Page tras el 9-J: "Europa cierra el paso al frentismo, pero me desconsuela saber que esto es imposible en España"

Sensanción agridulce para el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras los resultados de las elecciones europeas del 9-J. Para Page ha sido una "alegría mayor" comprobar que el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia van a volver a ponerse de acuerdo para formar gobierno juntos en la Unión Europea, cerrando el paso así al frentismo populista y los radicales, pero a la vez se siente "desconsolado" al saber que ese gran acuerdo político "es imposible en España".

"Creedme que la alegría mayor que me llevé anoche, al ver los resultados, es la conclusión final de que el frentismo, el populismo, en un frente o en otro, es decir, la disrupción, la falta de sensatez y de moderación, no se van a abrir paso en el Gobierno de la Unión Europea", ha dicho Page este lunes en un acto oficial en Cuenca, añadiendo a continuación que "lo único que me desconsuela es saber lo imposible que es que eso pase en España".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, esta nueva alianza europea de populares y socialdemócratas para mantener el gobierno de la UE "es un soplo de aire fresco frente a la política en España, cuán diferentes" y representa, además, "la conclusión más relevante" de los resultados electorales de este domingo.

"Bastante miedo"

Page ha reconocido que ha tenido "bastante miedo" durante las últimas semanas, y ha vivida con mucha preocupación toda la campaña, ante la posibilidad de que el frentismo terminara decidiendo el futuro en Bruselas, y de ahí su tranquilidad ahora porque eso no vaya a ocurrir.

"Eso es importante, muy importante, porque eso garantiza que Europa va a seguir el mismo rumbo que tiene, que nosotros apoyamos como región, y lo sé muy bien porque nos jugamos mucho, en el hecho de que esto no se desmadeje, que Europa no se desabroche, que Europa no se vuelva loca, que Europa tenga un planteamiento común, a pesar de que hay motivos para muchas reflexiones", ha dicho el líder de los socialistas castellano-manchegos.

"Pero la realidad es que yo me quedé ayer muy tranquilo de saber que va a haber un acuerdo razonablemente troncal, moderado, proeuropeo en Europa, que nos garantiza un rumbo. Sabiendo que hay amenazas y sabiendo que hay radicales y que hay límites, pero sabiendo que lo fundamental va a seguir.", ha opinado Page, convencido de que la Unión Europea "es un paraguas extraordinario que da estabilidad, que da fortaleza, previsibilidad y una cierta garantía".

"Ingrato e injusto"

Tras destacar lo "ingrato e injusto" que sería no reconocer todo lo bueno que Europa ha aportado a España, el presidente de Castilla-La Mancha ha apostado por "impedir" el paso a los que pretenden "acabar con el proyecto europeo" y todo lo que esta construcción común significa.

En este sentido, Page ha lamentado el "ambiente disruptivo" y el "frentismo asfixiante" que se vive hoy en España, una "lamentable confrontación permanente" y de "intención casi guerracivilista que se plantea en el Congreso de los Diputados todos los días".

"A mí eso me hace sufrir mucho, porque veo a los que quieren invertir, a los que quieren hacer cosas, a la gente que necesita ilusionarse con la política y que cada vez recibe más trabas", ha asegurado el líder regional del PSOE.

"Nos ayuda que en España el ruido político no influya en la economía, que la economía pueda seguri tirando a pesar de que el ambiente que vemos nos llevaría a transpirar una sensación de crisis", ha dicho Page.