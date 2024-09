Back to the Book, el festival literario 'indie' que clausura el verano madrileño

La Casa del Lector, en el centro cultural Matadero, acoge el festival Back to the Book.

Las sombrillas ya se han cerrado. Los niños vuelven al colegio y todo retoma el ritmo de una vida urbana sumergida en el sol cálido de septiembre. Como epílogo del verano llega el primer festival internacional alternativo de edición independiente Back to the Book. Un encuentro alternativo a las clásicas citas. Autores, editores y lectores reunidos a la vuelta del verano en un espacio diferente.

Todo surgió de la idea de tres socios de la librería Altamarea que querían montar una actividad para dar más visibilidad a las editoriales independientes más influyentes del panorama español y latinoamericano. "Las editoriales son una parte importante de la cadena del libro y queríamos darle un espacio abierto fuera de los focos de las grandes corporaciones para que se cree un intercambio", afirma Alfonso Zuriaga, editor de Altamarea.

La editorial surgió como puente cultural y literario con Italia. Ahora, se ha convertido en una librería local, focalizada en crear un tejido de barrio y de filosofía. "Como editores siempre nos han interesado las ferias del libro internacionales. Como librería siempre hemos querido fijar la atención en los lectores y en los sellos independientes que apuestan por libros arriesgados con aportaciones literarias y culturales muy importante".

Back to the Book pretende reunir, del 13 al 15 de septiembre, editoriales que generalmente no tienen tanta visibilidad y libros que no tienen muchos espacios para conocer el mundo. Regresar, encaminar, hacia el futuro del libro el papel. Reivindicar el libro como objeto físico dentro de la realidad, no solamente su valor analógico.

Una fiesta para la literatura

"Queríamos encontrar un sitio donde los editores puedan ver el panorama independiente y encuentren un espacio de conexión con lectores, autores y productores", afirma Zuriaga. El mercado municipal de ganados de Madrid, el Matadero, es la calle desde dónde van y vienen los libros de Altamarea y que ahora acoge este proyecto.

El centro cultural ofrece un paseo al aire libre por las editoriales participantes, con venta de libros, una cafetería de barrio para recrear un ambiente familiar, Dj set por las tardes para que el aire vibre de música y una barra de cerveza para disfrutar de las noches de finales de verano.

"No queríamos recrear solo un ambiente de ventas, sino que también es una fiesta". Para esta primera edición recibieron una pequeña ayuda del Ministerio y de la Comunidad de Madrid con la finalidad de crear un espacio de referencia anual. Back to the Book propone una cita para revitalizar el amor hacia la literatura, compartida entre todos con una cerveza en la mano.

Clubes, talleres y presentaciones

Cuatro clubes de lecturas. Talleres de fotografía, de escritura creativa y de fotografía literaria. Un quiosco dedicado a la literatura latinoamericana para crear un puente también con ese mundo literario. Ocho editoriales argentinas, colombianas y mexicanas.

Reflexionar sobre la materialidad del libro con un taller de elaboración de fanzines y de libros de cartón. En colaboración con Cartoneros, una asociación latinoamericana de producción de libros a través de cartones reciclados, proponen actividades, infantiles artesanales y únicas. Métodos y técnicas para contar una historia con las escritoras Sara Barquinero y Carla Nyman, ideas para distribuir un proyecto editorial y conversaciones sobre la independencia del libro.

Giuseppe Grosso y Sara Maroto, dos de los tres fundadores de Back to the Book en la Casa del Lector, Matadero

Pedro Mairal, escritor argentino, viene directamente de Uruguay para cerrar el festival y dialogar con el público sobre su libro La uruguaya. Una sesión especial de club de lectura coordinada por Carmen Chacón, para acercar los libros y los autores al mundo presente.

Tres días. Cada día un libro distinto. Tomates verdes fritos, Las hijas horribles y Solo quería bailar. Back to the Book propone una lectura crítica y compartida de obras narrativas complejas, que abren huecos a la reflexión, el diálogo, el desarrollo personal y social. Un programa completo, diferente que abarca todos los sentidos del libro.

Universos cercanos de Celia Cuenca propone un análisis de las inquietudes humanas a través de la ciencia ficción. Susana Merchán y Carolina León conversan sobre los elementos fantásticos presentes en el realismo de El vaivén e Historia general del desayuno. Marina Saéz y Elisa McCausland hablan de Aguagim, el testimonio de las voces silenciadas de un grupo de mujeres. Vivero de Jesús Ponce investiga la fragilidad y la fortaleza en la vida y el lenguaje. Deseos, ausencias y penas con Pómulo y lejanía de Stefanía Caro.

Esther López Barceló y Aroa Moreno Durán conversan sobre El arte de invocar la memoria. Como la magdalena de Proust, la memoria nos ayuda a liberar del olvido a quienes en él quedaron desterrados. Es un festival que quiere dar la voz que cada autor y cada editorial se merece.

Editoriales con carácter

"Tenemos suerte de tener apoyos distintos de editoriales y autores que están encontrando su espacio en este mundo". Capitán Swing, Comisura, dosmanos, colectivo Bruxista, Gatopardo, Superflua y muchas más. "Son editoriales con un carácter, un estilo y un punto de vista que aportan una diversidad bibliográfica española".

Algunas han nacido hace uno o dos años, tienen apenas cinco libros y están empezando ahora su camino. Otras, son editoriales históricas con más de 1000 o 2000 libros. Todas comparten proyectos que no se basan en grandes medios económicos sino en una personalidad. "Menores" a nivel de facturación, empresarial y estructural. Pero con un recorrido y una apuesta que tiene una importancia fundamental en este mundo.

Una de las actividades será la presentación de una editorial nueva, Plasson e Bartleboom, que surge de Izquierda Plural y que presentará su primer libro y proyecto. El objetivo del festival es difundir más la literatura entre la gente. "En España hay mucha riqueza, se publican muchas cosas y muchas editoriales pequeñitas pasan desapercibidas".

Por esto, es importante tener un festival de este tipo. "No para subrayar un libro o una determinada editorial que funciona muy bien, pero para tener una visibilidad completa". Back to the Book pretende enseñar qué hay detrás del libro. El proyecto, la apuesta, la forma de ver el mundo y de contarlo.

Tránsito, una editorial que solo publica a mujeres. Colectivo Bruxista difunde temas políticos, ecológicos y LGTBQ. Aunque el festival no gira en torno a asuntos ecológicos, han decidido reunir temas variados para todos los géneros. Back to the book es un festival de la novela en todas sus formas.

"Aquí no hay pasillos interminables de stands uniformados, ni conferencias acartonadas. Aquí están los desobedientes, los que apuestan para que los libros perduren en el tiempo. Así que adelante, pase usted".