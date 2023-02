Premios Grammy 2023: lista completa de ganadores

Álbum del año

Voyage – Abba

30 – Adele

Un verano sin ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Grabación del año

‘Don’t Shut Me Down’ – Abba

‘Easy on Me’ – Adele

‘Break My Soul’ – Beyoncé

‘Good Morning Gorgeous’ – Mary J. Blige

‘You and Me on the Rock’ – Brandi Carlile ft. Lucius

‘Woman’ – Doja Cat

‘Bad Habit’ – Steve Lacy

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

‘About Damn Time’ – Lizzo

‘As It Was’ – Harry Styles

Canción del año

‘Abcdefu’ – Gayle

‘About Damn Time’ – Lizzo

‘All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)’ – Taylor Swift

‘As It Was’ – Harry Styles

‘Bad Habit’ – Steve Lacy

‘Break My Soul’ – Beyoncé

‘Easy on Me’ – Adele

‘God Did’ – DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

‘Just Like That’ – Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo

DOMi and JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor vídeo musical

‘Easy on Me’ – Adele

‘Yet to Come’ – BTS

‘Woman’ – Doja Cat

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

‘As It Was’ – Harry Styles

‘All Too Well: The Short Film’ – Taylor Swift

Mejor interpretación solista pop

‘Easy on Me’ – Adele

‘Moscow Mule’ – Bad Bunny

‘Woman’ – Doja Cat

‘Bad Habit’ – Steve Lacy

‘About Damn Time’ – Lizzo

‘As It Was’ – Harry Styles

Mejor interpretación dúo/grupo pop

‘Don’t Shut Me Down’ – Abba

‘Bam Bam’ – Camila Cabello ft. Ed Sheeran

‘My Universe’ – Coldplay y BTS

‘I Like You (A Happier Song)’ – Post Malone y Doja Cat

‘Unholy’ – Sam Smith y Kim Petras

Mejor álbum pop vocal tradicional

Higher – Michael Bublé

When Christmas Comes Around… – Kelly Clarkson

I Dream of Christmas (Extended) – Norah Jones

Evergreen – Pentatonix

Thank You – Diana Ross

Mejor álbum pop vocal

Voyage – Abba

30 – Adele

Music of the Spheres – Coldplay

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Mejor grabación dance/electrónica

‘Break My Soul’ – Beyoncé

‘Rosewood’ – Bonobo

‘Don’t Forget My Love’ – Diplo y Miguel

‘I’m Good (Blue)’ – David Guetta y Bebe Rexha

‘Intimidated’ – Kaytranada ft. H.E.R.

‘On My Knees’ – Rüfüs du Sol

Mejor álbum de música dance o electrónica

Renaissance – Beyoncé

Fragments – Bonobo

Diplo – Diplo

The Last Goodbye – Odesza

Surrender – Rüfüs du Sol

Mejor interpretación de música alternativa

‘There’d Better Be a Mirrorball’ – Arctic Monkeys

‘Certainty’ – Big Thief

‘King’ – Florence + the Machine

‘Chaise Longue’ – Wet Leg

‘Spitting Off the Edge of the World’ – Yeah Yeah Yeahs ft. Perfume Genius

Mejor álbum de música alternativa

We – Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain I Believe in You – Big Thief

Fossora – Björk

Wet Leg – Wet Leg

Cool It Down – Yeah Yeah Yeahs

Mejor interpretación de R&B

‘Virgo’s Groove’ – Beyoncé

‘Here With Me’ – Mary J. Blige featuring Anderson .Paak

‘Hrs & Hrs’ – Muni Long

‘Over’ – Lucky Daye

‘Hurt Me So Good’ – Jazmine Sullivan

Mejor interpretación de R&B tradicional

‘Do 4 Love’ – Snoh Aalegra

‘Keeps on Fallin’’ – Babyface ft. Ella Mai

‘Plastic Off the Sofa’ – Beyoncé

‘’Round Midnight’ – Adam Blackstone ft. Jazmine Sullivan

‘Good Morning Gorgeous’ – Mary J. Blige

Mejor canción de R&B

‘Cuff It’ – Beyoncé

‘Good Morning Gorgeous’ – Mary J. Blige

‘Hrs & Hrs’ – Muni Long

‘Hurt Me So Good’ – Jazmine Sullivan

‘Please Don’t Walk Away’ – PJ Morton

Mejor álbum de R&B progresivo

Operation Funk – Cory Henry

Gemini Rights – Steve Lacy

Drones – Terrace Martin

Starfruit – Moonchild

Red Balloon – Tank and the Bangas

Mejor álbum de R&B

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

Breezy (Deluxe) – Chris Brown

Black Radio III – Robert Glasper

Candydrip – Lucky Daye

Watch the Sun – PJ Morton

Mejor interpretación de rap

‘God Did’ – DJ Khaled ft. Rick Ross Lil Wayne Jay-Z John Legend y Fridayy

‘Vegas’ – Doja Cat

‘Pushin P’ – Gunna y Future ft. Young Thug

‘F.N.F. (Let’s Go)’ – Hitkidd y Glorilla

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap melódico

‘Beautiful’ – DJ Khaled ft. Future y SZA

‘Wait for U’ – Future ft. Drake y Tems

‘First Class’ – Jack Harlow

‘Die Hard’ – Kendrick Lamar ft. Blxst y Amanda Reifer

‘Big Energy (Live)’ – Latto

Mejor canción de rap

‘Churchill Downs’ – Jack Harlow ft. Drake

‘God Did’ – DJ Khaled ft. Rick Ross Lil Wayne Jay-Z John Legend y Fridayy

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

‘Pushin P’ – Gunna y Future ft. Young Thug

‘Wait for U’ – Future ft. Drake y Tems

Mejor álbum de rap

God Did – DJ Khaled

I Never Liked You – Future

Come Home the Kids Miss You – Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

It’s Almost Dry – Pusha T

Mejor álbum de pop latino

Aguilera – Christina Aguilera

Pasieros – Rubén Blades y Boca Livre

De adentro pa’ afuera – Camilo

Viajante – Fonseca

Dharma+ – Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

Trap Cake – Vol. 2 – Rauw Alejandro

Un verano sin ti – Bad Bunny

Legendaddy – Daddy Yankee

La 167 – Farruko

The Love & Sex Tape – Maluma

Mejor álbum de rock o alternativo latino

El Alimento – Cimafunk

Tinta y Tiempo – Jorge Drexler

1940 Carmen – Mon Laferte

Alegoría – Gaby Moreno

Los Años Salvajes – Fito Paez

Motomami – Rosalía

Mejor álbum de música regional méxicana

Abeja – Reina Chiquis

Un Canto por México — El Musical – Natalia Lafourcade

La Reunión (Deluxe) – Los Tigres Del Norte

Foragido EP #1 – Christian Nodal

Qué ganas de verte (Deluxe) – Marco Antonio Solís

Mejor álbum latino tropical

Pa’lla voy – Marc Anthony

Quiero verte feliz – La Santa Cecilia

Lado A, lado B – Víctor Manuelle

Legendario – Tito Nieves

Imágenes latinas – Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II – Carlos Vives

Mejor recopilación de banda sonora para medios visuales

Elvis – Varios artistas

Encanto – Varios artistas

Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (Vol 2) – Varios artistas

Top Gun: Maverick – Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer y Lorne Balfe

West Side Story – Varios artistas

Mejor banda sonora para medios visuales

The Batman – Michael Giacchino

Encanto – Germaine Franco

No Time to Die – Hans Zimmer

The Power of the Dog – Jonny Greenwood

Succession: Season 3 – Nicholas Britell



Mejor canción compuesta para medios visuales

‘Be Alive’ de King Richard – Beyoncé

‘Carolina’ de Where the Crawdads Sing – Taylor Swift

‘Hold My Hand’ de Top Gun: Maverick – Lady Gaga

‘Keep Rising (The Woman King)’ de The Woman King – Jessy Wilson ft. Angelique Kidjo

‘Nobody Like U’ de Turning Red – 4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo y Grayson Villanueva

‘We Don’t Talk About Bruno’ de Encanto – Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el reparto de Encanto

Mejor álbum histórico

Against the Odds: 1974-1982 – Blondie

The Goldberg Variations: The Complete Unreleased 1981 Studio Sessions – Glenn Gould

Life’s Work: A Retrospective – Doc Watson

To Whom It May Concern… – Freestyle Fellowship

Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition) – Wilco

Compositor no clásico del año

Amy Allen

Nija Charles

Tobias Jesso Jr.

The-Dream

Laura Veltz

