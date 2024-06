De Von der Leyen a Le Pen: Giorgia Meloni, cortejada por todos para las alianzas tras las elecciones del 9-J

Ursula von der Leyen le elogia públicamente en busca de sus votos en la Eurocámara con el fin de garantizarse un segundo mandato al frente de la Comisión. Marine Le Pen le ofrece unir fuerzas para que la ultraderecha sea el segundo grupo más grande e influyente en el Parlamento. Su sobrina, Marion Maréchal Le Pen, enfrentada a su tía, publica fotos abrazándose con ella. "Juntas haremos girar Europa hacia la derecha", escribe. Emmanuel Macron trata de reclutarla en su plan de tumbar a Von der Leyen y colocar en su lugar a Mario Draghi.

En cuestión de meses, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pasado de apestada en Bruselas por su euroescepticismo y radicalidad a protagonista absoluta de la campaña para las elecciones europeas del 9-J. Su partido, Hermanos de Italia, lidera las encuestas en su país y podría enviar hasta 25 escaños a Estrasburgo. Su voz será también decisiva en el Consejo Europeo en el reparto de los altos cargos de la UE. Todos la cortejan y Meloni se deja querer, aunque de momento no enseña sus cartas.

En el gran cónclave de fuerzas de derecha radical organizado por Vox en Madrid el pasado 19 de mayo, la primera ministra italiana sí mostró su total afinidad con la formación de Abascal. "Querido Santiago, amigo mío: comenzamos nuestro camino común en el Parlamento Europeo en 2019 y desde entonces nuestros trayectos políticos siempre han sido muy similares. Desde el primer momento trataron de despreciarnos, intentaron aislarnos, intentaron dividirnos y terminaron fortaleciéndonos", dijo Meloni en una intervención en directo por videoconferencia.

[Elecciones europeas: guía para entender lo que está en juego el 9-J en Bruselas]

En la actualidad, las fuerzas de derecha radical militan en tres grupos políticos distintos en la Eurocámara. Por un lado están los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde se integran Meloni, Vox, los polacos de Ley y Justicia o la Reconquista de Marion Maréchal. El otro gran grupo ultra es Identidad y Democracia (ID), la casa de la Reagrupación Nacional de Le Pen; la Liga de Matteo Salvini; o el PVV de Geert Wilders.

Finalmente, el Fidesz de Viktor Orbán, desde su traumática salida del PPE, está en el grupo de los No Inscritos, donde también ha sido desterrada Alternativa para Alemania (AfD) tras su expulsión de Identidad y Democracia por demasiado radical. En un acto de campaña, Le Pen ha ofrecido a Meloni sumar fuerzas en un supergrupo único con el fin de ganar fuerza en Bruselas tras el 9-J. "No deberíamos desaprovechar una oportunidad como esta", sostiene la líder de Agrupación Nacional, que lidera todos los sondeos en Francia.

Carissima @GiorgiaMeloni, le 9 juin, ensemble, nous allons faire basculer l’Europe à droite ! 🇫🇷🇮🇹 pic.twitter.com/A3ZCjaLdcS — Marion Maréchal (@MarionMarechal) June 3, 2024

"Es muy poco probable que se forme un gran grupo de extrema derecha justo después de las elecciones", explica a EL ESPAÑOL Cas Mudde, profesor de Políticas en la Universidad de Georgia en Estados Unidos y uno de los mayores expertos del mundo en ultraderecha y populismo. "Dejando de lado los nuevos problemas dentro de ID -es decir, la expulsión de AfD-, hay tensiones dentro de ECR sobre la posibilidad de que Fidesz se una. Y Meloni querrá mantener sus opciones abiertas el mayor tiempo posible", argumenta.

En su combativo discurso en Madrid, Meloni dibujó a la Unión Europea como "un gigante burocrático que pretende regular todos los aspectos de nuestra vida" y que quiere "obligar a sus ciudadanos a acoger a masas de inmigrantes irregulares en contra de su voluntad" en lugar de proteger sus fronteras exteriores. Su bestia negra particular es "la locura llamada Pacto Verde", el conjunto de normas propuestas por Von der Leyen y aprobadas esta legislatura para alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050.

[Le Pen ofrece a Meloni unir sus fuerzas para que la ultraderecha sea el segundo grupo en la UE]

"En los últimos años, la UE ha exigido decidir qué podíamos o no podíamos comer, cómo debíamos o no renovar nuestras casas, qué automóvil podíamos o no podíamos conducir, qué tecnología podía usar o no nuestra empresa. Utilizaron la coartada de la defensa de la naturaleza para dar vida a un ataque a nuestra libertad", sostiene la primera ministra italiana.

Entre sus enemigos, Meloni señaló además a los que niegan las "raíces cristianas" de Europa, a los que "quieren introducir las teorías de género en los colegios", o a "a aquellos que quieren promover prácticas inhumanas como la gestación subrogada". "Nosotros lucharemos contra aquellos -como la izquierda cegada por el deseo de borrar las identidades- que pretenden utilizar Bruselas para imponer su agenda globalista y nihilista", anuncia la primera ministra italiana.

Abascal y Le Pen, en el evento ultraderechista convocado por Vox en Madrid. Ana Beltrán Reuters

Incluso después de haber escuchado este discurso -en el que también criticó con dureza al Partido Popular Europeo por "haber apoyado acuerdos antinaturales con la izquierda"-, Von der Leyen ha dicho públicamente en campaña que está dispuesta a colaborar con Meloni. La alemana ha gobernado esta legislatura apoyada en una gran coalición de populares, socialistas y liberales. Pero sabe que, si quiere renovar como presidenta de la Comisión, necesitará el apoyo de la italiana en el Consejo Europeo. Y sobre todo sus votos en la Eurocámara, especialmente si se confirma la subida de la ultraderecha que auguran todos los sondeos.

"He trabajado muy bien con Giorgia Meloni". Von der Leyen sostiene que la primera ministra italiana es "claramente proeuropea" y también cumple el requisito de apoyar a Ucrania y estar en contra de Vladimir Putin. En contraste, la presidenta del Ejecutivo comunitario descarta cualquier tipo de colaboración con Le Pen o con Alternativa para Alemania. "Son amigos de Putin y quieren destruir Europa. No vamos a permitir que eso suceda", alega.

[La carrera de Von der Leyen para repetir en la Comisión tropieza con las dudas de Macron]

"Para Le Pen sólo habría ventajas en formar un supergrupo de extrema derecha. Pero para Meloni estar en el mismo grupo que Le Pen significaría enemistarse con la mayoría de los líderes europeos, incluidos Macron, Von der Leyen y Scholz. También renunciaría a su papel de puente entre los Conservadores y Reformistas Europeos y el Partido Popular Europeo", relata a este periódico Luigi Scazzieri, investigador del Centre for European Reform.

Ursula von der Leyen ha hecho campaña este martes en Finlandia Reuters

Aunque hay precedentes (en la anterior legislatura contó con el apoyo de Ley y Justicia), un pacto explícito con Meloni podría costar caro a Von der Leyen. Los socialistas europeos aseguran que nunca aceptarán ninguna alianza con los Conservadores y Reformistas Europeos. "La extrema derecha, independientemente de que milite en el grupo ECR o en ID en el Parlamento, no forma parte de la mayoría proeuropea. Es imposible seleccionar partidos de estos grupos", ha dicho su presidente, Stefan Löfven.

"En Italia, Giorgia Meloni cuestiona la libertad de prensa y apoya a los activistas en las clínicas abortistas. Se codea con Reconquista y con Ley y Justicia, que ha pisoteado el Estado de derecho en Polonia. No negociaré con ellos. Nuestra coalición será proeuropea", ha dicho este martes la candidata de los liberales de Macron, Valérie Hayer. Sin el apoyo de los socialistas y los liberales, Von der Leyen difícilmente podrá alcanzar la mayoría absoluta de 361 votos que necesita para ser ratificada en la Eurocámara.