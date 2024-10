'In Waves', Jaime xx se deja el corazón en la pista de baile en su segundo álbum

Desde su irrupción como cerebro del trío británico The xx, el DJ, productor y compositor Jamie xx ha demostrado ser una de las mentes más originales de la música electrónica actual, con un estilo reconocible y a la vez difícil de etiquetar.

Después de labrarse un gran prestigio como remezclador para artistas de primera fila como Florence +The Machine o Adele y de su sorprendente álbum de remixes de Gil Scott-Heron, en 2015 llegó su primer disco en solitario, In Colour, donde demostró su habilidad como compositor.

In Waves Jamie xx Sello: Young. CD: 12,95 E / LP: desde 24,95€

Nueve años después llega In Waves. Este nuevo trabajo, más orientado a la pista de baile, incluye temas grabados en los últimos cuatro años. En este tiempo (nos) han pasado muchas cosas, "acontecimientos que cambian la vida y acontecimientos que cambian el mundo, [...] olas que todos hemos experimentado juntos y por separado", declara el músico londinense, que ha querido "hacer algo divertido, alegre e introspectivo a la vez", ya que para él "los mejores momentos en una pista de baile suelen ser así".



In Waves explora sus propios caminos, pero tiene un pie fuertemente anclado en la historia de la música electrónica británica, con constantes guiños al breakbeat y al UK garage. Treat Each Other Right se construye sobre un ritmo breakbeat, un bajo contundente y una muestra de Oh My Love, de la cantante de soul Almeta Lattimore, que repite como un mantra que "todo lo que tenemos que hacer es tratarnos unos a otros bien".



Una escucha de la canción original de 1975 revela la habilidad de Jamie xx para modelar la materia prima hasta darle una forma completamente nueva. Otros genios del sampleo, los australianos The Avalanches, colaboran en la enérgica All You Children, que convierte las voces de un coro infantil hebreo en el ingrediente principal de un cañonazo techno.

Jamie XX se rodea de colaboradores como Robyn, The Avalanches

y sus compañeros de The xx

Entre los colaboradores del disco también están los otros dos miembros de The xx, Romy y Oliver Sim, que participan en Waited All Night. Baddy On The Floor está firmado con Honey Dijon, una de las grandes exponentes del house más festivo. Una bomba para las pistas de baile con ritmo sincopado, bongós, un irresistible riff de piano y metales jubilosos. Las trompetas también protagonizan Life, la colaboración de Jamie xx con la estrella de la música dance pop Robyn. En este tema lleno de cambios y contrastes escuchamos castañuelas y un injerto de guitarra española que, milagrosamente, funciona.



En Dafodil se congrega mucho y muy dispar talento: el de John Glacier, Panda Bear y la cantante Kelsey Lu. No obstante, el protagonismo es para la brasileña Astrud Gilberto, con un sample de su balada Touching You. De las no adelantadas previamente, cabe destacar Breather, un oscuro ejercicio de meditación techno. Una voz nos guía: “Agradece este momento. El pasado se ha ido, el futuro es incierto. Nada existe salvo tu respiración ahora mismo”. Hagan caso. Ríndanse, déjense ir.