Paul McCartney dice que ha usado inteligencia artificial para crear "la grabación final de los Beatles"

Con un sonido de baja fidelidad y con un carácter embrionario, las canciones se grabaron en gran parte en un radiocasete portátil mientras el músico se sentaba al piano en su apartamento de Nueva York.

El productor Jeff Lynne limpió dos de esas canciones, "Free As A Bird" y "Real Love", que fueron completadas y publicadas en 1995 y 19996. Entonces supuso el primer material nuevo de los Beatles en 25 años.

La banda también intentó grabar "Now And Then", una canción de amor y arrepentimiento típica de la última etapa de la carrera de Lennon, pero la sesión se abandonó rápidamente. "La canción tenía un estribillo, pero apenas tenía estrofas. Hicimos una pista de fondo, un trabajo preliminar que realmente no terminamos", recordó el productor.

McCartney aifrmó que George Harrison dijo que la canción era "basura" y se negó a participar en ella. "No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía una estrofa hermosa que cantaba John", dijo McCartney a Q Magazine. "Pero a George no le gustó. Como los Beatles son una democracia, no la hicimos".

También se dijo que hubo problemas técnicos con la grabación original, que tenía un zumbido persistente debido a los circuitos eléctricos del apartamento de John Lennon. Una versión de aquella grabación casera, sin el ruido de fondo, apareció en 2009 en un CD pirata.

Durante todos estos años, McCartney ha deseado terminar la canción, y la nueva tecnología existente hoy le ha permitido hacerlo. El artífice, según la BBC, ha sido Emile de la Rey, el editor de diálogos del documental Get Back de Peter Jackson, que entrenó a los ordenadores para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo e incluso de los instrumentos, para crear un audio limpio.

Ese mismo sistema permitió a McCartney hacer un dúo virtual con Lennon en su última gira, y crear nuevas mezclas de sonido envolvente del álbum Revolver de los Beatles el año pasado. Aunque el músico está muy satisfecho por la ayuda que le ha brindado la inteligencia artificial en este caso, también se ha mostrado preocupado por otros usos de la IA. "Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver adónde nos lleva".

McCartney está de actualidad también por Eyes Of The Storm, un libro y una exposición en la National Portrait Gallery de Londres con las fotografías nunca vistas que él mismo tomó entre diciembre de 1963 y febrero de 1964, cuando los Beatles alcanzaron la fama mundial.