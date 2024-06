Milei prevé el despido de otros 50.000 funcionarios para "reducir el Estado a la mitad"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha participado este jueves en el discurso de cierre del 10º Latam Economic Forum, que se ha celebrado en Buenos Aires y que estaba organizado por la consultora Research for Trades y Scitus Finances. Durante su intervención, el mandatario ha anunciado que prevé despedir a 50.000 funcionarios para cumplir con su promesa de campaña electoral de "reducir el Estado a la mitad". Hasta el momento se han despedido ya a 25.000 funcionarios.

El presidente dijo ser consciente de que los despidos generarían tensión dentro de la sociedad, y el pleno social, los cuales denomina como "generantes de la pobreza”, son los únicos que le reclaman el proyecto. Compartió que en Argentina, es un negocio fabricar pobres y el objetivo de su administración es convertirse en el "país más próspero del planeta Tierra". Indica que al seguir el pensamiento de "liberal libertario", el primer punto en la agenda del día, era atacar el déficit fiscal, éstos siendo los gastos realizados por el Estado, superando los ingresos no financieros un periodo determinado. El recorte del déficit se ajustó en siete puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Para Milei, existen tres elementos en el programa económico que van a permitirle hacer un ajuste fiscal en el ámbito macroeconómico: una política fiscal, una política monetaria (para sanar el "balance" del Banco Central) y una política en el exterior. "Hemos heredado un desastre y nosotros no nos quejamos de eso [...] si estallaba la crisis, eso era más fácil resolver [contrario a que esa no estallara] porque el ajuste lo iba a imponer la propia realidad a la política", ha asegurado. Y ha añadido que no permitirá que se pierda el orden ni que se ponga en peligro las cuentas estatales.

En el mismo acto, el mandatario ha criticado a la oposición por "subirse el sueldo", y ha defendido que renunciará a su paga vitalicia que le corresponde por haber ocupado el cargo de presidente.

De hecho, la propia Presidencia ha denunciado que estos diputados se han aumentado "un 80% el salario" al mismo tiempo que han otorgado "media sanción" un proyecto económico que volverá a poner a Argentina en la "senda de la decadencia", según un comunicado publicado por la Oficina del presidente de Argentina en su cuenta de la red social X.

"Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años. Pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laborar. Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin trabajo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda", ha añadido Milei en declaraciones recogidas por Europa Press.

En ese sentido, ha asegurado que le importa "tres carajos" vetar cualquier intento de la oposición, a la que ha tildado de ser una "degenerada fiscal", de romper el equilibrio fiscal que afirma estar logrando tras un "ajuste de siete puntos".