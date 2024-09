Franz Ferdinand anuncia tres conciertos en España para presentar su próximo disco, 'The Human Fear'

Han pasado ya veinte años desde que Franz Ferdinand irrumpió por todo lo alto en el panorama musical con su primer y homónimo álbum. Aquel disco parecía un grandes éxitos, con himnos como "Take Me Out", "This Fire", "Michael", "Darts of Pleasure" o "The Dark of the Matinée".

Arrancaba el siglo XXI con un resurgimiento del rock, especialmente el orientado a la pista de baile, y el grupo liderado por Alex Kapranos dio en el clavo. De hecho, la banda escocesa confesaba que su principal objetivo era "hacer a las chicas bailar". Pero consiguieron mucho más, convirtiéndose en una de las bandas más aclamadas de su generación.

Desde entonces no han logrado superar aquella primera cima de su carrera, pero han continuado siendo un valor seguro, con 10 millones de álbumes vendidos, 2.500 millones de reproducciones, 14 álbumes de platino y actualmente con 9,5 millones de oyentes en Spotify.

En todo este tiempo no han dejado de dar conciertos ni de publicar nuevos trabajos discográficos. Y en eso siguen: el 10 de enero publicarán su sexto álbum de estudio, The Human Fear, en su sello de siempre, Domino Records. Lo presentarán con una gira que les traerá a España en febrero de 2025, según ha anunciado la promotora Live Nation.

Tras su reciente visita a varios grandes festivales españoles en el verano de 2023 —entre ellos Mad Cool—, en esta ocasión el público podrá verles en formato reducido. El 15 de febrero de 2025 estarán en A Coruña, en la Sala Pelícano; el 17 de febrero tocarán en la sala La Riviera de Madrid, y un día después lo harán en la Razzmatazz de Barcelona.

Portada de 'The Human Fear', disco de Franz Ferdinand que saldrá a la venta el 10 de enero de 2025 null

Las entradas saldrán a la venta el próximo 20 de septiembre a las 11 h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Como viene siendo habitual en los conciertos de esta promotora, habrá dos preventas: el miércoles 18 de septiembre a las 10 h para clientes de Santander Music, y otra un día después para usuarios registrados en la web de Live Nation.

El precio de las entradas será de 40 euros (más gastos) para el concierto de A Coruña, y de 45 euros (más gastos) para los de Madrid y Barcelona.

Además de repasar su repertorio, donde siguen mandando las canciones de sus primeros álbumes, también presentarán las canciones de su nuevo disco, del que ya han publicado su primer adelanto, Audacious.

Producidas por Mark Ralph, quien trabajó anteriormente con Franz Ferdinand en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action y grabadas en los estudios AYR en Escocia, las 11 canciones de The Human Fear reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

"Hacer este disco fue una de las experiencias más positivas que he tenido", afirma Kapranos en unas declaraciones compartidas por la promotora. "El miedo te recuerda que estás vivo. Creo que todos estamos de alguna manera enganchados a esa emoción que puede darnos. Cómo respondemos a ello muestra cómo somos los seres humanos. Así que aquí tienes un montón de canciones que buscan la emoción del ser humano a través de los miedos".