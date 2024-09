Chomsky define a Trump: un "megalómano sociópata" con perversas intenciones

Los motivos de Trump están suficientemente claros. No necesitamos un título en psiquiatría avanzada para saber que un megalómano sociópata pretende ganar siempre; no se puede contemplar otra cosa. Además, es un político astuto que comprende que sus adoradores aceptarán fácilmente la "Gran Mentira".

Muchos se han preguntado por la disposición de dos tercios de los republicanos a creer la ridícula acusación de que las elecciones fueron robadas. ¿Debería sorprendernos? Echa un vistazo a las opiniones de los republicanos sobre otras cuestiones. Por ejemplo, sobre si los seres humanos fueron creados tal como son hoy: aproximadamente la mitad de los republicanos lo piensan. O sobre si los musulmanes pretenden imponer la sharía en Estados Unidos: el 60% de los republicanos que confían en Fox News. O sobre un sinfín de otras creencias premodernas en las que Estados Unidos (en su mayoría los republicanos) está prácticamente solo entre las sociedades con las que puede compararse. Entonces, ¿por qué no creer en unas elecciones robadas?

La subversión electoral no es una mera amenaza; la vemos en el "golpe blando" que está en marcha. Tampoco lo es la deriva hacia una forma de fascismo. Hay pruebas de que la actitud general de los votantes de Trump en una serie de cuestiones es similar a la de los votantes europeos de partidos de extrema derecha con orígenes fascistas. Y estos sectores son ahora una fuerza motriz en el Partido Republicano. También hay pruebas sustanciales de que esta deriva hacia la extrema derecha puede estar parcialmente impulsada por la lealtad ciega a Trump. Ese parece ser el caso en la cuestión más crítica a la que se ha enfrentado jamás el ser humano: la destrucción del medio ambiente. Durante el mandato de Trump, el reconocimiento republicano del cambio climático como "asunto serio", ya de por sí escandalosamente bajo, disminuyó un 20%, incluso cuando la naturaleza ha estado enviando señales dramáticas, altas y claras, de que nos dirigimos a toda velocidad hacia el desastre.

El fenómeno es profundamente inquietante, y no carece de sombríos precedentes. Hace un siglo, Alemania estaba en la cima de la civilización occidental, con grandes contribuciones a las ciencias y las artes. Los politólogos consideraban la República de Weimar una democracia modelo. Pocos años después, los alemanes adoraban a Der Führer, aceptaban las mentiras más viles y actuaban en consecuencia. Eso incluía a algunas figuras muy respetadas, como Martin Heidegger; recuerdo muy bien mi conmoción al empezar a leer su Introducción a la metafísica de 1935, cuando apareció en inglés hace sesenta años. Y tengo edad suficiente para recordar haber oído pensamientos atroces similares de niño en los años treinta, cerca de casa. El clásico de 1935 de Sinclair Lewis sobre cómo los nacionalistas cristianos podrían implantar el fascismo en América (Eso no puede pasar aquí) no era mera fantasía cuando apareció, y no es de extrañar que haya vuelto a las listas de más vendidos en la era Trump.