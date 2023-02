Beyoncé se convierte en la artista con más premios Grammy de la historia

Beyoncé se ha convertido esta noche en la artista musical con más premios Grammy de la historia. En la ceremonia de los galardones más importantes de la industria musical, la cantante estadounidense se ha alzado con cuatro de los nueve a los que estaba nominada: mejor canción de R&B; mejor interpretación tradicional de este mismo género; mejor álbum de dance o electrónica por Renaissance; y mejor grabación también de dance o electrónica de la mano de "Break My Soul". Con ellos supera el récord que hasta ahora ostentaba el director húngaro Georg Solti, con 31 premios Grammy.

"Estoy tratando de no emocionarme. Gracias a Dios por cuidarme; a mi tía que ya no está conmigo; a mis padres por quererme y animarme; a mi bello marido y a mis tres hijos. Por supuesto, también a la comunidad queer por apoyarme tanto", expresó entre lágrimas la cantante, que actuará en Barcelona el 8 de junio.

Por su parte, Harry Styles ganó el Grammy más importante de la noche: el premio al mejor álbum del año, por Harry's House. El exmiembro de la boyband One Direction, que también ganó el Grammy a mejor álbum vocal pop, se mostró sorprendido y dijo que "esto no le pasa a gente como yo con mucha frecuencia".

[Premios Grammy 2023: la lista completa de ganadores]

El puertorriqueño Bad Bunny también hizo historia. Su álbum Un verano sin ti —que fue el más vendido en España en 2022— fue el primer disco íntegramente en español nominado a mejor álbum del año. Aunque fue Styles quien se llevó el galardón, Bad Bunny sí se llevó el Grammy al mejor álbum de música urbana. Además, puso a bailar a todo el público con su actuación al comienzo de la gala en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Por su parte, Rosalía se hizo por segunda vez con el Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock gracias a Motomami. Competía en esta categoría con Jorge Drexler, Mon Laferte, Gaby Moreno y Fito Páez. Sin embargo, Rosalía no subió a recoger el premio porque no se encontraba en la gala secundaria, previa a la principal, en la que la Academia de la Grabación entrega los premios de la mayoría de las 91 categorías.

Una de las sorpresas de la noche fue el Grammy a mejor canción del año para la veterana cantautora de blues y rock Raitt, de 73 años, por "Just Like That". La joven cantante de jazz Samara Joy, que actuó en la gala previa, fue elegida como mejor nueva artista musical.

Por su parte, la cantante Lizzo ganó el premio a mejor grabación del año por su canción "About Damn Time", la canción con más reproducciones en plataformas de su último disco, Special.

La ceremonia tuvo otro de sus momentos álgidos cuando se conmemoraron cinco décadas de historia del rap con un premio honorífico al icono Dr. Dre (al que también se rindió homenaje en la actuación del descanso de la última Super Bowl), y con actuaciones muy aplaudidas de exponentes como Lil Wayne, Future o Lil Baby.

Un género en el que Kendrick Lamar arrasó con tres premios en las categorías de mejor álbum de rap gracias a Mr. Morale & the Big Steppers; mejor canción de rap con "The Heart Part 5"; y mejor interpretación melódica de rap por "Die Hard".

Entre los más reconocidos también sobresalió Brandi Carlile, que se llevó el premio mejor álbum de música tradicional estadounidense; a la mejor interpretación de rock y a la mejor canción de este mismo género con "Broken Horses".

Además, esta edición sirvió para que la Academia de la Grabación de Estados Unidos reforzara su imagen de defensa de los derechos humanos y de las libertades de las mujeres con el recién inaugurado galardón al cambio social.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue la encargada de anunciar este reconocimiento, que fue para el cantante iraní Shervin Hajipour, autor de canciones que sirvieron de banda sonora para las protestas en el país persa después de la muerte de la joven Mahsa Amini.

