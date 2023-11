Así es la canción zombi de The Beatles que no necesitábamos

Ahora y entonces, no. Ahora. La canción que ha completado el algoritmo nos ofrece la peor cara de un simulacro. Medio tiempo sin corazón ni latidos vitales, el resultado de "Ahora y entonces", la "última canción" de The Beatles, es el resultado de resucitar a un zombi. Pasará a la historia por la novedad que supone haber sacado a un Tiranosaurio Rex de un trozo de ámbar. Nada más.

“Y si lo logro, todo es gracias a ti”. En su letra, parece que Lennon se esté refiriendo a los datos mal programados de este postizo tardío. Queda inaugurado con esta “ultimísima" entrega el temido Parque Jurásico de la beatlemanía. Su voz parece la de un imitador de fiesta de barrio (al fin, es una grabación casera) y en la instrumentación, ni rastro de la frescura de las guitarras y el bajo (qué decir de la batería de Ringo) en las que tanto se esmeraron los Fab Four durante sus años picando piedra en el estudio. En la última estrofa está la clave de lo que ha bendecido Paul McCartney: “Perderte o abusar de ti”.

Cincuenta y tres años después de la desaparición del grupo de Liverpool, una gran expectación rodeaba el lanzamiento de "la última canción de The Beatles", según lo anunciado por McCartney la pasada semana.

"Now and Then" fue escrita por Lennon poco antes de su asesinato, el 8 de diciembre de 1980 a manos de Mark David Chapman, y después de que The Beatles se separaran en 1970. No hay ninguna duda de que la grabación, a piano y voz, data de los últimos años de su vida, cuando residía en el edificio Dakota de Nueva Yorki con su pareja, Yoko Ono.

Al enviudar, la artista japonesa entregó una cinta de casete con tres canciones grabadas a McCartney. Se titulaba "Para Paul" y contenía las versiones iniciales de "Free As A Bird" y "Real Love". Aquellas maquetas fueron utilizadas para publicar dos sencillos, en 1995 y 1996, dentro del disco Anthology.

La otra canción era "Now and Then". "Allí estaba, la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de The Beatles", explicó McCartney en un comunicado. La letra de la canción, que no habría sido terminada por Lennon, nos habla de la añoranza durante una relación. "De vez en cuando te extraño / Oh, de vez en cuando, te quiero / Vuelve a mí, lo sé, vuelve a mí", escuchamos en esta balada de 4 minutos y 8 segundos. Y "No quiero perderte", insiste.

El caso es que el sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas. Ahora, en cambio, se ha utilizado inteligencia artificial para "extraer" la interpretación de Lennon de la maqueta original, según explicó McCartney, que ha contribuido en la producción del tema definitivo con el bajo, el piano y unos arreglos de guitarra slide.

Ringo Starr, por su parte, se ha ocupado de la batería, y se ha recuperado una guitarra de George Harrison. Giles Martin, hijo del productor George Martin —conocido como el quinto beatle—, ha incluido un arreglo de cuerdas e incluso se han introducido coros.

La canción se incluirá en la nueva reedición de los Red Album y Blue Album, las recopilaciones de los mejores temas del cuarteto lanzadas originalmente en 1973.

