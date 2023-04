Podemos dice que Yolanda Díaz torpedea la unidad al criticarles: "Refuerza la idea de no ir juntos"

Podemos ha escenificado este lunes una bajada de tono contra Yolanda Díaz y Sumar. Al menos, así lo han hecho los portavoces nacionales Pablo Fernández y Alejandra Jacinto en la rueda de prensa semanal, pero mientras ellos se comedían otras figuras de peso en el partido mantenían otro discurso totalmente distinto: que la vicepresidenta torpedea la unidad de la izquierda al criticarles.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se dirigió a varios periodistas esta mañana y consideró "muy preocupante" las palabras de Díaz la noche del domingo, entrevistada en laSexta. "Sigue reforzando la idea de que no debemos ir juntos a las elecciones, y eso genera tristeza en mucha gente", afeó la número dos del partido.

Así se ha pronunciado Montero al ser preguntada por las declaraciones de Yolanda Díaz en la entrevista, en la que ha criticado el papel de liderazgo ejercido por Pablo Iglesias que continúa "archipresente" en Podemos a pesar de que abandonó su puesto de responsabilidad en el partido. El ex secretario general ha sido otro que no se ha quedado callado.

[Yolanda Díaz sugiere que no votará a Podemos el 28-M, llama "machista" a Sánchez y ataca a Iglesias]

Iglesias ha lamentado que Díaz le afeara comportamientos machistas, que ha convenido en que tiene muchas veces, ha dicho, como tienen el conjunto de hombres: "Lo valioso es criticar a aquel a quien nadie se atreve a criticar, no sumarse al coro de hostias contra aquel que ya se las lleva todas", ha declarado en RAC1.

A pesar de las declaraciones de Yolanda Díaz y de la respuesta de Iglesias, el exlíder de Podemos sigue tendiendo puentes a Sumar para llegar a un acuerdo para las elecciones generales. "Ayer quedó claro que Sumar y Podemos somos muy diferentes, pero que deben andar juntos", ha insistido.

Bajada de tono

Los portavoces de Podemos, Fernández y Jacinto, han reivindicado su "mano tendida" a Yolanda Díaz para alcanzar un acuerdo de coalición con Sumar a las elecciones generales, como llevan tiempo abogando, pero han dejado claro que la unidad se "demuestra con hechos".

"La unidad no se dice, la unidad se hace y la unidad se construye", ha proclamado el coportavoz Fernández, cuestionado en rueda de prensa por las palabras ayer de Díaz.

[Historia de la guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias: así ha acabado Sumar aislando a Podemos]

Durante su comparecencia, Fernández ha mostrado un tono conciliador sin entrar en críticas a la titular de trabajo y ha subrayado que su compromiso de confluencia es claro y que, si fuera por ellos, estarían dispuestos a suscribir un pacto (basado en primarias abiertas) esta misma tarde.

Es más, ha defendido que han demostrado con "hechos" que apuestan por el frente amplio de cara a este ciclo electoral, con más acuerdos que nunca para concurrir en coalición al 28-M, que se extienden a 10 comunidades autónomas, frente a formaciones como Más Madrid, a la que reprochan su negativa a lanzar una lista única en la comunidad.

Iglesias y Díaz

Díaz acusó este domingo a Iglesias de seguir controlando Podemos desde las sombras tras su retirada de la primera línea, además de ciertas actitudes machistas. "Sabía que lo que hizo no es correcto, tanto es así que lo está matizando ahora. No se respeta organización política ni a mí. Creo que no es bonito".

"Que sigue presente es evidente. Siempre tuve dudas de si se iba a ir... y formalmente no está en los órganos, pero incluso ha anunciado cosas del Consejo de Ministros. Debería dejar hacer", ha recomendado la vicepresidenta, que se encontraría más cómoda negociando con un partido más independiente de su antiguo líder. Él, en cambio, ha respondido que la machista "es ella" por ignorar a la auténtica líder morada, Ione Belarra.

En esta línea, también le ha reprochado "el ninguneo" a las líderes de Podemos y ha vinculado sus intervenciones en los medios de comunicación con las directrices de la actual secretaria del partido, Ione Belarra. Preguntado por si afrontaría un cara a cara con Díaz, se ha descrito como "un soldado" de Podemos y ha dicho que lo haría si así lo decidiera Belarra.

Sigue los temas que te interesan