Rosalía y Lisa lanzan 'New Woman': hyperpop ultramoderno con estética retro

Pues no, no era adelanto de un nuevo disco, como algunos medios vaticinaron. Los 25 segundos de canción que Rosalía adelantó a través de un directo de Instagram el 6 de agosto forman parte de su también anunciada colaboración en “New Woman”, sencillo de la cantante y modelo tailandesa Lisa, integrante del grupo surcoreano Blackpink.

Se trata del primer material nuevo de la cantante catalana en un año, desde la publicación de su anterior sencillo, Tuya. “Se vienen cositas”, dijo Rosalía en aquel directo iniciado pasadas las cinco y media de la madrugada española, síntoma de que su base de fans hace tiempo que dejó de tener su epicentro en nuestro país y ahora cuenta con una legión de seguidores planetaria.

La canción ha sido lanzada en la madrugada de este viernes a la vez que su vídeo musical correspondiente, que en solo 9 horas ha alcanzado 8,8 millones de visualizaciones en YouTube. Dirigido por Dave Meyers y abonado a la nueva ola de nostalgia que está impregnando toda la cultura pop, en él aparecen teléfonos móviles con tapa, pequeñas cámaras fotográficas digitales y una fotocopiadora, elementos propios de esa estética inspirada en los primeros años 2000 que para la generación Z es algo completamente retro.

Todo ello sin prescindir de los más modernos efectos digitales que permiten transformar a Lisa en Rosalía y viceversa, y que se combinan a la perfección con filtros que dan a la imagen un aspecto de película de serie B de los años 80 en algunas secuencias.

Rosalía, como tantos otros artistas musicales de su promoción está al margen —por encima, más bien— de los viejos cauces del marketing cultural y comparte directamente con sus fans, sin intermediarios (aunque con asesores, claro) las novedades de su repertorio con toda naturalidad, mientras se pinta las uñas o calienta un puchero. Hablando de esto y de lo otro, como quien no quiere la cosa, desliza unas migajas de lo que podría convertirse en el próximo hit mundial (durante unos días, claro).

“New Woman” es un tema de hyperpop bien producido, con una contundente base electrónica y una melodía ligeramente pegadiza en su estribillo, pero sin una identidad que lo haga resaltar demasiado sobre otras canciones similares del género.

El asunto que trata la canción es el que predomina hoy en la música popular: el culto a la primera persona. La letra está llena de autoelogios y de referencias a un supuesto proceso de transformación interior hasta convertirse en esa “nueva mujer” que mencionan el título y el estribillo.

El “toque” Rosalía llega en el 1:24 del minutaje, el punto exacto en el que la artista pulsó el “play” en su ordenador portátil en su directo de Instagram. Lisa empuña un secador de pelo y sacude la melena transformándose en la cantante catalana. Cambio radical de compás y frenazo hacia un tempo mucho más lento para entregar esas líneas que pudimos escuchar hace diez días y que no pasarán a la historia de las mejores letras del pop:

Por todo lo que soy, yo puedo frontear [presumir]

No por lo que tenga, siempre me la dan

Mi energía está inmaculá

Bajo perfil, tú estás fuera

Vivo pa cantar, no canto pa vivir

Ni una era será flop [fracaso] en mi porvenir

Puta, soy la Rosalía, solo sé servir*

La noche estrellá, así sea

Hasta la madrugá, que así sea

[* “Servir” no en el sentido de prestar servicio a los demás, sino en el que ha adquirido en el argot juvenil: hacer algo muy bien, con poderío]

Después la canción retoma el tempo y el compás originales y Rosalía canta el puente en inglés:

Purple into gold [de púrpura a oro]

pain has come and gone again [el dolor ha venido y se ha ido otra vez]

walked through that fire [caminé a través de ese fuego]

I redescover [me redescubro]

A continuación, el mismo estribillo que había cantado Lisa, pero esta vez parcialmente traducido libremente al español por Rosalía:

Yo le meto duro,

sale bien seguro,

acelero mi aura,

yo estoy enfocá,

no presiona na,

I’m a new woman