Macron planea crear una coalición europea para enviar instructores militares a Ucrania

"Nada debe excluirse para evitar que Rusia gane la guerra". A finales de febrero, Emmanuel Macron puso en un aprieto a sus socios de la UE y la OTAN al sugerir el envío de tropas terrestres a Ucrania. Fiel a su estilo, el presidente francés dejó caer la idea sutilmente, sin previo aviso y con la seguridad de que ni el rechazo de sus aliados ni las posibles implicaciones geopolíticas le iban a hacer cambiar de opinión. "Poner límites es optar por la derrota", insistió semanas después. Ahora, Macron podría estar a punto de anunciar el envío de "botas sobre el terreno" (boots on the ground) francesas, pero también europeas.

Hace apenas un par de días, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, desveló en un comunicado publicado en las redes sociales que Francia había aceptado enviar instructores militares para entrenar a soldados ucranianos. El máximo comandante de Kiev no dio más detalles sobre el acuerdo, pero varias fuentes diplomáticas explicaron después a la agencia de noticias Reuters que la capacitación se centraría en las operaciones de desminado, de mantenimiento del equipo y en el adiestramiento para el manejo de cazas occidentales. Esas misas fuentes aseguraron que París financiaría, armaría y entrenaría una brigada motorizada ucraniana.

Lo cierto es que las autoridades francesas aún no han confirmado el acuerdo. De hecho, el propio Macron ha tratado de no hacer comentarios sobre lo que considera "comunicaciones descoordinadas y desafortunadas". "No tengo la costumbre de comentar rumores o decisiones que puedan suceder", señaló el martes en una rueda de prensa posterior a la reunión con el canciller alemán Olaf Scholz, con quien discutió sobre el futuro de la seguridad y defensa europeas.

No obstante, hay quien ve en el aparente silencio de Macron (que ni confirma ni desmiente) una ratificación del despliegue. Y no solo eso. Citando a fuentes anónimas, el diario Le Monde ha avanzado que las autoridades francesas están tratando de forjar una coalición de voluntades (como se conoce a una agrupación de países que actúan colectivamente fuera de una institución u organismo) para enviar una delegación conjunta de expertos a Ucrania.

Todo a pesar de que son numerosos los países que temen que una decisión como esta les lleve a entrar en conflicto directo con Rusia, que ya amenazó con que habría "graves consecuencias" si tropas occidentales ponían un pie en suelo ucraniano.

Soldados franceses en Estonia, el pasado 19 de marzo. Reuters