"

"Yo quiero que esté Podemos en ese acto. No hay ninguna razón por la que no pueda estar. Ya ha confirmado todo el mundo", ha afirmado, en referencia a Ada Colau, Mónica García, Enrique Santiago y miembros de la Chunta Aragonesista, entre otros. "El día 2 empieza todo y debe ser su secretaria general -Ione Belarra- la que explique su decisión", ha añadido.

[Yolanda Díaz convierte la moción en el primer mitin de Sumar: "Bienvenido a la España de las mujeres"]

Yolanda Díaz se ha mostrado convencida de que "se puede alcanzar un acuerdo" con Podemos en los próximos días porque "la ciudadanía no entendería que si se comparte proyecto políticos no se esté en él". "Hay que abrir una ventana de esperanza. (...9 Nos une un proyecto de país y no hay nada que justifique no caminar juntas", ha afirmado.

Sigue los temas que te interesan