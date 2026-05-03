Chaves Nogales, cuentos inéditos de la Guerra Civil: intrahistoria de un gran acontecimiento literario

A comienzos de los años 90 del siglo XX, la recuperación de gran parte de la obra del periodista y escritor Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897 - Londres, 1944) supuso una absoluta revelación en nuestro país. Los relatos sobre la Guerra Civil de A sangre y fuego, libro publicado en Chile en una edición pirata –sin permiso del autor–, acreditaban un verdadero talento.

El autor recogía algunas de las historias más infames del conflicto fratricida: crueldad y violencia sin límites, sentimiento revanchista... Puro cainismo en ambas trincheras. Los relatos estaban "extraídos" de hechos reales, según aseguró el autor en la nota preliminar.

Sin embargo, fue el prólogo del propio Chaves el que desató una controversia política entre la comunidad literaria. Quien había sido director del diario republicano Ahora al inicio de la contienda, hasta que se vio obligado a exiliarse en París, se definió como "antifascista", pero también como "antirrevolucionario". Incluso escribe: "Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos".

Para gran parte de la izquierda, el autor de la biografía de Juan Belmonte pasó a ser una figura equidistante; desde la derecha, unos no le perdonaban su filiación republicana y otros aprovecharon su presunta ecuanimidad para alistarlo en "la Tercera España", o sea, en terreno neutral.

Los cuentos de Guerra total, que vendría a ser la continuación de A sangre y fuego, prácticamente anulan esta consideración. Aquí los personajes están contorneados con trazo inequívocamente ideológico: a menudo presentados como héroes, casi siempre son víctimas de los sublevados. En las primeras líneas de "Lo de Badajoz", cuento en el que relata la espantosa matanza en la plaza de toros, habla de "la Guerra Civil en España, provocada por la traición fascista de los jefes y oficiales del ejército español".

Manuel Chaves Nogales

La decisión de significarse tan claramente en contra de los rebeldes se produce después de que, a mediados de 1937, estos utilizaran propagandísticamente el cuento ¡Masaccre, masaccre!, contenido en A sangre y fuego, que dejaba muy mal parados a los milicianos. Lo cuenta Abelardo Linares, editor de Renacimiento, en un extenso epílogo donde, además, explica los pormenores de tan relevante descubrimiento.

Una proeza editorial

No estaba tras la pista de estos cuentos cuando en mayo de 2025 encontró en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España varios números de la revista Madrid, editada por exiliados republicanos en París durante los primeros meses de 1938. Advirtió que Chaves tuvo que ser el director en la sombra, pero el gran hallazgo fue la relación que guardaban estos cuentos, once en total, con los de A sangre y fuego.

Dos de ellos directamente se habían publicado ya en aquella edición pirata, "Bigornia" y "Los caballistas", mientras que "El refugio" apareció en la revista cubana Bohemia –un mes antes que en Madrid– con la firma de Chaves y el antetítulo de 'Guerra total', el mismo que acompañaba a "Hospital de sangre", aunque este no se publicó en la revista parisina (sí había aparecido en Bohemia). Linares lo incluye, no obstante, en este volumen. Al mismo tiempo, deja fuera "Bigornia" y "Los caballistas", que pertenecen a A sangre y fuego.

Portada de 'Guerra total'

Los otros ocho cuentos son inéditos y aparecen con seudónimos, aunque estos –salvo Lumo Reva y Enrique Albrit– correspondían a autores reales. Ninguno era narrador, excepto Fernando de la Milla, pero jamás habría escrito un cuento de la calidad de "Un excelente verdugo", asegura el editor, convencido de que Chaves es el verdadero autor de todos los cuentos. Linares, que ha cotejado los textos con especialistas, arguye que "Chaves quería opacar o disimular en lo posible su presencia".

Por un lado, para proteger de los fascistas a la parte de su familia que estaba en España; por otro, para dar la impresión de que la revista estaba bien pertrechada de colaboradores: "Lo importante para él [...] era que el semanario saliera adelante", resuelve. Y concluye, a propósito de los seudónimos, que el hecho de publicar "en apenas tres meses ocho relatos extraordinarios, y que esos [...] sean los únicos que se les conocen, resulta un suceso de extremada rareza; pero más inexplicable aún parece el que el asunto, estructura y estilo de esos relatos sean extremadamente similares".

Los cuentos de Guerra total se habrían escrito entre el otoño de 1937 y marzo de 1938. "Su redacción es solo unos meses posterior a la de los relatos de A sangre y fuego", apunta Ignacio Martínez de Pisón en el prólogo. Chaves aspiraba a lograr "esa novela global del conflicto" con estos cuentos, ambientados en el País Vasco ("El traidor" alude al bombardeo de Guernica), Sevilla ("Un excelente verdugo" y "La tanguera"), Barcelona ("Carabinero"), Galicia ("La última lección"), Castilla ("Timidez" y "Tragedia en la Sierra de Pancorvo") y Extremadura (el de la matanza de Badajoz, ya citado).

Todos ellos destacan por la precisión de su prosa y esa capacidad para abismarse en la psicología de los personajes. Chaves Nogales, sin duda.