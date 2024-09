'No hables con extraños': un tenso 'thriller' con James McAvoy como una incontrolable fuerza de la naturaleza

James McAvoy en 'No hables con extraños'

De la productora Blumhouse, la churrería del terror -con sagas tan exitosas en su extensísimo catálogo como Insidious o The Purge-, nos llega ahora No hables con extraños, un tenso thriller que adapta el guion de un filme danés de 2022, Speak No Evil de Christian Tafdrup, bien recibida cuando pasó por el Festival de Sitges ese mismo año.