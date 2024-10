Las nuevas divas pop Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, cabezas de cartel de Primavera Sound

Las tres nuevas divas del pop Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter encabezan el cartel de Primavera Sound 2025. El festival barcelonés ha anunciado este jueves, con una antelación de siete meses, los artistas que participarán en su 23.ª edición, que se celebrará la primera semana de junio del año que viene.

Charli XCX actuará por segundo año consecutivo en Primavera Sound, pero este año lo hace en calidad de superestrella después de haber arrasado este verano con su disco BRAT, generando un movimiento estético propio y colándose incluso en la campaña de Kamala Harris.

Con 26 años, Chappell Roan se ha convertido en una de las grandes figuras del pop en los últimos meses, especialmente entre los miembros de la comunidad LGTBIQ de la generación Z, con su actitud descarada y su apuesta estética cercana al drag, aunque ella misma ha reconocido no llevar muy bien esta súbita fama. Por su parte, Sabrina Carpenter es, de las tres, la que encaja mejor en el molde tradicional de estrella pop angelical para todos los públicos.

LCD Soundsystem, FKA Twigs, HAIM, Jamie xx, Fontaines D.C., Beach House, IDLES, Clairo, Turnstile, Sturgill Simpson, ANOHNI and the Johnsons, Floating Points, Stereolab, Spiritualized y Parcels lideran también un listado de 147 artistas que la organización considera "paritario y lleno de particularidades".

Otros nombres destacables del cartel de 2025 son los de Cat Power, TV On The Radio, Salif Keita, The Dare o Brutalismus 3000.

Cartel de Primavera Sound 2025

Entre los artistas españoles destaca la presencia de Carolina Durante, Amaia, Hinds, Yung Beef, Israel Fernández, La Casa Azul, Kokoshca y Judeline.

Del ámbito de la música electrónica figuran, además de Jamie xx, los nombres de Floating Points, Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Caribou, Joy Orbison, DJ Koze, Carlita, Kittin, Nicola Cruz y el veterano Armand Van Helden, que ya estuvo en la primera edición del festival.

El festival celebrará sus jornadas principales del 5 al 7 de junio en el Parc del Fòrum, pero volverá a extenderse durante toda una semana de música de la mano de la jornada inaugural, la fiesta de clausura y una programación paralela todavía por desvelar.

Los abonos se pondrán a la venta a partir del 28 de octubre a las 11:00 CET a través de la fan sale, cuyo registro ya está disponible en la web de Primavera Sound.

El abono general tendrá un precio de 295€ (más gastos de distribución) y el abono VIP un precio de 495€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

El 28 de octubre a las 11:00 CET, los usuarios registrados recibirán por email las instrucciones para acceder a la fan sale, que estará activa durante 24 horas o hasta agotar existencias.

La venta general de entradas se abrirá el 29 de octubre a las 11:00h CET en Fever.

Revolut ofrecerá a todos sus clientes –tanto actuales como nuevos– un descuento del 10% sobre el precio de los abonos de Primavera Sound Barcelona 2025, así como para Primavera Sound Porto y todas las giras de Primavera Tours en España. Este descuento estará activo a partir del lanzamiento del cartel y en todas las giras organizadas por Primavera Sound que se anuncien a partir de este momento. Además, Revolut extenderá la experiencia del festival con propuestas exclusivas y facilidades que permitirán a sus clientes disfrutar de Primavera Sound más allá de lo habitual.