El PP abre brecha: gana al PSOE las europeas con el triple de ventaja que en las generales del 23-J

El Partido Popular ha vencido en las elecciones europeas. La victoria (34,18%) confirma que Alberto Núñez Feijóo es ganador frente al PSOE de Pedro Sánchez (30,19%) desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022. Triplica su ventaja de las generales (fueron 1,35 puntos y ahora son cuatro), pero aun así, este triunfo no parece darle para legitimar un "fin de ciclo" en la Moncloa. No al menos en lo que depende de él.

Aunque popular encabezada por Dolors Montserrat es claramente la más votada (22 escaños) y casi duplica los resultados de hace cinco años, la papeleta socialista liderada por Teresa Ribera se sostiene (20 diputados) en un resultado muy parecido a los 21 asientos de 2019, aunque ahora se reparten dos escaños más.

Vox sigue siendo tercera fuerza (9,62% y seis diputados). Y crece además, al menos en comparación con las anteriores elecciones al Parlamento Europeo.

Llama la atención la irrupción con tres diputados de la marca electoral outsider y agitadora Se acabó la Fiesta. Aunque los votantes de Alvise Pérez no parezcan homologables al centro derecha, fuentes populares sí lamentaban durante la campaña estar "dividiendo por tres" los apoyos... porque en el subconsciente de Génova, estas elecciones funcionaban, realmente, como una segunda vuelta de las generales.

Como una palanca para sacar a Sánchez del poder.

Si depende de lo que ha ocurrido esta noche, no pasará. Aunque en esta España tan electoral, ya este lunes el foco irá a otro lado: cuando se conforme la Mesa del Parlament de Cataluña, podrá empezarse a ver si hay otros motivos que sí puedan acelerar otra convulsión a nivel de generales... aunque ésa es otra historia.

Sumar, en caída

A pesar del desplome reciente de Esquerra en las catalanas, la coalición Ahora Repúblicas (que reúne a ERC, Bildu, BNG y Ara Més) logra tres asientos, gracias a su 4,93% de apoyos (más votos que Sumar, que logró el 4,65%). Y la lista de Junts logró mantener un escaño para Toni Comin, al recabar el 2,55% de los sufragios.

La otra papeleta nacionalista que concurría a las elecciones de este 9-J, la coalición Ceus (la marca de PNV, CC y El-Pi), logró un diputado, con el 1,61% de los votos.

Si Sánchez ha logrado sostenerse en un suelo mucho más alto de lo que auguraban las encuestas de hace un mes se debe, esencialmente, a su campaña polarizadora, y a que ésta ha tenido como efecto la reagrupación del voto progresista en torno a las siglas del PSOE.

Es decir, la debacle de Sumar (sólo tres escaños) ya no es noticia. Pero confirma una tendencia de la marca de Yolanda Díaz: irse debilitando para fortalecer a los socialistas.

Y todo ello junto mantiene vivo el discurso de Sánchez, que ahora se fortalece como "único capaz de parar a las derechas y ultraderechas". Lo que niega que estos cuatro puntos que parecen dar la razón a Feijóo y consolidan al PP como primer partido de España puedan dar por "inevitable" una alternativa inminente del PP a nivel nacional.

Podemos, con Irene Montero a la cabeza, ha logrado un resultado ridículo si se compara con sus anteriores comparecencias en las europeas. Recordemos que Pablo Iglesias irrumpió en la política española, hace diez años, con unos sorpresivos cinco diputados, cuando nadie había oído hablar de él pocos meses antes. Ahora, se considera un éxito que los morados hayan sobrevivido con dos asientos como tercera fuerza de la izquierda.

Un PP mayor en Europa

Que el PP haya ganado pero menos ya no es novedad, pues ocurrió el 23 de julio de 2023. Y que parte del motivo sea que Vox no decae, tampoco es noticia. Por eso, los populares aún no se libran de tener que mirar aún más a su derecha para buscar con quién aliarse en su empeño de gobernar España.

Pero sí que logran ser, de nuevo, la formación con más peso en su familia europea, junto a los democristianos alemanes.

Eso no es poca cosa, en la Europa que se conforma, con una Eurocámara cada vez más escorada a la derecha. A las dos familias más allá del PP Europeo, ECR (Vox y el Hermanos de Italia de Giorgia Meloni) y ID (liderada por la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen) se le podría añadir un tercer grupo que saldría de los alemanes AfD, recientemente expulsados de ID, y el Fidesz húngaro de Viktor Orbán (repudiado por el PPE hace ya años y aún sin hueco en ningún grupo).

¿Lograrán unirse todos ellos? Y si lo hacen, ¿serán segunda fuerza en la Eurocámara En qué queden los guiños del PPE a Meloni serán la clave de esto.

Antes de la campaña, el Partido Popular se veía muy por encima del PSOE, casi acariciando la posibilidad de argumentar que sin leyes en el Congreso -salvo la de Amnistía- ni Presupuestos aprobados, las primeras elecciones a nivel nacional habrían impugnado las del 23-J.

Pero la estrategia de Sánchez volvió a ser acertada, al menos en su reflejo en las encuestas, y se desinfló el globo del "fin de ciclo" a cambio de hinchar el de "remontada".

Ahora los datos corroboran que a Feijóo le queda camino a nivel nacional. Pero otra de las batallas que se jugaba el PP en estas elecciones era la de si podría lograr no sólo ganar en España, sino ser la primera delegación nacional en el seno del grupo del PPE de la Eurocámara. Y la respuesta es que no, pero sí...

Los primeros datos en Alemania indican que los democristianos de CDU-CSU habrían alcanzado 30 escaños. Pero es cierto que Alemania reparte muchísimos más diputados (96) que España (61), y que el porcentaje de voto de los populares españoles es mayor que el que arrojan, sumadas, las dos marcas (la federal y la autónoma bávara) de los populares germanos.

Es decir, que el peso de la delegación que liderará Montserrat pasa a ser equiparable al de la que comanda Manfred Weber dentro de la familia que, una vez más, ha ganado las elecciones a nivel continental.

El PPE es primera fuerza de manera ininterrumpida desde hace un cuarto de siglo: desde que hay elecciones europeas con sufragio directo (1979), las cuatro primeras las ganaron los socialdemócratas (actual S&D), y desde 1999 -cuando reunió el 37,2% del voto, su mejor resultado histórico- las gana el centro derecha.