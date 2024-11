Beyoncé, favorita en los Grammy con 11 candidaturas: las divas del pop compiten por el Álbum del Año

La Academia de la Grabación de Estados Unidos ha anunciado este viernes las nominaciones a la 67.ª edición de los Premios Grammy, los más importantes de la industria musical. Beyoncé es la artista más nominada, con 11 candidaturas, y además sigue siendo la artista con más nominaciones en la historia de los premios, alcanzando la mareante cifra de 99 a lo largo de toda su carrera.

A pesar de ello, Beyoncé nunca ha ganado el premio al Álbum del Año. El próximo 2 de febrero, fecha en que se celebrará la gala de los Grammy, tendrá una nueva oportunidad de alzarse con él, pero deberá disputárselo a otras divas del pop: Taylor Swift, Billie Eilish, Charli XCX y Chappell Roan, la estrella emergente de 26 años.

Beyoncé tendrá una nueva oportunidad de alzarse con el Grammy a álbum del año, un premio que se le resiste a pesar de ser la artista con más nominaciones en la historia de los Grammy, con un total de 99. Con esta nueva nominación se posiciona como la artista negra con más nominaciones en esta categoría, adelantando a Kanye West y Kendrick Lamar. La gran diva del pop opta en total a 11 gramófonos gracias a su octavo álbum en solitario, Cowboy Carter, un disco con el que se ha sumergido en el country, uno de los géneros más populares de su Texas natal.

Taylor Swift, que acaba de concluir su mastodóntica gira The Eras Tour, también opta al premio al mejor álbum del año gracias a su último disco, The Tortured Poets Department, y se ha convertido en la artista femenina con más nominaciones en esta categoría, desbancando a Barbra Streisand.

Chappell Roan, que será una de las cabezas del cartel del próximo Primavera Sound, se ha convertido en una de las grandes figuras del pop en los últimos meses con The Rise and Fall of a Midwest Princess, especialmente entre los miembros de la comunidad LGTBIQ de la generación Z, con su actitud descarada y su apuesta estética cercana al drag.

La ceremonia de entrega de los Premios Grammy se celebrará el domingo 2 de febrero en el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles y se retransmitirá en directo por la cadena CBS.

Más de 13.000 profesionales de la industria tienen poder de voto para decidir quién gana en cada categoría. Este año se han añadido 2.000 votantes para con el objetivo de sumar más mujeres, personas de color y menores de 40 años.

Álbum del año

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Sabrina Carpenter - Short N' Sweet

Charli xcx - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Canción del año

Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

Taylor Swift feat. Post Malone - "Fortnight"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Sabrina Carpenter - "Please Please Please"

Beyoncé - "Texas Hold'em"

Grabación del año

The Beatles - "Now And Then"

Beyoncé - "Texas Hold'em"

Sabrina Carpenter - "Espresso"

Charli xcx - "360"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Taylor Swift con Post Malone - "Fortnight"

Mejor nuevo artista



Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor productor del año, no clásico

Alissia

Ian Fitchuk

D'Mile

Mustard

Daniel Nigro

Mejor compositor del año, no clásico

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

RAYE

Mejor actuación pop en solitario

Beyoncé - "Bodyguard"

Sabrina Carpenter - "Espresso"

Charli xcx - "Apple"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Mejor actuación pop en dúo o grupo

Gracie Abrams feat. Taylor Swift - "us."

Beyoncé feat. Post Malone - "Levi's Jeans"

Charli xcx & Billie Eilish - "Guess"

Ariana Grande, Brandy & Monica - "the boy is mine"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

Mejor grabación dance pop

Madison Beer - "Make You Mine"

Charli xcx - "Von Dutch"

Billie Eilish - "L'amour de ma vie (over now extended edit)"

Ariana Grande - "Yes, and?"

Troye Sivan - "Got Me Started"

Mejor actuación de música alternativa

Cage The Elephant

Nick Cave and The Bad Seeds

Fontaines D. C.

Kim Gordon

St. Vincent

Mejor álbum rock

The Black Crowes

Fontaines D. C.

Green Day

Idles

Pearl Jam

The Rolling Stones

Jack White

