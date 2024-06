Biden, Macron y Zelenski escenifican el apoyo occidental a Ucrania en el 80 aniversario del Día D

Han pasado 80 años desde que tropas norteamericanas y británicas desembarcaron en las costas de Normandía y contribuyeron (con el apoyo del Ejército Rojo desde el frente oriental) a liberar a Europa del nazismo. Hoy, ocho décadas después de ese 6 de junio de 1944, decenas de líderes mundiales se han desplazado hasta las costas francesas para conmemorar el Día D. O lo que es lo mismo: el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial.

A diferencia de las anteriores, esta celebración (que arrancó el miércoles y se alargará hasta el viernes) estará profundamente marcada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que hace ya dos años volvió a abrir un conflicto en suelo europeo. Pero también por las elecciones europeas del 9-J (unas de las más importantes de la historia del bloque) en las que se decidirá el futuro de la UE.

Por eso, en las ceremonias de este jueves, el presidente francés y anfitrión del evento, Emmanuel Macron, estará acompañado de sus homólogos estadounidense, Joe Biden, y ucraniano, Volodímir Zelenski. Pero no de Vladímir Putin, ya que por primera vez Rusia (legalmente heredera de la Unión Soviética) no ha sido invitada al aniversario. "No se dan las condiciones para su participación", ha justificado el Elíseo.

En total, unos 25 jefes de Estado y de Gobierno -entre ellos el rey Carlos III, el canciller alemán Olaf Scholz o el presidente italiano, Sergio Mattarella- asistirán al acto central, que tendrá lugar en Omaha Beach, una de las playas en las que tuvo lugar la mayor operación militar anfibia de la historia.

Más allá del recuerdo histórico y el homenaje a las víctimas, el evento tiene un fuerte componente político. Sobre todo porque se da en un momento delicado para Ucrania: casi desbordada por la presión del Kremlin en Járkov (en el noroeste del país), acaba de recibir permiso de sus socios para utilizar armamento occidental en territorio ruso por primera vez.

e ve al presidente estadounidense Joe Biden a su llegada al aeropuerto de Orly, cerca de París, el 5 de junio de 2024, mientras viaja para conmemorar el 80.º aniversario del Día Reuters

En este sentido, la conmemoración del Día D se ha convertido en una cumbre de los aliados para ratificar (y escenificar) su apoyo a Kiev. De hecho, la Casa Blanca ha anunciado que tras un encuentro con Macron en París, Biden se reunirá con el mandatario ucraniano "para hablar sobre la situación en Ucrania y cómo podemos continuar y profundizar nuestro apoyo", según ha avanzado el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan.

Ese encuentro no será el único foco de atención. Hace apenas unos días Reuters y Le Monde avanzaban que Macron podría aprovechar el 80 aniversario del desembarco de Normandía para anunciar el envío de instructores militares franceses a Ucrania. Y no sólo eso: citando a funcionarios occidentales, el Wall Street Journal informaba de que el presidente galo estaría tratando de crear una coalición de países aliados que respaldasen la idea. No obstante, de entrada, los principales miembros de la OTAN ya han rechazado dar este paso porque, sostienen, podría terminar con una confrontación directa contra Rusia.