Fernando Bonete: "Si no lees, mal. Si lees 100 libros al año, también mal. La gente sufre complejos muy extraños"

¿Qué libro está leyendo?

Todos los cuentos, de Cristina Fernández Cubas. También Un enemigo del pueblo, de Ibsen, la dan ahora en el Teatro Real como ópera.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Stoner de John Williams.

Si no hubiera podido ser escritor, profesor y bookstagrammer, ¿qué hubiera querido ser?

Violinista. Acabé la carrera y durante dos años lo intenté…

Un hecho histórico que le habría gustado vivir in situ.

La impresión del primer Quijote. Es el acontecimiento literario más importante de la historia.

¿Cómo recomendaría La hija del Fénix a sus seguidores?

“¿Todavía no sabes que Lope de Vega tuvo una hija ilegítima que igualó su talento literario y se enfrentó a Calderón de la Barca? Yo te lo cuento”.

¿Cuánto hay en su novela de historia real y de ficción?

Los acontecimientos de los que tenemos evidencia se cuentan como ocurrieron. Los que desconocemos, de manera que pudieran haber ocurrido como se narran. Cuando no hay verdad, hay veracidad.

¿Cómo es el Lope que se pasea por La hija del Fénix?

El genio que olvida que las personas importan más que los conceptos.

¿A quién teme más, a la crítica o a sus seguidores?

A mí mismo.

¿Por qué molestó tanto que dijera que leía 140 libros al año?

Si confiesas que no lees nada, como hizo María Pombo, está mal. Si lees un centenar de libros al año, también está mal. La gente sufre complejos muy extraños.

¿Comparte el optimismo de las últimas cifras oficiales sobre la lectura en España?

La definición de las variables de estudio es errónea. Por ejemplo, se cuantifican como “lectores frecuentes” a aquellos que leen una vez a la semana. Así salen cifras estratosféricas absolutamente irreales.

¿Qué haría para convertir en lectores a los más jóvenes? ¿Qué falla en las campañas del Ministerio?

Si quieres que tu hijo lea, primero lee tú. No siempre funciona, claro, pero ayuda mucho. En cuanto a los ministerios, lo que ayudaría es que dejen de cambiar de ley de educación cada seis años. Necesitamos un verdadero pacto educativo donde la lectura tenga un lugar privilegiado. Lo sé, estoy soñando.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Gallows Pole, de Led Zeppelin.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Acabo de terminar The Agency. Diez episodios en tres días. La mejor es The Wire.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría en Sparring, de Samuel Jouy: si te gusta lo que haces, resiste aunque no seas el mejor. Me largaría de Danton, de Andrzej Wajda, qué horror. La Revolución, digo, no la película, que es buenísima.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Algo menos dramático que eso ante Por la parte de Swann.

Algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Que conviertan la cultura en una batalla política: faltas de respeto, irracionalidad, polémicas infantiles… todo lo contrario a la cultura.

Una obra sobrevalorada.

2666 de Bolaño, por supuesto.

Un placer cultural culpable.

No tengo, no me avergüenza admitir y contar nada de lo que disfruto.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Con dos niños pequeños en casa, la exposición permanente de sus dibujos. Son mucho más creativos que yo.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Al contrario, la potenciará, porque tendremos más tiempo para ella. Asimov lo explica en Los robots del amanecer.

España es un país...

Maravilloso y difícil.